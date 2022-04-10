Минобороны РФ: ракету по Краматорску запустили из района под контролем Украины

ПЕКИН. 9 АПРЕЛЯ - Китайские власти за минувшие сутки зарегистрировали 25 165 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что стало новым рекордом за всю пандемию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Показатель оказался на 4% выше, чем днем ранее, и в 2,5 раза превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована ровно неделю назад, сообщает ТАСС

Среди инфицированных, выявленных за пятницу, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1350 человек, остальные 23 815 - бессимптомные носители. Лишь 94 из указанных лиц с COVID-19 прибыли из-за границы.

Число заразившихся, проходящих лечение в Китае, превышает 197,2 тысячи человек - это в 2,1 раза больше, чем 2 апреля.

Количество бессимптомных носителей, на текущий момент находящихся под наблюдением врачей, в КНР продолжает быстро расти, за неделю оно увеличилось в 2,7 раза (до примерно 174 тысяч человек). В то же время инфицированных с симптомами в медицинских учреждениях страны становится все меньше (сокращение примерно на 14,6% за тот же период, до чуть более 23 тысяч человек). Среди регионов страны наиболее мощные вспышки коронавируса зарегистрированы в Шанхае и в провинции Цзилинь (северо-восток): там находится порядка 94% еще не выздоровевших заразившихся.

Более 99% из проходящих сейчас в Китае лечение подхватили вирус на территории страны, менее 1% прибыли из-за границы. Официально с начала пандемии в материковой части Китая заразились 163 тысяч человек, не считая бессимптомных носителей (бессимптомников власти в итоговую статистику не включают). За все время в стране было зафиксировано 4638 летальных исходов от ковида.

Эпидемическая ситуация в стране остается серьезной. Однако правительство продолжает держать ситуацию под контролем: число зон с повышенным уровнем опасности в КНР составляет 295 - примерно на 37% меньше, чем ровно неделю назад. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 30 из 31 административно-территориальной единицы Китая на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района. Пандемия почти не коснулась Тибета, где, как утверждают власти, по состоянию на субботу инфицированных не было ровно 800 дней.