Исторический документ: Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границеИсторический документ: Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе
18.01.2025, 13:13 8411
Нигерия стала партнером БРИКС
Нигерия стала девятой страной, получившей статус партнера в БРИКС
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Абуджа. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Нигерия вступила в БРИКС в качестве страны-партнера, сообщила пресс-служба правительства Бразилии.
Нигерия стала девятой, получившей этот статус, наряду с Белоруссией, Боливией, Казахстаном, Кубой, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном, а сама категория стран-партнеров появилась на 16-м саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года в Казани", - цитирует РБК сообщение пресс-службы.
Подчеркивается, что Нигерия занимает шестое место в мире и первое на Африканском континенте по численности населения, к тому же у нее одна из крупнейших экономик в Африке.
Ранее Индонезия стала полноправным членом БРИКС.
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17.01.2025, 08:32 26766
Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня
Сделка также предусматривает постепенное освобождение заложников
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Тель-Авив. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны. Сделка также предусматривает постепенное освобождение заложников, сообщает РБК.
При этом кабинет министров Израиля перенес голосование по одобрению сделки на вечер субботы, 18 января. Это необходимо для освобождения заключенных. В связи с этим вступление сделки в силу откладывается с 19 января примерно на полдень 20 января, сообщил Axios помощник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Госсекретарь США Энтони Блинкен до этого говорил, что сделка вступит в силу в запланированное время, несмотря на отложенное заседание израильского правительства.
Соглашение было достигнуто при посредничестве США, Катара и Египта. Непрямые переговоры между воюющими сторонами велись в Дохе и Каире. На первом этапе сделки ХАМАС передаст израильской стороне 33 заложников, большая часть из них предположительно живы. В основном это женщины, дети, пожилые, больные и раненые. В ответ Израиль освободит из тюрем сотни палестинских заключенных.
По условиям соглашения, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинет большую часть районов сектора Газа, сохранив военное присутствие лишь в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, а также в специальной буферной зоне на границе между палестинским эксклавом и Израилем. Гражданское население Газы сможет вернуться в свои дома, в том числе на севере, наиболее пострадавшем от боевых действий. На 16-й день начнутся переговоры о второй фазе перемирия, в ходе которой Израилю могут быть переданы заложники-мужчины и остающиеся тела погибших пленников. По словам Байдена, третья фаза сделки будет фокусироваться на послевоенном восстановлении Газы.
По данным израильского правительства, в плену ХАМАС в секторе Газа остаются 98 заложников, включая четверых взятых в плен в 2014-2015 годах. По меньшей мере 34 числятся погибшими, причем некоторые из них были убиты еще 7 октября 2023 года.
7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали приграничные израильские кибуцы, одновременно нанеся массированный ракетный удар по другим районам страны. Лишь за первые сутки погибли около 1,2 тыс. человек, а еще 251 был взят в заложники и вывезен в сектор Газа. В тот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ответные удары по объектам ХАМАС, а 27 октября начала сухопутную операцию. По данным палестинского Минздрава, в ходе боев погибли свыше 46 тыс. человек.
Предыдущее перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС продлилось семь дней - с 24 ноября по 1 декабря 2023 года. Стороны дважды продлевали его больше первоначально оговоренных четырех дней. За это время палестинские боевики отпустили 105 израильских и иностранных заложников.
16.01.2025, 09:26 43781
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе на 42 дня
Соглашение вступит в силу 19 января
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе, заявил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, сообщает Lenta.ru.
По его словам, соглашение вступит в силу 19 января. Стороны также договорились об освобождении заложников.
Обе стороны и участники переговоров согласились завершить все технические процедуры сегодня ночью, затем израильское правительство завершит внутренние процедуры, после этого (...) начнется реализация соглашения", - сообщил Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
Ожидается, что Израиль отпустит 1000 заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года.
Действующий президент США Джо Байден сообщил, что, согласно достигнутой сделке с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение шести недель будет вести переговоры о долговременном прекращении боевых действий.
Фаза первая, палестинцы также могут вернуться в свои кварталы во всех районах Газы. И начнется увеличение поставок гуманитарной помощи в Газе, и ни в чем не виновные люди смогут получить больший доступ к жизненно важным поставкам", - сказал Джо Байден.
По словам американского лидера, в течение следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых мерах для достижения второй фазы. Он пояснил, что если переговоры о завершении боевых действий в Газе затянутся дольше, чем на шесть недель, то прекращение огня все равно продолжится.
При этом, когда начнется вторая фаза, будет произведен обмен на освобождение оставшихся живых заложников, включая солдат-мужчин. По словам главы Белого дома, все оставшиеся силы Израиля будут выведены из Газы, и временное прекращение огня станет постоянным. Он добавил, что третья фаза будет заключаться в том, что любые останки убитых заложников будут возвращены их семьям, начнется крупный план реконструкции Газы.
Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что сделка между Израилем и движением ХАМАС была достигнута в том числе благодаря конструктивному партнерству с командой избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в частности спецпосланнику американского лидера по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил и Трампа, и Байдена за помощь со сделкой о прекращении огня в секторе Газа. Отмечается, что Нетаньяху и Трамп договорились вскоре встретиться в Вашингтоне, чтобы обсудить этот вопрос и ряд других важных тем.
16.01.2025, 08:42 45661
Джо Байден в прощальном обращении заявил о зарождении олигархии в США
Небольшая группа людей, обеспеченная "чрезвычайным богатством, властью и влиянием", угрожает демократии, правам и свободам, шансу преуспеть для других американцев, сказал американский президент
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Вашингтон. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Власть в США концентрируется "в руках очень небольшого числа сверхбогатых людей", это опасная тенденция, заявил президент Джо Байден в своем прощальном обращении к стране, трансляция которого шла на YouTube, сообщает РБК.
Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливому шансу преуспеть для каждого", - сказал Байден.
Он рассказал, что беспокойство вызывает "потенциальный рост технологически-промышленного комплекса, который может представлять реальную опасность".
Мы должны реформировать налоговый кодекс, не предоставляя миллиардерам самые большие налоговые льготы, а заставляя их начать платить свою справедливую долю", - продолжил Байден.
Он призвал контролировать "темные деньги" - скрытое финансирование избирательных кампаний.
Президент США выразил обеспокоенность в отношении распространения дезинформации, отсутствия проверки фактов в соцсетях и "краха свободной прессы": "Американцы оказываются погребенными под лавиной дезинформации и недостоверных сведений, что позволяет злоупотреблять властью".
Следующим президентом США станет Дональд Трамп, инаугурация состоится в понедельник, 20 января. Его состояние к концу прошлого года достигло $7 млрд.
Одним из главных спонсоров и наиболее заметным сторонником Трампа стал миллиардер Илон Маск, который долгое время остается богатейшим человеком мира с состоянием $450 млрд. Поддержку республиканцу выразили также глава Meta Марк Цукерберг и глава Amazon Джефф Безос.
15.01.2025, 19:09 57541
Арестованного президента Южной Кореи отправили в следственный изолятор
Следователи завершили первый допрос Юн Сок Ёля
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Сеул. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Следователи завершили первый допрос арестованного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, он направляется в следственный изолятор, сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство "Рёнхап".
Допрос президента Юна, в отношении которого сегодня был исполнен ордер на арест, завершился", - цитирует агентство сообщение управления по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO).
По данным "Рёнхап", сразу после завершения допроса, который продлился почти 11 часов, президента доставили в Сеульский следственный изолятор, расположенный в городе Ыйван к югу от южнокорейской столицы. Юн Сок Ёль проведет там ночь, после чего его снова доставят на допрос в расположенный в 3,5 километра от изолятора правительственный комплекс в соседнем городе Квачхон, где располагается главное здание CIO.
В среду Юн Сок Ёля допрашивали замглавы CIO и два старших следователя, но президент, по словам его адвоката, присутствовавшего на дознании, не ответил ни на один вопрос. При этом действие ордера на арест, выданного судом в связи с неоднократной неявкой Юн Сок Ёля по требованию следователей, истекает утром 17 января. До этого срока правоохранителям предстоит решить, запрашивать ли у суда разрешение на заключение президента под стражу.
Напомним, впервые в истории временно отстраненного, но действующего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля арестовали по обвинению в мятеже.
15.01.2025, 18:25 58581
Для участия в параде Победы в Москве пригласили воинские подразделения 19 стран
Фото: Акорда
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Москва. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Для участия в параде Победы на Красной площади в Москве пригласили воинские подразделения 19 стран, заявил на заседании оргкомитета "Победа" министр обороны России Андрей Белоусов.
Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие. В том числе семь стран бывшего Советского Союза", - цитирует ТАСС главу министерства.
Торжественные мероприятия с привлечением войск, отметил он, пройдут в 370 населенных пунктах РФ.
Напомним, в этом году будет праздноваться 80-я годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
15.01.2025, 11:25 64011
Впервые в истории действующего президента Южной Кореи арестовали за мятеж
Сам президент назвал свой арест "добровольной явкой" на допрос
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Сеул. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые в истории временно отстраненного, но действующего президента президента Южной Кореи Юн Сок Ёля арестовали по обвинению в мятеже.
Управление арестовало президента Юн Сок Ёля по обвинению в руководстве мятежом", - информирует РИА Новости со ссылкой на "Ренхап".
Также сообщается, что колонна автомобилей, в одном из которых, предположительно, находится Юн Сок Ёль, покинула территорию резиденции и направилась в управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц.
Сам президент назвал свой арест "добровольной явкой" на допрос, чтобы избежать "кровопролития", и отказался признать законность расследования.
Ранее следователи прибыли к резиденции Юн Сок Ёля, чтобы арестовать главу государства, но вступили в противостояние с его службой безопасности. Спустя примерно 2,5 часа, применив лестницы, сотрудники полиции и управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц проникли в резиденцию.
Там они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. В операции участвовали около 200 полицейских и 40 следователей из CIO.
Ранее подразделения военных, также охраняющие резиденцию временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, согласились не мешать следователям при исполнении ордера на арест главы государства, но уточнили, что решение о пропуске на территорию резиденции президента не может быть принято единолично и остается за его охраной.
Южнокорейские следователи 3 января уже попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.
Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти.
Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть 180 дней.
После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения.
14.01.2025, 20:02 73636
В России произошел масштабный сбой в работе интернета
Фото: Depositphotos
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Москва. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Работу российских провайдеров телекоммуникационной связи затронул крупный сбой, на перебои в функционировании интернета жалуются пользователи в Москве и Подмосковье, подключенные к разным поставщикам услуг, сообщает РБК.
Пользователи жалуются на сбои в работе мобильных приложений и интернета у мобильных операторов.
В частности, у российских пользователей не работают сайты: Google, Liveinternet, "Википедия", РЖД и другие. Проблемы есть и у сервисов мониторинга сбоев: на Downdetector.su с большой задержкой загружается только стартовая страница, "Сбой.рф" просто не открывается.
Не работают все банковские приложения, в том числе и на мобильном интернете, а также почтовый сервис Outlook.
В то же время у пользователей Сети за рубежом все страницы и сервисы загружаются нормально. Аналогично жалобы не поступают от жителей других регионов страны.
Согласно данным сервиса Downradar, проблемы есть у операторов "Акадо", "Теле-2", сайтов госуслуг и Минтруда России. Также фиксируют проблемы со связью клиенты операторов МГТС и "Ростелекома".
13.01.2025, 17:55 89996
Ереван не собирается выходить из ЕАЭС - министр экономики Армении
Процессы, связанные с евроинтеграцией республики, он назвал параллельной повесткой
Фото: eec.eaeunion.org
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Ереван. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В повестке правительства Армении нет вопроса выхода из ЕАЭС, заявил министр экономики страны Геворг Папоян.
В данный момент Армения - член ЕАЭС, и в данный момент у правительстве нет как таковой повестки выхода из ЕАЭС", - цитирует РИА Новости Папояна.
Процессы, связанные с евроинтеграцией республики, он назвал параллельной повесткой, подчеркнув, что задача властей Армении состоит в повышении конкурентоспособности и устойчивости страны.
Ранее армянское правительство поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую должен рассмотреть парламент.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?