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NYT подтвердила подлинность видео расправы солдат ВСУ над российскими военнопленными

07.04.2022, 09:55 4596
ВАШИНГТОН. 7 АПРЕЛЯ - Американское издание New York Times заявило, что подтверждает подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Издание в подробностях пересказало жестокие кадры и предположило, что солдаты попали в засаду 30 марта при отводе российских сил из окрестностей Киева, сообщает РИА Новости.
 
В сообщении говорится, что на верифицированной NYT записи, предположительно, запечатлено, как "группа украинских солдат убивает российских военных, которые были захвачены у деревни к западу от Киева".
 
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что видела запись, но не располагает подтверждением данных сведений.
 
Россия ранее обратилась к ООН, ОБСЕ, МККК и властям ФРГ, Турции и Франции с призывом потребовать от Киева обеспечить доступ МККК к российским пленным, оставляя за собой право инициировать в ближайшее время созыв заседания СБ ООН, если международные гуманитарные организации не примут меры по данному вопросу. В Минобороны заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.
 

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Два главаря ИГ* ликвидированы в Афганистане

07.04.2022, 09:03 5121
КАБУЛ. 7 АПРЕЛЯ - Движение "Талибан"** провело спецоперацию в афганском Джелалабаде, ликвидированы два главаря ИГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Убитые были "ключевыми командирами" террористической организации, сообщил РИА Новости источник в полиции провинции Нангархар.
 
Ранее замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что ведомство расценивает деятельность ИГ как один из основных факторов дестабилизации ситуации в Афганистане.
 
В августе 2021 года талибы, проведя массированное наступление на правительственные силы, взяли власть в республике. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. 
 
В ночь на 31 августа американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана".


* Запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран экстремистская организация.

** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 

Венгрия готова платить за газ в рублях

06.04.2022, 19:23 7436
Венгрия готова платить за газ в рублях
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 6 АПРЕЛЯ - Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях", - заявил премьер.

 
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт прорабатывает с "Газпромом" технические детали дальнейшей оплаты российского газа.
 
В конце марта страны G7 заявили, что не согласны с требованием России платить за энергоресурсы в рублях. 
 
Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. 
 

В Кыргызстане полностью национализировали золоторудное месторождение Кумтор

04.04.2022, 19:03 14291
В Кыргызстане полностью национализировали золоторудное месторождение Кумтор
Фото: kumtor.kg
БИШКЕК. 4 АПРЕЛЯ - Все доходы с момента введения режима внешнего управления на Кумторе переходят Кыргызстану, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам президента Кыргызстана Садыра Жапарова, доходы Кумтора, полученные с 15 мая 2021 года, в размере 323 млн долларов переходят Кыргызстану, сообщает 24.kg.
 

Кроме этого Centerra выплатит дивиденды за три квартала прошлого года в размере 11 млн долларов. Компания также разово выплатит 50 млн долларов. Мы вернули контроль над фондом рекультивации рудника, на этом мы получим еще 53 млн долларов. Эти средства хранились на трастовых счетах в Лондонском банке. Centerra отказалась от партии золота, которую не смогла забрать в мае 2021 года, в размере 29 млн долларов", - сказал Садыр Жапаров.

 
Он отметил, что и Centerra и Кыргызстан отказываются от всех взаимных судебных исков и разбирательств.
 

В ООН сообщили о гибели более 1,4 тысячи мирных жителей на Украине

04.04.2022, 10:59 16231
КИЕВ. 4 АПРЕЛЯ - Еще 2038 человек получили ранения, следует из данных Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Более 4 млн человек были вынуждены уехать с Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На Украине с начала военной операции и по 2 апреля 1417 мирных жителей погибли и 2038 были ранены, следует из данных Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
 
Из погибших 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока неизвестен, информирует rbc.ru.
 
Среди раненых 241 мужчина, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых не установлен.
 
Наибольшее число жертв и раненых зафиксировано в Киеве, а также в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях - 1951 человек, в том числе 949 погибших.
 
По данным Международной организации по миграции, более 4 млн человек были вынуждены уехать с Украины в соседние страны.
 
По данным с 24 февраля по 1 апреля, число жертв и раненых составило 1325 и 2017 соответственно, а с 24 февраля по 21 марта - 953 и 1557 соответственно.
 

Власти Шри-Ланки предотвратили переворот в стиле "арабской весны"

03.04.2022, 16:54 20696
НЬЮ-ДЕЛИ. 3 АПРЕЛЯ - В Шри-Ланке предотвратили попытку смены власти в стиле "арабской весны", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Полиция сообщила, что в Западной провинции с 22 часов до 6 утра были арестованы 664 человека. Комендантский час по всему острову был объявлен в преддверии акции протеста в стиле "арабской весны", которую планировалось провести в воскресенье", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Colombo Gazette.

 
Арабская весна - это серия антиправительственных протестов и вооруженных восстаний, охвативших большую часть арабского мира в начале 2010 годов. Она началась в ответ на коррупцию и экономическую стагнацию и впервые была отмечена в Тунисе. Далее протесты распространились, в частности, на Ливию, Египет, Йемен, Сирию и Бахрейн, где либо было свергнуто руководство страны, либо произошли крупные восстания, включая беспорядки, гражданские войны или мятежи.
 
Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове и ограничили доступ ко всем соцсетям.
 
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.
 
В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
 
В Казахстане в начале года начались массовые протесты - жители Актау и Жанаозена выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были немедленно удовлетворены, но ситуация резко превратилась в организованную террористическую атаку, которая включала в себя спланированные действия террористических, экстремистских и криминальных бандгрупп под прикрытием беспорядков гражданского населения. 
 
В результате январской трагедии, представляющей из себя террористическую акцию привлеченных извне и изнутри профессиональных радикальных и террористических групп, больше всего пострадал самый крупный мегаполис страны, жемчужина Центральной Азии - город Алматы. Беспорядки в городе начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в погромы, мародерства, изнасилования, жестокие убийства гражданских лиц, полицейских, военных, теракты.
 

Талибы запретили выращивать мак на всей территории Афганистана

03.04.2022, 15:11 21626
КАБУЛ. 3 АПРЕЛЯ – Движение "Талибан"* запретило выращивание мака на всей территории Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает ТАСС, такое распоряжение издал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада.
 
В приказе лидера талибов, которое процитировало в воскресенье афганское агентство Bakhtar, отмечается, что "все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака". Нарушивших указание верховного лидера "Талибана" * будут судить по законам шариата (исламского права), а весь обнаруженный урожай будет незамедлительно уничтожен.
 
Кроме того, указом Ахундзады запрещены "использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также (содержащих наркотические вещества) таблеток и алкоголя". Под запрет подпадают и все имеющиеся на территории Афганистана предприятия по производству наркотиков.
 
Как подчеркивается в распоряжении верховного лидера "Талибана"*, "исполнение настоящего указа является обязательным для всех афганцев".

*Действующая в Афганистане группировка "Талибан" - запрещена в РФ, РК. 
 

В Кремле рассказали о сети биолабораторий вокруг России

03.04.2022, 10:27 22836
МОСКВА. 3 АПРЕЛЯ - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что вокруг России создана целая сеть биолабораторий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, вокруг России, в том числе вокруг Белоруссии, создана целая сеть биолабораторий. Они работают не только над чрезвычайно опасными патогенами, микробами, вирусами, но и над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов", - цитирует iz.ru Дмитрия Пескова.

 
По его словам, биооружие производится с использованием животного мира, флоры, фауны. И такое оружие является очень страшным. Несмотря на это, отметил Песков, США относятся к этой теме несерьезно и пытаются "уйти от ответов".
 

Они пытаются отвлекать внимание, жонглировать и так далее, выводить разговор в какую-то несерьезную плоскость. Но факты говорят сами за себя", - подчеркнул представитель Кремля.

 

Россия не получила от США разъяснений по биооружию на Украине

02.04.2022, 09:33 26621
МОСКВА. 2 АПРЕЛЯ - Россия до сих пор не получила никаких разъяснений США по поводу их военно-биологической деятельности на Украине, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все это время мы добивались разъяснений со стороны США по поводу истинной природы их биологической деятельности на Украине и объяснений касательно упомянутых документов (свидетельств Минобороны РФ. - Ред.)", - сказал Полянский журналистам.

 
В частности, по его словам, РФ просила объяснить, почему госдеп продолжает настаивать на том, что США не сотрудничают ни с какими лабораториями на Украине, тогда как есть задокументированные доказательства того, что Пентагон напрямую управлял ими, сообщает РИА Новости.
 

Большой вопрос, почему Пентагон так глубоко вовлечен в биологические проекты на Украине. Мы не получили пока никаких ответов", - указал дипломат.

 
По его словам, США отказались представить какие-либо комментарии по поводу предъявленных свидетельств, назвав их российской дезинформацией.
 
Кроме того, Россия представит СБ ООН в пятницу очередное письмо со свидетельствами военно-биологической деятельности США на Украине, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
 
Он отметил, что ранее Россия распространила в Совбезе уже два аналогичных документа.
 

Сегодня будет новое письмо (со свидетельствами от Минобороны РФ. - Ред.). Рекомендую всем изучить эти материалы", - сказал Полянский.

 
Россия проведет 6 апреля неформальное заседание СБ ООН по теме военно-биологической деятельности на Украине и во всем мире, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН.
 

Мы собираемся провести 6 апреля в 10.00 (17.00 мск) неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", чтобы обсудить тему угроз международному миру и безопасности, исходящих от военно-биологической деятельности в регионах по всему миру. Так что масштаб будет несколько шире, чем на Украине", - сказал Полянский.

 
По его словам, ожидаются выступления экспертов по биологическому оружию.
 

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