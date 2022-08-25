Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович прибыл в Чолпон-Ату

Фото: отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК
ЧОЛПАН-АТА. 24 АВГУСТА - Делегация Евразийской экономической комиссии во главе с председателем коллегии Михаилом Мясниковичем прибыла в Чолпон-Ату, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В программе - участие в молодежном форуме СНГ и ЕАЭС "Келечек" ("Будущее") и заседании Евразийского межправительственного совета 25-26 августа, сообщает отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
В Молодежном форуме примут участие более 250 делегатов - молодые предприниматели, государственные служащие, представители креативной молодежи, молодые дипломаты, студенты из стран Евразийского экономического союза и СНГ.
Цель форума - дальнейшее развитие сотрудничества государств-членов и популяризация идеи евразийской интеграции. Форум направлен на расширение взаимодействия молодежи, создание новых возможностей для реализации инициатив, общественной и профессиональной самореализации представителей молодого поколения.
Ожидается, что ключевым мероприятием форума станет встреча профессиональной молодежи с заместителями глав правительств стран ЕАЭС, председателем коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и председателем исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.
В программе - тренинги и мастер-классы для молодых предпринимателей и проведение ряда сессий.
Участники сессий обсудят перспективы формирования молодежного кадрового резерва, парадигмы развития сотрудничества в Евразии, международное молодежное сотрудничество в СНГ, возможности экономической интеграции для молодежного предпринимательства СНГ и ЕАЭС и роль венчурных инвесторов, бизнес-акселераторов и бизнес-ангелов в его развитии, креативные индустрии, вклад молодежи в технологический рывок СНГ и ЕАЭС, перспективы общего научно-образовательного пространства СНГ.