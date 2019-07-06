На Иссык-Куле мужчина застрелил двух человек и взял в заложники женщину

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ЧП произошло накануне в лагере "Хан-Тенгри" в сыртовой зоне Энильчек Иссык-Кульской области. По предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве. Подозреваемый и убитые вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья они поссорились. Мужчина вышел из столовой, схватил ружье, вернулся и стал стрелять, сообщает ИА "24.kg".
В результате погиб заместитель начальника лагеря и рабочий. Еще одного - местного пастуха - он ранил ножом в живот. Затем подозреваемый взял в заложники сотрудницу противочумной станции и скрылся.
По данным 24.kg, женщина, взятая в заложницы, уже вернулась в базовый лагерь "Хан-Тенгри". "Женщина вернулась в лагерь примерно в 4 часа утра. Она не ранена", - сообщили в правоохранительных органах.
В настоящее время на месте происшествия находится заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов. Милиционеры продолжают поиски подозреваемого. О нем известно, что ему 33 года. Он сирота, много лет живет в лагере. В милиции отмечают, что мужчина хорошо знает горные тропы. Он водит на экскурсии иностранцев.
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