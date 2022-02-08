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Постпред КНР в ООН указал на военные преступления и геноцид в США

07.02.2022, 16:13 4871
Постпред КНР в ООН указал на военные преступления и геноцид в США
Фото: depositphotos
МОСКВА. 7 ФЕВРАЛЯ - Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на истребление коренного населения США, военные преступления Вашингтона и огромное число смертей от коронавируса в Штатах - его комментарий был вызван словами американской коллеги, обвинившей Пекин в геноциде уйгуров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В воскресенье постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд дала интервью CNN, в котором заявила, что в Китае происходит геноцид уйгурского меньшинства, а также преступления против человечности. Глава американский миссии также коснулась проблемы Тайваня, заявив, что США "стремятся поддерживать безопасность народа Тайваня", сообщает РИА Новости.
 
Как отмечается в комментарии китайского постпредства, Чжан Цзюнь заявил, что отвергает беспочвенные обвинения американского постпреда. Он отметил, что "неоднократная ложь США о "геноциде" в Синьцзяне уже опровергнута фактами". Люди всех национальностей живут там "мирной, гармоничной и счастливой жизнью", сообщило постпредство КНР при ООН.
 
Постпред КНР также подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а урегулирование тайваньского вопроса является внутренним делом Пекина и не допускает вмешательства США или любых других внешних сил.
 

Будущее Тайваня связано с национальным воссоединением, а не с какими-то гарантиями безопасности со стороны США. США должны прекратить поощрять и поддерживать силы "независимости Тайваня", они должны следовать истинной политике единого Китая... В противном случае игра в тайваньский вопрос приведет лишь к ожогам", - сказано в комментарии постпредства КНР.

 
Чжан Цзюнь отметил, что в то время как США заводят речь о правах человека, они сами обладают рекордом по нарушениям этих прав.
 

С населением менее четверти населения Китая в США зарегистрировано ошеломляющее число смертей от COVID-19, превышающее 900 000 человек, и эта цифра продолжает расти - почти в 200 раз больше, чем в Китае. США наводнены насилием с применением огнестрельного оружия: только за 2021 год погибло 17 800 человек, из-за чего жители не чувствуют себя в безопасности", - отмечает постпредство КНР.

 

Систематические этнические чистки и массовые убийства коренных американцев на протяжении всей истории США являются настоящим геноцидом и преступлением против человечности. Беспорядочные убийства мирных жителей, в том числе женщин и детей американскими военными в Сирии, Афганистане и Ираке уже являются военными преступлениями", - сказано в комментарии.

 
По словам китайского постпреда, США сталкиваются с серьезными политическими, экономическими, социальными проблемами, проблемами безопасности и общественного здравоохранения. В таких условиях он призвал политиков США решать собственные проблемы, "а не зацикливаться на мысли о превосходстве Америки" над всеми остальными и не перекладывать ответственность на других. 
 
Чжан Цзюнь обратился к США с советом: "Не идите дальше по ложному пути. Это не только заставит страдать ваш собственный народ, но и создаст дополнительные проблемы для других стран и всего мира".
 

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Почему Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США

06.02.2022, 09:30 14046
Почему Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США
Фото: felixioncool from Pixabay
МОСКВА. 6 ФЕВРАЛЯ - Военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников вызывает вопросы относительно соблюдения ими Конвенции о запрещении биологического оружия. Об этом говорится в тексте совместного заявления РФ и Китая, принятого в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет RT, в апреле 2021 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что у России есть "веские основания" для предположения, что Пентагон ведет разработку биологического оружия. По мнению экспертов, Москва и Пекин осознают серьезность угроз, исходящих от военно-биологический деятельности США, и объединяют усилия, чтобы им противостоять.
 
Москва и Пекин обеспокоены военно-биологической деятельностью Соединенных Штатов и их союзников. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. 
 
Документ был подписан сторонами в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин, где он провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.
 
Более развернутый текст смотрите по ссылке.
 

Президент Турции заболел коронавирусом

06.02.2022, 09:00 14616
СТАМБУЛ. 6 ФЕВРАЛЯ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с женой Эмине заразился коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом Эрдоган написал в своем Twitter-аккаунте.
 

Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов болезни, оказался положительным", - сообщил президент.

 
Он отметил, что у него и жены диагностировали омикрон-штамм коронавируса, а само заболевание протекает в легкой форме. Эрдоган подчеркнул, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.
 
Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусной инфекцией. Он заявил, что чувствует себя хорошо, и обратился ко всем гражданам с призывом получать прививки от COVID-19, в том числе и бустерные.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану скорейшего выздоровления от коронавируса.

"Желаю президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге скорейшего выздоровления от вируса омикрон", - написал Токаев в воскресенье в твиттере.
 

В Бишкеке проходит митинг за отставку главы Минздрава

05.02.2022, 18:16 19126
БИШКЕК. 5 ФЕВРАЛЯ – В Бишкеке у здания Министерства здравоохранения Кыргызстана проходит митинг за отставку главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что на акцию протеста вышли медики и родственники пациентов Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТиО), сообщает 24.kg.
 
Митингующие считают преобразование БНИЦТиО в Клиническую больницу скорой медпомощи и освобождение директора Сабырбека Джумабекова от должности неправильным решением главы Минздрава.
 
Скандал в БНИЦТиО длится с того момента, как стало известно, что центр преобразуют в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Как обещают в Минздраве КР, это будет многопрофильное специализированное учреждение для оказания круглосуточной экстренной медпомощи населению при острых заболеваниях, травмах, несчастных случаях, отравлениях, а также при массовых поражениях и катастрофах. Сообщалось, что БНИЦТиО с 2004 года не проходил перерегистрацию.
 
В свою очередь, министр здравоохранения Бейшеналиев не намерен уходить с должности.
 
По его словам, освобождение директора БНИЦТиО от должности произошло по причине коррупции.
 

Почему министр должен уходить в отставку, когда он делает правильное дело, исправляет все ошибки, которые были допущены ранее?" - отметил министр.

 
В настоящее время деятельность экс-директора БНИЦТиО проверяет специальная комиссия, уточнил глава Минздрава КР.
 

Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома" вместо Кулибаева

04.02.2022, 21:12 25461
МОСКВА. 4 ФЕВРАЛЯ - Бывший канцлер Германии Герхард Шредер может сменить председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева в совете директоров "Газпрома", остальные кандидаты входят в действующий состав совета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новый состав совета директоров будет избран акционерами на годовом собрании 30 июня, сообщает РБК
 
В список утвержденных кандидатур также входят ректор РГУ имени Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау, глава "Газпромбанка" Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности РФ Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов и первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа.
 
В список кандидатов не включен председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, который занимает в совете позицию независимого директора.
 

Российский Газпром и китайская CNPC подписали соглашение о поставках нефти в Китай

04.02.2022, 16:26 27796
Российский Газпром и китайская CNPC подписали соглашение о поставках нефти в Китай
Фото: depositphotos
ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках через территорию Казахстана 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документ подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роснефти". 
 
В нем уточняется, что в соглашении идет речь о поставках 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.
 

Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах", - отмечает российская компания.

 
Также "Роснефть" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали меморандум о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития, согласно которому будут сотрудничать в вопросе сокращения выбросов парниковых газов и развитии технологий улавливания и хранения CO2, сообщила пресс-служба "Роснефти".
 
По информации РИА Новости, после появления сообщений о подписании ряда соглашений с CNPC акции "Роснефти" выросли на торгах в цене на 5%. 

Ранее сообщалось. что Китай и Россия подписали ряд совместных документов, в том числе заявление о международных отношениях и важные коммерческие контракты. 
 

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

04.02.2022, 15:19 28906
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях
Фото: kremlin.ru
ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на сегодняшщней встрече в Пекине подписали совместное заявление о международных отношениях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества", - говорится в заявлении.

 
В документе также сказано, что стороны:
 
  • намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран;
  • выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности, против "цветных революций";
  • намерены активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза;
  • приветствуют принятое совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений; 
  • нацелены на укрепление ШОС;
  • выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей.
  • готовы углублять сотрудничество в сфере международной информационной безопасности и способствовать построению открытой, безопасной, устойчивой и доступной ИКТ-среды и т.д. 

Напомним, сегодня Россия и Китай также подписали ряд важных совместных документов, в том числе контракты о поставках газа и нефти в Китай. 
 

Россия и Китай подписали ряд совместных документов

04.02.2022, 15:06 29456
Россия и Китай подписали ряд совместных документов
Фото: kremlin.ru
 ШАНХАЙ. 4 ФЕВРАЛЯ - Росссия и Китай подписали ряд совместных документов, принятых в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, сообщает пресс-служба Кремля.
 
Также в числе подписанных межправительственных и межведомственных документов - соглашение о сотрудничестве в сфере антимонопольного правоприменения и конкурентной политики и др.;
 
Стороны также подписали ряд важных коммерческих контрактов, в числе которых: 
 
  • Договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту между ПАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией;
  • Соглашение между ПАО "НК "Роснефть" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет через Казахстан для переработки на НПЗ Китая, сообщает РИА Новости
 

Путин: российские компании подготовили новые решения по поставкам в Китай углеводородов и газовый контракт

04.02.2022, 13:53 29191
Путин: российские компании подготовили новые решения по поставкам в Китай углеводородов и газовый контракт
Фото: Depositphotos

ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - В Пекине началась встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На встрече глава России сообщил Си Цзиньпину, что российские компании подготовили новые решения по поставкам в Китай углеводородов и газовый контракт о поставках 10 млрд кубов в год, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле заявляли, что встреча будет носить полноформатный характер. Главы государств планировали обсудить международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.

По итогам встречи планируется подписание пакета совместных документов.

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