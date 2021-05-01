Почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле

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АЛМАТЫ. 30 АПРЕЛЯ - Число жертв обрушения и давки на религиозном празднике в Израиле выросло до 38, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел на горе Мерон, где в ночь на пятницу отмечался еврейский праздник Лаг ба-Омер. Ранее сообщалось о 28 погибших, более чем 50 пострадавших, 20 из которых находятся в критическом состоянии, пишет РИА "Новости"

Экстренная медицинская служба "Маген Давид Адом" в своем Твиттере подтверждает гибель десятков человек. По ее данным, на горе Мерон, где собралось не менее 100 тысяч паломников, произошла давка, а не обрушение трибун, как сообщалось ранее.

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