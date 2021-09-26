Финдиректор Huawei освобождена и покинула Канаду

ТОРОНТО. 25 СЕНТЯБРЯ - Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу вылетела на родину из Канады после освобождения из-под стражи. Об этом написал в Twitter журналист канадской телерадиовещательной компании CTV National News Маккензи Грей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Самолет Air China c Мэн Ваньчжоу на борту вылетел из аэропорта Ванкувера", - сообщил журналист.

Ранее верховный суд канадской провинции Британская Колумбия выдал ордер на освобождение Мэн из-под домашнего ареста и прекратил производство по ее делу. Канадский Минюст сообщил, что финдиректор Huawei "вольна" покинуть страну, так как "оснований для продолжения экстрадиционных процедур не осталось", сообщает РИА Новости

Мэн вышла на свободу благодаря сделке с американской прокуратурой. Она признала сокрытие фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на отзыв запроса на ее экстрадицию.

Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняют в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, арестовали в Канаде в декабре 2018 года по запросу Штатов и позже отправили под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.

После ареста Мэн Ваньчжоу между Канадой и Китаем разгорелся спор о том, является ли этот шаг политическим. В КНР были задержаны два канадских гражданина, власти Канады подозревали, что это было сделано в отместку за арест финдиректора Huawei.





Недавно канадцы были освобождены из-под стражи в Китае и возвращаются на родину. Майкл Спэйвор и Майкл Ковриг вышли из тюрьмы одновременно с освобождением в Канаде Мэн Ваньчжоу.

Около 12 минут назад самолет, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул воздушное пространство Китая и направляется на родину", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая с телеобращением к нации.

Спэйвора приговорили к 11 годам лишения свободы, конфискации имущества и депортации. О приговоре Ковригу ничего не сообщалось.

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