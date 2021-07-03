На кыргызско-казахской границе скопились большегрузы

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - На кыргызско-казахской границе скопилось 119 грузовых автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом кыргызстанскому порталу 24.kg сообщили в Пограничной службе Госкомитета нацбезопасности. По ее данным, в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 119 грузовиков.

Скопление грузового транспорта на КПП "Ак-Тилек" носит цикличный характер в связи с увеличением грузопотока и в основном наблюдается в выходные дни, а также в дни организации рынков.





Легковой автотранспорт и пассажиропоток пропускаются без ограничений.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.





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