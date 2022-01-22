Президент Беларуси считает, что за беспорядками в Казахстане стоят зарубежные спецслужбы

Фото: pixabay.com

МОСКВА. 21 ЯНВАРЯ - Центральный банк России хочет запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ЦБ России предлагает ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории России. Соответствующие предложения содержатся в докладе регулятора для общественных консультаций, сообщает rbc.ru.

Что предлагает ЦБ:

Ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые российскими юридическими и физическими лицами.

Запретить организацию выпуска и сам выпуск, а также организацию обращения и обмена криптовалюты на территории России, в том числе криптобиржами, криптообменниками, p2p-платформами (платформы для проведения денежных переводов между физлицами).

Установить ответственность за нарушение данного запрета. Для этого необходимо разработать механизмы выявления операций и лиц, которые их осуществляют после введения запрета, механизмы блокировки операций по покупке или продаже криптовалют за фиатную валюту (то есть за обычные деньги), а также определить органы, на которые будут возложены полномочия по реализации этих мер.

Ввести на законодательном уровне запрет для финансовых организаций на собственные вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, запрет на использование российских финансовых посредников и инфраструктуры при любых операциях с криптовалютой (приобретение, платежи и переводы) и для способствования подобным операциям, в том числе по хранению или по содействию принятию рисков через деривативы (ЦБ отмечает, что риски несет не только прямое владение криптовалютой, но и инвестиции в производные финансовые инструменты на нее).

Также Банк России хочет развивать мониторинг рисков, связанных с вложениями в криптовалюты. Сейчас ЦБ вместе с банками выявляет такие риски через мониторинг p2p-платежей, которые могут проводиться для покупки или продажи криптовалюты. По мнению российского регулятора, дальше необходимо выстроить взаимодействие с регуляторами иностранных криптовалютных бирж, доработать международные соглашения об обмене информацией для включения в них сведений об операциях российских клиентов на криптобиржах, а также обеспечить получение на регулярной основе у иностранных платежных систем информации о совершении платежей российскими резидентами с целью приобретения криптовалюты, в том числе с использованием платежных карт.

В настоящее время у зарубежных платежных систем уже реализована маркировка операций по приобретению криптовалюты", - объясняется в докладе.

Еще одно предложение ЦБ: организовать информационный обмен между ФНС, ЦБ и Росфинмониторингом. Например, инфообмен с ФНС поможет установить, что человек владеет криптовалютой, поскольку в Госдуме уже рассматривается законопроект о порядке ее декларирования.

Как уточнила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в ходе пресс-конференции, запрет не распространяется на владение криптовалютами, а также на их покупку и продажу.

Ограничений, запретов на владение криптовалютами не планируется, но планируется ограничение для использования российской финансовой инфраструктуры", - сказала Данилова, добавив, что операции с криптовалютами можно проводить в иностранных юрисдикциях.

Пока ЦБ сосредоточится на регулировании внутренних платежей в криптовалюты, трансграничные платежи могут быть зарегулированы в перспективе, добавила Данилова.

По ее словам, в качестве ответственности ЦБ предлагает ввести штрафы за нарушение запрета на использование в России криптовалюты как средства платежа и майнинг таких активов.

Мы видим все-таки ответственность в виде штрафов, но нужно будет обсуждать этот вопрос с другими заинтересованными сторонами", - сказала она.

Как сообщалось ранее, в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты.

В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших считают, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 18% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые майнеры". 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 7% ответили "мне все равно".