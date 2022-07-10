Марши протеста на Шри-Ланке: демонстранты захватили резиденцию президента

КОЛОМБО. 9 ИЮЛЯ - В столице Коломбо острова Шри-Ланка протестующие прорвались через полицейские кордоны и захватили резиденцию президента Готабхаи Раджапаксы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает сайт Ada Derana, для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Пострадали как минимум 30 человек.
Марши протеста проходят по всему острову. Демонстранты призывают президента Готабайю Раджапаксу и действующее правительство уйти в отставку из-за неспособности восстановить экономическую, политическую и социальную стабильность в стране, возникшую из-за коронавируса.
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с массовыми протестами в стране.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего власти не могут закупить достаточно топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов", - сообщает РИА Новости.