10.03.2025, 15:09 17396
Лукашенко назначил нового премьер-министра и главу Национального банка Беларуси
Правительство возглавил Александр Турчин, Нацбанк - экс-премьер Роман Головченко
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Минск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра и председателя правления Национального банка страны.
Как сообщает Belta.ru, правительство Беларуси возглавил Александр Турчин.
Согласно Конституции Беларуси, премьер-министр назначается президентом с предварительного согласия палаты представителей.
До назначения Турчин занимал пост председателя Минского облисполкома. Президент поручил внести кандидатуру того, кто мог бы исполнять эти обязанности, посоветовавшись и в экономическом блоке, и с парламентариями.
Чтобы у меня были разные точки зрения", - отметил глава государства.
Он также отметил, что Турчин работал в правительстве и хорошо знает эту сферу.
Экс-премьер Роман Головченко возглавил Нацбанк.
Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем (Турчиным. - Прим. Belta) найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования", - сказал Лукашенко.
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10.03.2025, 20:36 11976
У берегов Британии загорелся нефтяной танкер
В близлежащий порт Гримсби доставили 32 пострадавших
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Лондон. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Северном море у берегов Великобритании столкнулись нефтяной танкер Stena Immaculate, который ходит под флагом США, и контейнеровоз Solong, следовавший под флагом Португалии. Оба судна загорелись, сообщает РБК со ссылкой на Sky News.
Спасательная служба Royal National Lifeboat Institution (RNLI) сообщила, что на место происшествия отправились четыре спасательные шлюпки.
Исполнительный директор Восточного порта Гримсби сообщил о 32 доставленных туда пострадавших.
Британская береговая охрана уточнила, что столкновение произошло у побережья графства Восточный Йоркшир.
Из данных сервиса отслеживания судов Vesselfinder следует, что 183-метровый танкер Stena Immaculate на момент столкновения стоял на якоре. 9 марта судно прибыло в порт Киллингхолм. 27 февраля танкер вышел из греческого порта Агии Теодорой. 140-метровый контейнеровоз Solong, согласно данным сервиса, накануне вышел из шотландского порта Грейнджмут и вечером 10 марта должен был прибыть в нидерландский Роттердам.
10.03.2025, 16:05 16206
США отменили 83% программ USAID
Оставшиеся 18% программ (примерно 1000) будет контролировать Госдепартамент США
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Вашингтон. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что 83% программ USAID будут отменены. Об этом он написал в соцсети X.
После шестинедельного анализа мы официально отменяем 83% программ USAID. 5200 отмененных контрактов, на которые были истрачены десятки миллиардов долларов, не служили, а в некоторых случаях даже вредили национальным интересам Соединенных Штатов", - написал Рубио.
Он добавил, что по согласованию с Конгрессом оставшиеся 18% программ (примерно 1000) будут находится под контролем Госдепартамента США.
Напомним, ранее глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА Новости.
В феврале суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск.
После заявлений Трампа МИД Азербайджана потребовал прекратить деятельность USAID в стране. Также стало известно, сколько агентство выделило Казахстану средств в 2023 году.
09.03.2025, 14:10 32121
На острове Лонг-Айленд объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров
За день зафиксировано три возгорания на самом большом густонаселенном острове материковой части США
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Вашингтон. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Соединенных Штатах Америки на острове Лонг-Айленд объявлено чрезвычайное положение из-за низовых пожаров.
В Саутгемптоне, расположенном в округе Саффолк, бушует огонь, объявлено чрезвычайное положение", - сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал ABC.
Уточняется, что пожар вспыхнул в субботу. За день зафиксировано три возгорания на самом большом густонаселенном острове материковой части США. Лонг-Айленд примыкает к городу Нью-Йорку. При тушении возгорания пострадал пожарный, он получил ожоги лица второй степени и попал в больницу.
Ранее разрушительные лесные пожары вспыхнули в США в начале января. Площадь возгорания достигала 163 квадратных километров. Занимавший на тот момент пост президента США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Ущерб от возгораний превысил 350 миллионов долларов.
08.03.2025, 18:33 41481
Производство летающих автомобилей планируют запустить в Китае
XPeng Aeroht - это модульный автомобиль, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек
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Пекин. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Массовое производство летающих автомобилей планируют запустить в Китае в 2026 году.
Китайский производитель электрокаров XPeng планирует первым в мире запустить в 2026 году массовое производство летающих автомобилей. Об этом заявил генеральный директор компании Хэ Сяопэн, информирует РИА Новости.
По его словам, компания строит такие планы на фоне развития экономики полетов на низких высотах в Китае благодаря политическим мерам поддержки. Хэ Сяопэн добавил, что если работы будут идти по графику, то XPeng "станет первой в мире компанией, которая начнет массовое производство летающих автомобилей".
Как следует из опубликованного на этой неделе плана экономического и социального развития КНР на 2025 год, в этом году власти страны планируют расширять сферы применения низковысотных летательных аппаратов.
(Следует) непрерывно наращивать возможности по контролю над безопасностью полетов на малых высотах и по устранению связанных с ними рисков, с учетом местных условий расширять сферы применения низковысотных летательных аппаратов", - говорится в документе, опубликованном 5 марта, в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
Ранее в XPeng заявили, что компания планирует завершить строительство завода по производству летающих автомобилей в третьем квартале 2025 года.
Как рассказал вице-президент компании Ван Тань, XPeng Aeroht - это модульный автомобиль, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. По его словам, владелец такого автомобиля сможет "доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь". Ван Тань сообщил, что автомобиль сначала намерены продавать в Китае, а в будущем последовательно продвигать и на мировом рынке.
08.03.2025, 15:33 43351
Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля освободили из-под стражи
Прокуратура Южной Кореи решила освободить политика после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей
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Сеул. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Рёнхап".
В субботу прокуратура Южной Кореи решила освободить политика после решения суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей.
По данным "Рёнхап", Юн Сок Ёль поблагодарил судей за их "смелость и решительность" в корректировке "незаконных действий", после чего сел в машину службы охраны и отправился, вероятно, в свою резиденцию.
В январе Юн Сок Ёля заключили под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Его сторонники ворвались в здание суда и устроили погром, а некоторые пытались найти судей, вынесших это решение. Несколько полицейских получили ранения. За незаконное вторжение в здание задержали 45 человек. С учетом 40 арестованных за попытку перелезть через забор суда общее число задержанных за два дня достигло 85.
Этому предшествовало решение президента Южной Кореи, принятое в ночь на 4 декабря, ввести военное положение "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командование ввело в стране цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа.
Тем не менее парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть время до 11 июня.
07.03.2025, 10:35 53856
Очередной саммит ШОС состоится осенью в Китае
Фото: e-cis.info
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Пекин. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Осенью в городе Тяньцзине на севере Китая состоится очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает "Синьхуа".
Напомним, после саммита ШОС в Астане в июле 2024 года Китай в полном объеме приступил к работе ротационного председателя организации на 2024-2025 годы.
В 2025 году Китай будет следовать лозунгу "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии". Планируется организовать более 100 встреч и мероприятий с целью проведения дружественного, сплоченного и плодотворного саммита ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная в 2001 году. Члены ШОС ‒ Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь. Наблюдатели при ШОС ‒ Афганистан, Монголия. Партнеры по диалогу ШОС ‒ Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
05.03.2025, 17:36 67391
В Кыргызстане задержали 30 сторонников террористической ячейки
Основной целью радикальной группы являлось совершение джихада против конституционного строя Кыргызстана
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Бишкек. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане задержали 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации, сообщает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.
Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение джихада против конституционного строя КР, а также планирование теракций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов КР. У одного из членов группы изъята видеоинструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства. Ведется следствие", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что члены ячейки систематически проводили конспиративные сходки, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности.
Напомним, в прошлом году в Кыргызстане задержали подозреваемых в организации массовых беспорядков.
04.03.2025, 10:38 86786
Президент США приостановил военную помощь Украине
По информации американских СМИ, приостановка коснется всей военной помощи Украине, включая оружие, которое еще не поступило на Украину
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Вашингтон. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - США приостанавливают всю военную помощь Украине, сообщает РИА Новости.
Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам", - сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Как уточняется, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.
В Белом доме, комментируя решение, призвали партнеров США быть приверженными достижению мира.
Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели", - приводит позицию администрации Washington Post.
Сам Трамп ранее подчеркнул, что ключевым приоритетом для него остается достижение скорейшего мира.
Газета Wall Street Journal ранее писала, что Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину.
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