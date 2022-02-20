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Очередной шторм пришел в Калининградскую область

19.02.2022, 21:20 4156
Фото: kgd.ru
КАЛИНИНГРАД. 19 ФЕВРАЛЯ - В ночь на 19 февраля в Калининградскую область с запада пришел мощный циклон и принес с собой грозу, град и ветер до 27 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За ночь и день субботы на территории Калининграда упало 82 дерева. В результате повреждены 14 автомобилей, отключено 703 точки уличного освещения. Ветром сорвало два светофора", - сообщает Калининград.Ru.


 
По данным klops.ru, из-за обильного ливня уровень воды в устье реки Преголи поднялся до опасной отметки. Она вышла из берегов и затопила ближайшие улицы и дороги. 

Сообщений о пострадавших не поступало. Задержек рейсов по погодным условиям нет.
 
Накануне региональное управление МЧС объявило в Калининградской области очередное штормовое предупреждение. В субботу, 19 февраля, в регионе прогнозировали усиление юго-западного, западного ветра до 25-27 метров в секунду. Однако эксперты считают, что циклон не будет иметь таких разрушительных последствий, как январские штормы.
 
В январе на Калининградскую область обрушились один за другим пять мощных штормов с максимальными порывами ветра до 29 метров в секунду. В результате последнего урагана сильно пострадало побережье Балтийского моря: были повреждены пешеходные променады и заграждения, размыты участки берега, пострадали слипы для лодок. Волны, достигавшие высоты 5,5 м, повредили и частично разрушили объекты береговой инфраструктуры. Калининградская область потеряла порядка 15,5 га территорий на побережье Балтийского моря.
 

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Обстановка в Донбассе: обстрелы продолжаются, более 30 тыс. жителей ЛНР И ДНР эвакуировались

19.02.2022, 14:35 6681
Фото: gazeta.ru
ДОНБАСС. 19 ФЕВРАЛЯ - Более 30 тыс. жителей Луганской и Донецкой народных республик эвакуировались из Донбасса, в регионе объявлена всеобщая мобилизация, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Около 25 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) на своих машинах пересекли границу России", - сообщают "Известия" со ссылкой на главу МЧС ЛНР Евгения Кацавалова. 

 
В то же время из ДНР эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС ДНР. 
 
Сегодня на выезде из Донецка сформирована еще одна колонна из автобусов для эвакуации. 
 
В настоящее время беженцев принимают в Ростовской области. Там развернуты 143 пункта для эвакуированных из Донбасса, в которых находятся 1692 человека. В связи с масштабной эвакуацией глава Ростовской области объявил в регионе режим ЧС. 

 
В Башкирии создали оперативный штаб для оказания помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, заявил глава региона Радий Хабиров. 
 
О готовности принять не менее полутора тысяч беженцев заявила Якутия. Эвакуированных также готовы принять еще семь регионов РФ, в том числе Краснодарский край и Московская область. 
 
По информации РИА Новости, сегодня в 8 утра украинские силовики обстреляли из артиллерии населенный пункт Саханка в ДНР. Обстреляны также населенные пункты Горловка, Новоласпа и Коммунаровка.
 
Представитель народной милиции ДНР заявил, что в результате обстрелов силовиков создана угроза водоснабжению 40 населенных пунктов в Донбассе. Источник в ДНР также сообщил, что при обстреле со стороны украинских силовиков в Коминтерново пострадал мирный житель.
 
Сегодня главы самопровозглашенных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили всеобщую мобилизацию. 
 
Тем временем офис Зеленского заявил о полном контроле силовиками ситуации на востоке Украины, сообщает РИА Новости. 
 

Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой

17.02.2022, 12:47 14411
Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой
Фото: pixabay.com
НЬЮ-ДЕЛИ. 16 ФЕВРАЛЯ - Система торговли криптовалютой является финансовой пирамидой, способной лишить правительство страны механизмов контроля за экономикой. Об этом со ссылкой на зампреда Резервного банка Индии (RBI) Раби Санкара сообщил во вторник телеканал NDTV, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Санкара, "цифровые активы угрожают финансовой независимости и подрывают финансовую целостность страны", сообщает ТАСС
 

Мы также видели, что криптовалюты не подходят под определение денежной единицы, актива или товара, у них нет денежных потоков, собственной ценности. Они сродни пирамиде Понци (первая финансовая пирамида в США - прим. ТАСС) и, возможно, даже хуже", - заявил он.

 
Он отметил, что "торговля криптовалютой может разрушить валютную, банковские системы и в целом способности правительства контролировать экономику".
 
Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила, что правительство республики проведет консультации о криптовалюте, после которых примет решение относительно ее "запрета или не запрета". При этом она отметила, что объявленный ранее налог в 30% на доходы от цифровых активов не означает, что криптовалюты получили законный статус.
 
В настоящее время в Индии обсуждается законопроект о регулировании криптовалют. Его первый вариант предполагал запрет всех "частных криптовалют", однако допускал исключения для продвижения технологии блокчейн. При этом предусматривалось создание собственной официальной цифровой валюты в стране. Предполагалось, что документ будет рассмотрен парламентом в осеннюю сессию, однако этого не произошло. Также его нет в повестке проходящей бюджетной сессии парламента.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане налог для майнеров могут увеличить в 10 раз.
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал о майнинге и его влиянии на энергосистему
 
В начале года стало известно о том, что плановая поставка электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, приостановлена из-за дефицита электроэнергии, который наблюдается в настоящее время в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Майнинговые фермы подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC. 
 
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 
 
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны. 
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. 
 
В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании. 
 
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. 
 
В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 
 
69% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 19% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 6% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". 
 
Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты. 
 

В РФ ужесточили наказание для насильников детей

16.02.2022, 20:01 17526
МОСКВА. 16 ФЕВРАЛЯ - 16 февраля председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Телеграмм-канале сообщил о принятии закона по ужесточению наказания для насильников детей и тех, кто их укрывает, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Государственная Дума приняла в третьем, итоговом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для  насильников детей.
 

Нередко насилие над ребенком, используя свое положение, совершает человек, от которого жертва зависит", - написал Вячеслав Володин.

 
В этой связи принято решение ввести отягчающие обстоятельства, если преступление совершено лицом:
 
  • проживающим с ребенком;
  • несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего;
  • осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.
 
Законом ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих случаях наказание составит до одного года лишения свободы.
 
Кроме того, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета - до шести лет лишения свободы.
 

Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребёнка приговор должен быть жестким", - отметил председатель Госдумы РФ.

 

Сына Бердымухамедова выдвинули кандидатом в президенты Туркменистана

14.02.2022, 21:04 25391
АШХАБАД. 14 ФЕВРАЛЯ - Сын действующего главы Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом в президенты на предстоящих выборах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В понедельник, 14 февраля, в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента страны выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова. Участники съезда выслушали и поддержали речь Сердара Бердымухамедова, сообщают Известия со ссылкой на издание Salam News.
 
Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Он окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности инженер-технолог. 
 
С 2008 по 2011 годы учился в Дипломатической академии МИД России, став специалистом по международным отношениям. 
 
С 2011 по 2013 годы учился в Женеве в Центре политики безопасности, став специалистом по европейской и международной безопасности.
 
В марте 2018 года Сердар Бердымухамедов был назначен заместителем главы МИД Туркменистана.
 
С февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана. 
 
С февраля 2021 года он работает в должности вице-премьера.
 
Напомним, внеочередные выборы президента Туркменистана состоятся 12 марта этого года. 
 

В Туркменистане назначены досрочные выборы президента

12.02.2022, 14:06 35586
АШХАБАД. 12 ФЕВРАЛЯ - Внеочередные выборы президента Туркмении состоятся 12 марта этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Накануне на внеочередном заседании верхней палаты парламента халк маслахаты (Народного совета), президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо давать дорогу к управлению государством молодым руководителям, пишет РИА "Новости".
 
Как сообщили туркменские СМИ, "в данной связи председателю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов было поручено начать соответствующую работу согласно Конституции и законодательству Туркменистана".
 

В соответствии с поручениями президента Туркменистана, Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта", - сказал помощник главы туркменского Центризбиркома Безирген Караев.

 

У нас были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане - глава службы внешней разведки РФ

10.02.2022, 20:03 42156
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Служба внешней разведки России имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года, заявил ее директор Сергей Нарышкин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Конечно, были", - сказал Сергей Нарышкин в интервью газете "МК", отвечая на вопрос были ли у разведки сведения о подготовке известных событий в Казахстане в начале января.

 
По словам главы служба внешней разведки России, тогда в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ и других террористических группировок. Спецслужбы этих государств и России знали, "под чьим патронажем проходило такое перемещение".
 

Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ", - добавил Нарышкин.

 
Он также отметил, что события в Казахстане наглядно показали, как деструктивные политические силы могут очень оперативно и спланировано использовать мирные поначалу протестные акции с экономическими лозунгами для попыток совершить разного рода "цветные революции". 
 

Эти силы не побрезгуют воспользоваться и боевиками всех мастей", - сказал СВР РФ.

 
По словам Сергея Нарышкина, действия государств, входящих в ОДКБ, впервые показали, как при наличии твердой коллективной воли политических лидеров, принятии оперативных и ответственных решений возможны эффективные локализация и ликвидация очагов беспорядков, террористических атак. 
 

Угрозы со стороны экстремистских и террористических групп и организаций не исчезли, боевики и их главари имеют богатый опыт, продолжают снабжаться финансами и оружием", - добавил директор службы внешней разведки.

 
Ранее Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. В свою очередь Токаев отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане. 
 
Хроника развязанной против Казахстана террористической войны.
 

Постпред КНР в ООН указал на военные преступления и геноцид в США

07.02.2022, 16:13 53851
Постпред КНР в ООН указал на военные преступления и геноцид в США
Фото: depositphotos
МОСКВА. 7 ФЕВРАЛЯ - Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на истребление коренного населения США, военные преступления Вашингтона и огромное число смертей от коронавируса в Штатах - его комментарий был вызван словами американской коллеги, обвинившей Пекин в геноциде уйгуров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В воскресенье постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд дала интервью CNN, в котором заявила, что в Китае происходит геноцид уйгурского меньшинства, а также преступления против человечности. Глава американский миссии также коснулась проблемы Тайваня, заявив, что США "стремятся поддерживать безопасность народа Тайваня", сообщает РИА Новости.
 
Как отмечается в комментарии китайского постпредства, Чжан Цзюнь заявил, что отвергает беспочвенные обвинения американского постпреда. Он отметил, что "неоднократная ложь США о "геноциде" в Синьцзяне уже опровергнута фактами". Люди всех национальностей живут там "мирной, гармоничной и счастливой жизнью", сообщило постпредство КНР при ООН.
 
Постпред КНР также подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а урегулирование тайваньского вопроса является внутренним делом Пекина и не допускает вмешательства США или любых других внешних сил.
 

Будущее Тайваня связано с национальным воссоединением, а не с какими-то гарантиями безопасности со стороны США. США должны прекратить поощрять и поддерживать силы "независимости Тайваня", они должны следовать истинной политике единого Китая... В противном случае игра в тайваньский вопрос приведет лишь к ожогам", - сказано в комментарии постпредства КНР.

 
Чжан Цзюнь отметил, что в то время как США заводят речь о правах человека, они сами обладают рекордом по нарушениям этих прав.
 

С населением менее четверти населения Китая в США зарегистрировано ошеломляющее число смертей от COVID-19, превышающее 900 000 человек, и эта цифра продолжает расти - почти в 200 раз больше, чем в Китае. США наводнены насилием с применением огнестрельного оружия: только за 2021 год погибло 17 800 человек, из-за чего жители не чувствуют себя в безопасности", - отмечает постпредство КНР.

 

Систематические этнические чистки и массовые убийства коренных американцев на протяжении всей истории США являются настоящим геноцидом и преступлением против человечности. Беспорядочные убийства мирных жителей, в том числе женщин и детей американскими военными в Сирии, Афганистане и Ираке уже являются военными преступлениями", - сказано в комментарии.

 
По словам китайского постпреда, США сталкиваются с серьезными политическими, экономическими, социальными проблемами, проблемами безопасности и общественного здравоохранения. В таких условиях он призвал политиков США решать собственные проблемы, "а не зацикливаться на мысли о превосходстве Америки" над всеми остальными и не перекладывать ответственность на других. 
 
Чжан Цзюнь обратился к США с советом: "Не идите дальше по ложному пути. Это не только заставит страдать ваш собственный народ, но и создаст дополнительные проблемы для других стран и всего мира".
 

Почему Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США

06.02.2022, 09:30 62361
Почему Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США
Фото: felixioncool from Pixabay
МОСКВА. 6 ФЕВРАЛЯ - Военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников вызывает вопросы относительно соблюдения ими Конвенции о запрещении биологического оружия. Об этом говорится в тексте совместного заявления РФ и Китая, принятого в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет RT, в апреле 2021 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что у России есть "веские основания" для предположения, что Пентагон ведет разработку биологического оружия. По мнению экспертов, Москва и Пекин осознают серьезность угроз, исходящих от военно-биологический деятельности США, и объединяют усилия, чтобы им противостоять.
 
Москва и Пекин обеспокоены военно-биологической деятельностью Соединенных Штатов и их союзников. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. 
 
Документ был подписан сторонами в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин, где он провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.
 
Более развернутый текст смотрите по ссылке.
 

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