Председатель КНР объявил XIV Национальные игры Китая открытыми

ПЕКИН. 16 СЕНТЯБРЯ - Председатель КНР Си Цзиньпин объявил XIV Национальные игры Китая открытыми. Торжественная церемония открытия 15 сентября прошла в городе Сиань - административном центре провинции Шэньси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Церемония состояла из трех частей с тематическими выступлениями, посвященными традициям и целям Китая. Национальные игры проводятся раз в четыре года и длятся две недели. В этом году за награды поборются 12 тысяч спортсменов.

Специально к Играм построен один из крупнейших Олимпийских спортивных центров страны. Он занимает площадь в 106 тысяч квадратных метров. На этой площадке пройдет большая часть соревнований, а также церемония закрытия.





В городе Сиане предприняты строгие противоэпидемические меры. Все спортсмены, журналисты и технический персонал прошли карантин. Для входа в фанзоны необходимо предъявить паспорта вакцинации и отрицательные результаты тестов на коронавирус.

В понедельник Си Цзиньпин посетил город Юйлинь в рамках инспекционной поездки по провинции Шэньси на северо-западе Китая. Китайский лидер посетил химическую компанию в городе Юйлинь, а также деревню Гаосигоу и революционный музей Янцзягоу в уезде Мичжи.

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