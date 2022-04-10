Система Orphus

Минобороны РФ: ракету по Краматорску запустили из района под контролем Украины

09.04.2022, 09:21 4851
МОСКВА. 9 АПРЕЛЯ - Анализ радиуса поражения боевой части и положение корпуса хвостовой части ракеты "Точка-У" подтверждают, что ее запустили ВСУ с юго-западного направления от Краматорска, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Утром 8 апреля украинские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске, погибли 50 человек, в том числе пять детей, еще около 100 получили ранения. При этом Киев в обстреле обвиняет российских военных, сообщает РИА Новости.
 

Хочу отметить, что максимальная дальность полета ракеты "Точка-У" составляет 120 километров. Масса боевой части составляет 482 килограмма и содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 килограмма, образуя около 16 тысяч осколков. Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты "Точка-У" однозначно подтверждают: ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска", - заявил Конашенков.

 
Генерал напомнил, что комплекс "Точка-У" применяется только украинскими вооруженными силами.
 
Он добавил, что, по имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады ВСУ, вооруженный этими комплексами, в момент удара по Краматорску находился в районе города Доброполье, в 45 километрах юго-западнее Краматорска.
 
Конашенков подчеркнул, что данный район пока находится под контролем украинских войск в Донбассе.
 
Ранее в ДНР заявили, что именно 19-я ракетная бригада ВСУ обстреляла Донецк в марте. Тогда погибли 17 человек, 36 пострадали.
 
Ранее американское издание New York Times заявило, что подтверждает подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными.
 

новости по теме

В Китае выявили рекордное число инфицированных КВИ с начала пандемии

09.04.2022, 12:55 3681
ПЕКИН. 9 АПРЕЛЯ - Китайские власти за минувшие сутки зарегистрировали 25 165 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что стало новым рекордом за всю пандемию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Показатель оказался на 4% выше, чем днем ранее, и в 2,5 раза превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована ровно неделю назад, сообщает ТАСС.
 
Среди инфицированных, выявленных за пятницу, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1350 человек, остальные 23 815 - бессимптомные носители. Лишь 94 из указанных лиц с COVID-19 прибыли из-за границы.
 
Число заразившихся, проходящих лечение в Китае, превышает 197,2 тысячи человек - это в 2,1 раза больше, чем 2 апреля.
 
Количество бессимптомных носителей, на текущий момент находящихся под наблюдением врачей, в КНР продолжает быстро расти, за неделю оно увеличилось в 2,7 раза (до примерно 174 тысяч человек). В то же время инфицированных с симптомами в медицинских учреждениях страны становится все меньше (сокращение примерно на 14,6% за тот же период, до чуть более 23 тысяч человек). Среди регионов страны наиболее мощные вспышки коронавируса зарегистрированы в Шанхае и в провинции Цзилинь (северо-восток): там находится порядка 94% еще не выздоровевших заразившихся.
 
Более 99% из проходящих сейчас в Китае лечение подхватили вирус на территории страны, менее 1% прибыли из-за границы. Официально с начала пандемии в материковой части Китая заразились 163 тысяч человек, не считая бессимптомных носителей (бессимптомников власти в итоговую статистику не включают). За все время в стране было зафиксировано 4638 летальных исходов от ковида.
 
Эпидемическая ситуация в стране остается серьезной. Однако правительство продолжает держать ситуацию под контролем: число зон с повышенным уровнем опасности в КНР составляет 295 - примерно на 37% меньше, чем ровно неделю назад. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 30 из 31 административно-территориальной единицы Китая на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района. Пандемия почти не коснулась Тибета, где, как утверждают власти, по состоянию на субботу инфицированных не было ровно 800 дней.
 

NYT подтвердила подлинность видео расправы солдат ВСУ над российскими военнопленными

07.04.2022, 09:55 11606
ВАШИНГТОН. 7 АПРЕЛЯ - Американское издание New York Times заявило, что подтверждает подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Издание в подробностях пересказало жестокие кадры и предположило, что солдаты попали в засаду 30 марта при отводе российских сил из окрестностей Киева, сообщает РИА Новости.
 
В сообщении говорится, что на верифицированной NYT записи, предположительно, запечатлено, как "группа украинских солдат убивает российских военных, которые были захвачены у деревни к западу от Киева".
 
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что видела запись, но не располагает подтверждением данных сведений.
 
Россия ранее обратилась к ООН, ОБСЕ, МККК и властям ФРГ, Турции и Франции с призывом потребовать от Киева обеспечить доступ МККК к российским пленным, оставляя за собой право инициировать в ближайшее время созыв заседания СБ ООН, если международные гуманитарные организации не примут меры по данному вопросу. В Минобороны заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.
 

Два главаря ИГ* ликвидированы в Афганистане

07.04.2022, 09:03 12131
КАБУЛ. 7 АПРЕЛЯ - Движение "Талибан"** провело спецоперацию в афганском Джелалабаде, ликвидированы два главаря ИГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Убитые были "ключевыми командирами" террористической организации, сообщил РИА Новости источник в полиции провинции Нангархар.
 
Ранее замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что ведомство расценивает деятельность ИГ как один из основных факторов дестабилизации ситуации в Афганистане.
 
В августе 2021 года талибы, проведя массированное наступление на правительственные силы, взяли власть в республике. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. 
 
В ночь на 31 августа американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана".


* Запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран экстремистская организация.

** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 

Венгрия готова платить за газ в рублях

06.04.2022, 19:23 14446
Венгрия готова платить за газ в рублях
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 6 АПРЕЛЯ - Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях", - заявил премьер.

 
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт прорабатывает с "Газпромом" технические детали дальнейшей оплаты российского газа.
 
В конце марта страны G7 заявили, что не согласны с требованием России платить за энергоресурсы в рублях. 
 
Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. 
 

В Кыргызстане полностью национализировали золоторудное месторождение Кумтор

04.04.2022, 19:03 21301
В Кыргызстане полностью национализировали золоторудное месторождение Кумтор
Фото: kumtor.kg
БИШКЕК. 4 АПРЕЛЯ - Все доходы с момента введения режима внешнего управления на Кумторе переходят Кыргызстану, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам президента Кыргызстана Садыра Жапарова, доходы Кумтора, полученные с 15 мая 2021 года, в размере 323 млн долларов переходят Кыргызстану, сообщает 24.kg.
 

Кроме этого Centerra выплатит дивиденды за три квартала прошлого года в размере 11 млн долларов. Компания также разово выплатит 50 млн долларов. Мы вернули контроль над фондом рекультивации рудника, на этом мы получим еще 53 млн долларов. Эти средства хранились на трастовых счетах в Лондонском банке. Centerra отказалась от партии золота, которую не смогла забрать в мае 2021 года, в размере 29 млн долларов", - сказал Садыр Жапаров.

 
Он отметил, что и Centerra и Кыргызстан отказываются от всех взаимных судебных исков и разбирательств.
 

В ООН сообщили о гибели более 1,4 тысячи мирных жителей на Украине

04.04.2022, 10:59 23241
КИЕВ. 4 АПРЕЛЯ - Еще 2038 человек получили ранения, следует из данных Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Более 4 млн человек были вынуждены уехать с Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На Украине с начала военной операции и по 2 апреля 1417 мирных жителей погибли и 2038 были ранены, следует из данных Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
 
Из погибших 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока неизвестен, информирует rbc.ru.
 
Среди раненых 241 мужчина, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых не установлен.
 
Наибольшее число жертв и раненых зафиксировано в Киеве, а также в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях - 1951 человек, в том числе 949 погибших.
 
По данным Международной организации по миграции, более 4 млн человек были вынуждены уехать с Украины в соседние страны.
 
По данным с 24 февраля по 1 апреля, число жертв и раненых составило 1325 и 2017 соответственно, а с 24 февраля по 21 марта - 953 и 1557 соответственно.
 

Власти Шри-Ланки предотвратили переворот в стиле "арабской весны"

03.04.2022, 16:54 27706
НЬЮ-ДЕЛИ. 3 АПРЕЛЯ - В Шри-Ланке предотвратили попытку смены власти в стиле "арабской весны", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Полиция сообщила, что в Западной провинции с 22 часов до 6 утра были арестованы 664 человека. Комендантский час по всему острову был объявлен в преддверии акции протеста в стиле "арабской весны", которую планировалось провести в воскресенье", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Colombo Gazette.

 
Арабская весна - это серия антиправительственных протестов и вооруженных восстаний, охвативших большую часть арабского мира в начале 2010 годов. Она началась в ответ на коррупцию и экономическую стагнацию и впервые была отмечена в Тунисе. Далее протесты распространились, в частности, на Ливию, Египет, Йемен, Сирию и Бахрейн, где либо было свергнуто руководство страны, либо произошли крупные восстания, включая беспорядки, гражданские войны или мятежи.
 
Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове и ограничили доступ ко всем соцсетям.
 
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.
 
В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
 
В Казахстане в начале года начались массовые протесты - жители Актау и Жанаозена выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были немедленно удовлетворены, но ситуация резко превратилась в организованную террористическую атаку, которая включала в себя спланированные действия террористических, экстремистских и криминальных бандгрупп под прикрытием беспорядков гражданского населения. 
 
В результате январской трагедии, представляющей из себя террористическую акцию привлеченных извне и изнутри профессиональных радикальных и террористических групп, больше всего пострадал самый крупный мегаполис страны, жемчужина Центральной Азии - город Алматы. Беспорядки в городе начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в погромы, мародерства, изнасилования, жестокие убийства гражданских лиц, полицейских, военных, теракты.
 

Талибы запретили выращивать мак на всей территории Афганистана

03.04.2022, 15:11 28091
КАБУЛ. 3 АПРЕЛЯ – Движение "Талибан"* запретило выращивание мака на всей территории Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает ТАСС, такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада.
 
В приказе лидера талибов, которое процитировало в воскресенье афганское агентство Bakhtar, отмечается, что "все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака". Нарушивших указание верховного лидера "Талибана" * будут судить по законам шариата (исламского права), а весь обнаруженный урожай будет незамедлительно уничтожен.
 
Кроме того, указом Ахундзады запрещены "использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также (содержащих наркотические вещества) таблеток и алкоголя". Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.
 
Как подчеркивается в распоряжении верховного лидера "Талибана"*, "исполнение настоящего указа является обязательным для всех афганцев".

*Действующая в Афганистане группировка "Талибан" - запрещена в РФ, РК. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов