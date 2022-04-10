Минобороны РФ: ракету по Краматорску запустили из района под контролем Украины

МОСКВА. 9 АПРЕЛЯ - Анализ радиуса поражения боевой части и положение корпуса хвостовой части ракеты "Точка-У" подтверждают, что ее запустили ВСУ с юго-западного направления от Краматорска, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Утром 8 апреля украинские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске, погибли 50 человек, в том числе пять детей, еще около 100 получили ранения. При этом Киев в обстреле обвиняет российских военных, сообщает РИА Новости.
Хочу отметить, что максимальная дальность полета ракеты "Точка-У" составляет 120 километров. Масса боевой части составляет 482 килограмма и содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 килограмма, образуя около 16 тысяч осколков. Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты "Точка-У" однозначно подтверждают: ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска", - заявил Конашенков.
Генерал напомнил, что комплекс "Точка-У" применяется только украинскими вооруженными силами.
Он добавил, что, по имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады ВСУ, вооруженный этими комплексами, в момент удара по Краматорску находился в районе города Доброполье, в 45 километрах юго-западнее Краматорска.
Конашенков подчеркнул, что данный район пока находится под контролем украинских войск в Донбассе.
Ранее в ДНР заявили, что именно 19-я ракетная бригада ВСУ обстреляла Донецк в марте. Тогда погибли 17 человек, 36 пострадали.
Ранее американское издание New York Times заявило, что подтверждает подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными.