Нигерия стала партнером БРИКС

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Тель-Авив. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны. Сделка также предусматривает постепенное освобождение заложников, сообщает - Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны. Сделка также предусматривает постепенное освобождение заложников, сообщает РБК





При этом кабинет министров Израиля перенес голосование по одобрению сделки на вечер субботы, 18 января. Это необходимо для освобождения заключенных. В связи с этим вступление сделки в силу откладывается с 19 января примерно на полдень 20 января, сообщил Axios помощник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.





Госсекретарь США Энтони Блинкен до этого говорил, что сделка вступит в силу в запланированное время, несмотря на отложенное заседание израильского правительства.





Соглашение было достигнуто при посредничестве США, Катара и Египта. Непрямые переговоры между воюющими сторонами велись в Дохе и Каире. На первом этапе сделки ХАМАС передаст израильской стороне 33 заложников, большая часть из них предположительно живы. В основном это женщины, дети, пожилые, больные и раненые. В ответ Израиль освободит из тюрем сотни палестинских заключенных.





По условиям соглашения, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинет большую часть районов сектора Газа, сохранив военное присутствие лишь в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, а также в специальной буферной зоне на границе между палестинским эксклавом и Израилем. Гражданское население Газы сможет вернуться в свои дома, в том числе на севере, наиболее пострадавшем от боевых действий. На 16-й день начнутся переговоры о второй фазе перемирия, в ходе которой Израилю могут быть переданы заложники-мужчины и остающиеся тела погибших пленников. По словам Байдена, третья фаза сделки будет фокусироваться на послевоенном восстановлении Газы.





По данным израильского правительства, в плену ХАМАС в секторе Газа остаются 98 заложников, включая четверых взятых в плен в 2014-2015 годах. По меньшей мере 34 числятся погибшими, причем некоторые из них были убиты еще 7 октября 2023 года.





7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали приграничные израильские кибуцы, одновременно нанеся массированный ракетный удар по другим районам страны. Лишь за первые сутки погибли около 1,2 тыс. человек, а еще 251 был взят в заложники и вывезен в сектор Газа. В тот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ответные удары по объектам ХАМАС, а 27 октября начала сухопутную операцию. По данным палестинского Минздрава, в ходе боев погибли свыше 46 тыс. человек.





Предыдущее перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС продлилось семь дней - с 24 ноября по 1 декабря 2023 года. Стороны дважды продлевали его больше первоначально оговоренных четырех дней. За это время палестинские боевики отпустили 105 израильских и иностранных заложников.