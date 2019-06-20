ООН призвала Саудовскую Аравию признать ответственность за убийство журналиста Хашогги

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Женева. 19 июня. Kazakhstan Today - Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар призвала власти Саудовской Аравии признать ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, совершенное в октябре прошлого года в Стамбуле, передает Kazakhstan Today.

В опубликованном в среду в Женеве 100-страничном докладе, составленном по результатам проведенного Калламар шестимесячного расследования, говорится, что получены внушающие доверие свидетельства возможной причастности к убийству высокопоставленных лиц, включая наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет ТАСС

Спецдокладчик пришла к выводу, что г-н Хашогги стал жертвой преднамеренной, умышленной казни - убийства, за которое несет ответственность государство Саудовская Аравия, в соответствии с международным законодательством по правам человека", - говорится в документе.

По словам Калламар, "имеются достаточные, вызывающие доверие сведения, касающиеся ответственности наследного принца, требующие дальнейшего расследования". Она призвала правительство Саудовской Аравии "взять на себя государственную ответственность за совершение казни" и принести извинения семье, друзьям и коллегам Хашогги. Извинения, по ее мнению, должны быть принесены также Турции за то, что Эр-Рияд злоупотребил своими дипломатическими привилегиями.

Спецдокладчик призвала, кроме того, к введению адресных санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к убийству Хашогги, включая саудовского наследного принца. "Санкции должны включать также наследного принца и его личное имущество за границей", - констатировала Калламар.

Она считает, что Совету безопасности ООН следует обсудить последствия убийства Хашогги для мира и стабильности на специальной встрече. Еще одной рекомендацией спецдокладчика является создание Генеральной Ассамблеей ООН и Совбезом механизма расследования убийств журналистов и правозащитников.

Доклад Калламар будет представлен на открывающейся 21 июня в Женеве 41-й сессии Совета ООН по правам человека.

Основные выводы, содержащиеся в этом документе, были озвучены в начале февраля, после посещения спецдокладчиком Турции. Калламар заявила тогда, что Хашогги стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, совершенного официальными лицами Саудовской Аравии. По ее словам, было нарушено как международное право, так и ключевые правила международных отношений, включая требование о законном использовании дипломатических миссий.

Хашогги, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.

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