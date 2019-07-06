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На Иссык-Куле мужчина застрелил двух человек и взял в заложники женщину

05.07.2019, 12:46 44902
На Иссык-Куле мужчина застрелил двух человек и взял в заложники женщину
Фото: uz.sputniknews.ru
Бишкек. 5 июля. Kazakhstan Today - В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере "Хан-Тенгри" и взял в заложники женщину, передает Kazakhstan Today.
 
ЧП произошло накануне в лагере "Хан-Тенгри" в сыртовой зоне Энильчек Иссык-Кульской области. По предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве. Подозреваемый и убитые вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья они поссорились. Мужчина вышел из столовой, схватил ружье, вернулся и стал стрелять, сообщает ИА "24.kg". 
 
В результате погиб заместитель начальника лагеря и рабочий. Еще одного - местного пастуха - он ранил ножом в живот. Затем подозреваемый взял в заложники сотрудницу противочумной станции и скрылся.
 
По данным 24.kg, женщина, взятая в заложницы, уже вернулась в базовый лагерь "Хан-Тенгри". "Женщина вернулась в лагерь примерно в 4 часа утра. Она не ранена", - сообщили в правоохранительных органах.
 
В настоящее время на месте происшествия находится заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов. Милиционеры продолжают поиски подозреваемого. О нем известно, что ему 33 года. Он сирота, много лет живет в лагере. В милиции отмечают, что мужчина хорошо знает горные тропы. Он водит на экскурсии иностранцев. 
 

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