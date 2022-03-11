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При отступлении националисты приковывают сослуживцев цепями, заявили в ДНР

10.03.2022, 14:25 13361
ДОНЕЦК. 10 МАРТА - Украинские националисты при отступлении пристегивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на сторону войск ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны Республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Новотроицком боевик был пристегнут к столбу металлической цепью. Отмечается, что при отступлении с позиций националисты пристегивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на нашу сторону при входе группировки войск ДНР в наши населенные пункты", - приводит сообщение штаба РИА "Новости".

 
Отмечается, что украинские военнопленные подтверждают такое отношение со стороны командования, управляющего боевыми действиями против населения Донбасса.
 
Во время Второй мировой войны подобные действия наблюдались со стороны немецкой армии, сообщает издание "Русская семерка".
 
В номере газеты "Красная звезда" за август 1941 года была опубликована заметка о том, что советские воины, атаковавшие блиндажи противника на одном из участков фронта на Смоленском направлении, только за 2 дня июля обнаружили 12 австрийцев, прикованных цепями к пулеметам.
 
По словам пленного стрелка Фердинанда Кербера, его приковали, когда немцы начали отступать. Оставшись в блиндаже один, он, как сам утверждал на допросе, стрелял в воздух, опасаясь появления офицера, который мог бы его проверить. А потом, когда понял, что товарищи отступили на несколько километров, и вовсе прекратил огонь.
 
Обнаруженные австрийские пулеметчики, прикованные цепями к оружию, были "совершенно обессилевшими" - отступая, немцы совсем не оставили им еды.
 
Советский снайпер Иосиф Пилюшин (уничтожил за войну 138 солдат и офицеров вермахта) в своей книге "У стен Ленинграда" описывал встречу с одним из таких вражеских пулеметчиков. В атаке советские пехотинцы дошли до четвертой линии обороны гитлеровцев, и там им встретился немец, прикованный за левую кисть к своему MG-08. Молодой парень, совсем седой. Пулеметчика не пристрелили сразу, поскольку он не единого выстрела так и не сделал: лента, заправленная в его станковый пулемет, осталась неиспользованной. Гитлеровца освободили от оков, и он что-то по-своему сказал русским. Судя по благодарному взгляду, пулеметчик был рад такому исходу. Командир перевел Иосифу Пилюшину, о чем лопотал немец: он был смертником и был прикован к MG-08 по приказу офицера за то, что вслух усомнился в победе рейха.
 
Также генерал-майор Герой Советского Союза Владимир Антонов, рассказывая о берлинской операции 1945 года, писал в своих мемуарах, что к пулеметам в главном городе Третьего рейха приковывали эсэсовцев, засевших в подвалах зданий, - они ожесточенно сопротивлялись до последнего патрона.
 

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В Китае призвали США рассказать о своих лабораториях на Украине

11.03.2022, 08:45 1216
ПЕКИН. 11 МАРТА - США многократно и без всяких доказательств заявляли, что SARS-CoV-2 распространился в мире путем утечки из китайской лаборатории, теперь пришло время США рассказать о своих биолабораториях на Украине и о том, какую опасность они несут миру, говорится в редакционной статье китайского государственного издания China Daily, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Минобороны России ранее в четверг заявило, что в созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Кроме того, по словам представителя МО РФ Игоря Конашенкова, США на территории Украины вели проект по изучению переноса патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией и другими соседними странами, сообщает РИА Новости.
 
Судя по документам, размещенным на портале государственных заказов США, финансирование в размере $6,5 млн осуществляется напрямую от Агентства по уменьшению угрозы (DTRA) министерства обороны США - на исследование в Западной Азии - Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и Иордании. Программа рассчитана на пять лет и реализуется американской некоммерческой организацией Eco Health Alliance.
 

Мы поменялись ролями, теперь США сталкиваются с призывами открыть свои биолаборатории на Украине для международной разведки", - говорят авторы статьи в китайском издании, опубликованной в четверг.

 
В статье отмечается, что США неоднократно обвиняли Китай в распространении коронавируса путем утечки вируса из китайской лаборатории, даже после того, как международная команда экспертов провела исследование в Ухане и официально заявила, что это крайне маловероятно.
 

Пентагон действительно сотрудничает с Украиной в рамках так называемой программы по снижению биологической угрозы. Однако эта программа не находится под надзором какой-либо международной третьей стороны", - отмечается в статье.

 
По словам авторов статьи, власти США теперь всеми силами пытаются "перекинуть мяч" на российскую сторону поля, утверждая, что обвинения России - всего лишь попытки оправдать свои действия на Украине. 
 

Однако рвение, с которым США это доказывают, вызывает у людей вопросы: почему они так сильно хотят отвлечь внимание общественности от лабораторий на Украине, которые являются лишь верхушкой айсберга из 336 биолабораторий, контролируемых США по всему миру. Тем более, что США препятствуют попыткам ООН создать систему взаимного контроля в рамках Конвенции о биологическом оружии, отказываясь присоединиться к ней", - пишут авторы.

 
По словам авторов статьи, США обязаны не только привести доказательства того, что их биологические лаборатории не несут угрозы безопасности, но и рассказать о предназначении этих лабораторий.
 

Лучший способ развеять слухи - рассказать правду. Мир имеет право знать, что происходит в этих американских лабораториях", - заключают авторы статьи.

 
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в ходе брифинга в четверг, что Китай выступает решительно против применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах. Он отметил, что международное сообщество "давно обеспокоено" военно-биологической деятельностью США на своей территории и "в своих 336 биологических лабораториях за рубежом" и призвал США дать исчерпывающие разъяснения своей деятельности.
 

Минобороны РФ: Украина изучала дальность полета птиц, переносящих инфекции

11.03.2022, 08:31 661
МОСКВА. 11 МАРТА - Украинские специалисты при поддержке США отслеживали дальность полета в Россию мигрирующих птиц, способных переносить инфекции, следует из документов, обнародованных Министерством обороны РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, с участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, пишет РИА Новости.
 
В числе документов, представленных российским военным ведомством, презентация проекта по изучению переноса вируса птичьего гриппа дикими птицами.
 
Как отмечается в презентации, Украина имеет уникальное географическое положение в Европе - это место пересечения трансконтинентальных путей миграции птиц. Среди таких путей названы направления в сторону Северной Азии, Северной Европы, Западной Сибири, к Черному и Азовскому морям, а также на Кавказ. "Черноморский регион на юге Украины очень важен для миграции диких птиц, их гнездования и зимовки", - указывается в презентации.
 
В презентации показаны направления миграции диких уток с юга Украины, отслеженные по результатам как кольцевания, так и GPS-трекинга.
 
Как следует из презентации, окольцованные утки долетали до Урала и даже до Западной Сибири. Так, одну утку, выпущенную из Херсонской области 17 января 2018 года, в первой половине мая того же года обнаружили в районе города Волчанска на севере Свердловской области в РФ. Еще одну утку, выпущенную также из Херсонской области 13 февраля 2018 года, нашли 12 мая того же года в Тюменской области.
 
Результаты GPS-трекинга показали, что "во время весенней миграции часть птиц мигрировала на северо-восток". "Максимальная дистанция - 2 тысячи километров, некоторые птицы преодолели это расстояние за 3-4 дня. На время гнездования птицы находились в России", - говорится в презентации.
 
Это исследование проводилось в Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины (Харьков), Юго-Западной лаборатории птицеводства (Атенс, США), Институте Фридриха Лофлера (Римс, Германия) и Университете Линнеус (Кальмар, Швеция). Работы были проспонсированы министерством сельского хозяйства США (проекты P444, P444a, P444b) через Украинский научно-технологический центр. Часть проекта проводилась в рамках работы Государственной сельскохозяйственной исследовательской программы. Участие в конференции, для которой предназначалась презентация, "спонсировано Агентством по уменьшению угрозы США" - DTRA, структурой Пентагона.
 

Китай никогда не потерпит независимости Тайваня - Минобороны КНР

10.03.2022, 21:40 8141
ПЕКИН. 10 МАРТА - Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости", заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы неуклонно придерживаемся курса на мирное воссоединение на основе принципа "одна страна - две системы". Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил, стремящихся к "независимости" Тайваня, пытающихся расколоть родину", - заявил У Цянь.



Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями", сообщает РИА Новости.
 
По его словам, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и иностранное вмешательство недопустимо.
 

Чем больше США и Япония будут раздувать шум по тайваньскому вопросу, тем жестче мы будем действовать для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - добавил У Цянь.

 

В украинских лабораториях изучали распространение инфекций через птиц

10.03.2022, 20:30 9216
В украинских лабораториях изучали распространение инфекций через птиц
МОСКВА. 10 МАРТА - С участием лабораторий Украины создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Кириллова, МО РФ продолжает изучать материалы по военно-биологическим программам США и их союзников по НАТО на Украине, сообщает РИА Новости
 
Генерал, в частности, отметил, что "полученные из различных источников сведения подтверждают ведущую роль Управления министерства обороны США по снижению военной угрозы в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины". 
 

Стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла", - рассказал Кириллов журналистам.

 
Начальник войск РХБЗ уточнил, что в связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов.
 

При этом были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России", - рассказал он.

 
Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы, добавил генерал.
 
Он добавил, что биолаборатории Пентагона на территории Украины разрабатывали в том числе проекты по распространению биологического оружия на территорию России с помощью летучих мышей.
 

Кроме того, интересен проект Р-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши. В числе приоритетов обозначено изучение бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку: возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов", - сказал Кириллов.

 
Он обратил внимание на то, что исследования проводятся в непосредственной близости от границ России - в районах черноморского побережья и на Кавказе. Проект реализуется с привлечением не только украинских, но и подконтрольных Пентагону грузинской биолаборатории в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США.
 

Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов", - заявил Кириллов.

 
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты также заявил, что документы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж, можно с высокой долей вероятности говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, поражающих различные этнические группы.
 

Из центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти было передано 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения титров антител", - заявил Кириллов.

 
Он также рассказал про проект № 68727 ЕN, финансируемый Германией. В его рамках в гамбургский институт тропической медицины имени Бернанда Нохта передали одну тысячу образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся, при этом, исключительно к славянскому этносу.
 
По словам Кириллова, украинские специалисты, работавшие в американских биолабораториях, развернутых на территории этой страны, получали скромную зарплату, что свидетельствует о низкой оценке их квалификации американскими партнёрами
 
Стоит отметить, что похожие работы в свое время велись в 1940-х годах японскими военными из отряда 731, члены которого после Второй мировой войны были укрыты в США.
 
В отряде №731 Квантунской армии разрабатывалось и испытывалось на живых людях бактериологическое оружие. Там велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.
 
По воспоминаниям сотрудников отряда №731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек - китайцев, корейцев, русских, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек.
 
Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители отряда №731 Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других преступников для суда в СССР.
 

Минобороны Беларуси: НАТО усиливает восточный фланг

10.03.2022, 18:44 10686
МИНСК. 10 МАРТА - Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин сообщил в четверг, что НАТО усиливает восточный фланг, в Европу прибывают дополнительные военные и техника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы отслеживаем все мероприятия, которые происходят на западных границах, слышим заявления от ряда политиков. Видим, как идет усиление якобы восточного фланга НАТО: уже, по нашим оценкам, более 10 тысяч человек прибыло в страны Запада, то, что у них было в рамках выполнения задач по "Атлантической решимости" и усиленного передового присутствия - 12 тысяч. Звучат просьбы и перспективы развертывания дополнительных батальонов вблизи наших границ, где уже находится один из американских батальонов в Литве", - сказал Хренин по итогам совещания у главы государства.

 
Он отметил, что Минск видит усиление авиационной группировки, также у западных границ республики ведется разведка с применением средств авиации, прибывают эсминцы с ракетным оружием на Балтику, сообщает РИА "Новости".
 
Глава Минобороны уточнил, что более 80 самолетов прибыло из континентальной части Америки, непосредственно в Польше уже находятся 156 боевых самолетов, из них более 30 - американские, которые ежедневно осуществляют полеты, причем полеты проходят и недалеко от белорусской госграницы.
 
Касаясь эсминцев в Балтийском море, он подчеркнул, что они вооружены ракетами с дальностью поражения до 1600 километров.
 

Практически вся Беларусь попадает в эту зону поражения, поэтому это нас не может не беспокоить", - констатировал министр.

 

Мы несем дежурство в усиленном режиме, наши силы немедленного реагирования находятся в готовности к выполнению задач по предназначению", - подчеркнул Хренин.

 
Он также рассказал, что пять батальонных тактических групп выполняют задачи по прикрытию южных границ.
 

Больше всего беспокоят те наемники, которые сегодня заходят на территорию Украины. Причем бесконтрольно. Какие они будут выполнять задачи и что будут делать? Их движение - в направлении Чернобыльской атомной станции. Это не может не волновать. Исходя из этого мы принимаем все меры", - подчеркнул министр.

 

Лавров озвучил итоги встречи с коллегами из Турции и Украины

10.03.2022, 18:01 11261
МОСКВА. 10 МАРТА - Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию, на которой озвучил итоги встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основные заявления Лаврова по самым наболевшим темам опубликовало агентство РИА Новости
 
В частности, российский министр затронул тему американских биолабораторий, расположенных на территории Украины. 
 

Конечно, американцы осуществляли свою деятельность в глубокой тайне. Точно так же, как они работают и в других государствах постсоветского пространства, создавая свои военно-биологические лаборатории прямо по периметру Российской Федерации, ну еще КНР. Поэтому от этого уж точно не отвертеться", - заявил Лавров. 

 
Он подчеркнул, что у него нет данных относительно того, что оружие применялось. 
 

Но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем этнически ориентированного, в этом практически не остается сомнений", - сказал глава российского МИД. 

 
Он также озвучил свою позицию по бомбардировке российскими войсками родильного дома в Мариуполе. По словам Лаврова, российская делегация предъявила факты на заседании Совета Безопасности ООН о том, что роддом давно захвачен батальоном "Азов". 
 

Оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь обслуживающий персонал, это была база ультрарадикального батальона", - заявил Лавров.

 
Он также рассказал о ходе специальной военной операции, которая, по его словам, идет по плану. 
 

Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов", - отметил глава МИД России.

 
Касаясь вопроса санкций, Лавров заявил, что Россия справлялась с трудностями на протяжении всей своей истории. 
 

Мы выйдем из кризиса с оздоровившейся психологией. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания, и у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст кого угодно, предаст свои собственные ценности: где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев", - подчеркнул Лавров. 

 
Он также затронул тему российско-украинских переговоров в Белоруссии. По его словам, на последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные, уже в форме проекта юридического документа соображения. 
 

Украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ", - сообщил Лавров. 

 
По поводу возможной встречи Путина и Зеленского глава внешнеполитического ведомства России отметил, что Путин никогда не отказывается от контактов.
 

Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности", - сказал Лавров. 

 
Еще одной наболевшей темой стал вопрос о возможной ядерной войне. 
 

Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы", - заявил Лавров.

 

В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей

10.03.2022, 14:04 14146
В биолабораториях США на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей
Фото: depositphotos
МОСКВА. 10 МАРТА - В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей", - цитирует Конашенкова РИА "Новости".

 
Он отметил, что особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами.
 
По его словам, согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.
 

Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов", - добавил генерал.


 
Игорь Конашенков сообщил, что Минобороны РФ в ближайшее время опубликует очередной пакет документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины и представит результаты их экспертизы.
 

Минобороны России продолжает работу по анализу переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины", - сказал Конашенков.


 
По его словам, российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены документы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства.
 

В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы", - добавил генерал.



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Также, по словам оппозиционного депутата Верховной рады Ильи Кивы, около 4,5 тысячи украинских военнослужащих прошли в качестве подопытного материала через военно-биологические лаборатории США на Украине, сообщает РИА "Новости".

Действительно, что в этом такого, ну подумаешь, прошли через эти лаборатории четыре с половиной тысячи украинских военнослужащих в качестве подопытного материала", - написал Кива в своем Telegram-канале.


Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева также опубликовала расследование, в котором сообщила, что Пентагон проводил эксперименты над 4,4 тысячи солдат на Украине и тысячей в Грузии в своих биолабораториях, расположенных в этих странах.
 

На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

10.03.2022, 13:55 14201
БИШКЕК. 10 МАРТА - На границе Таджикистана и Кыргызстана произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Погранслужбы, примерно в 10.50 в ходе несения службы на неописанном участке границы в местности Тескей Баткенского района пограничный наряд Таджикистана, изменив ранее используемый маршрут движения, вышел на новый рубеж охраны границы и потребовал от пограничников Кыргызстана покинуть участок, сообщает 24.kg.
 
На место к таджикским пограничникам прибыло подкрепление. Пограничники Таджикистана, используя численное превосходство, попытались выйти на новый рубеж. Однако кыргызские пограничники не позволили военнослужащим РТ реализовать свои намерения. Вследствие чего началась перестрелка, длившаяся примерно 10 минут. В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет.
 
Сообщается, что незамедлительно состоялся телефонный разговор пограничных представителей сторон, по результатам которого были приняты решения об отводе пограничных нарядов от места инцидента до прибытия пограничных представителей и недопущении стягивания на участок других дополнительных сил и средств.
 
Отмечается, что, по предварительным данным, есть раненые с таджикской стороны.
 
Пограничные представители двух стран проводят переговоры. Местность Тескей является неописанным участком госграницы, но фактически используется гражданами Кыргызстана. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант несения службы.
 

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