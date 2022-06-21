Президент Узбекистана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

БИШКЕК. 16 ИЮНЯ - В Первомайском районном суде Бишкека завершилось разбирательство по двум уголовным делам в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алмазбека Атамбаева обвиняли в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо", сообщает 24.kg

Выйдя из совещательной комнаты, судья Мирлан Термечиков оправдал Алмазбека Атамбаева по обоим уголовным делам за отсутствием состава преступления.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.