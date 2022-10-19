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При падении военного самолета на жилой дом в России погибли 13 человек

18.10.2022, 11:00 4891
Москва. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 17 октября в российском городе Ейске во дворе жилого дома упал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива. По последним данным, жертвами крушения стали 13 человек.
 
После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома.
 
Среди 13 погибших в крушении Су-34 - трое детей, 19 получили ранения, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
 
Из 19 раненых четверо доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска, информирует РИА Новости.
 
В МЧС подтвердили информацию о количестве жертв. Там также уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 - эвакуировать.
 

Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела десяти погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек пострадали в результате ЧС", - добавили в МЧС.


Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
 

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Во Франции началась общенациональная забастовка

18.10.2022, 19:20 3296
Париж. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 18 октября, французские профсоюзы начали общенациональную забастовку. Они требуют повышения заработной платы.
 
Как сообщает портал France 24, главной причиной забастовки стал стремительный рост инфляции.
 
Забастовка затронула школы, транспорт, энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение и коммунальное хозяйство. Акция протеста является продолжением недельной забастовки, из-за которой произошли сбои в работе крупных нефтеперерабатывающих заводов Франции, что привело к беспорядкам на АЗС.
 
Результаты опроса показали, что 62% пенсионеров против или враждебно относятся к нынешней общенациональной забастовке, 49% французов ее не одобряют, 39% жителей Франции высказали полную поддержку.
 

Си Цзиньпин выступил на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая

16.10.2022, 16:00 14616
Пекин. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На двадцатом Всекитайском съезде Коммунистической партии председатель КНР, Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин выступил с докладом "Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификацией, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства".
 
Глава КНР представил работу за истекшие пять лет и "великие преобразования" за десятилетие новой эпохи. А также выделил миссии и задачи Коммунистической партии Китая в новом подходе в новую эпоху.
 
 
По словам генсека КПК, существует необходимость ускоренными темпами формировать новую архитектонику развития, сосредотачивать усилия на содействии высококачественному развитию, а также осуществлять стратегию подъема страны силами науки и образования, усиливать опорную роль кадров в деле модернизации.

Си Цзиньпин отметил, что Китай нуждается в укреплении уверенности в культуре и наращивании национальной мощи страны в сфере культуры для достижения новых выдающихся успехов в развитии социалистической культуры.

 
Кроме того, глава страны акцентировал внимание на улучшении благосостояния населения, повышении качества жизни народа. Важно содействовать зеленому развитию, способствовать гармоничному сосуществованию человека и природы.
 

В своем выступлении председатель выделил непоколебимость осуществления всестороннего устранения внутрипартийного управления, следует интенсивно продвигать партийное строительство как "новую великую программу в новую эпоху".
 
Си Цзиньпин заявил о необходимости развивать народную демократию во всем процессе, обеспечивать положение народа как хозяина страны. Он призвал народ Китая содействовать миру и развитию на планете, стимулировать построение сообщества единой судьбы человечества.

 
Китайский лидер также отметил отстаивание и совершенствование курса "одна страна-две системы", силы государства будут направлены на воссоединение родины.
 

Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем

16.10.2022, 12:02 16401
Пекин. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На двадцатом съезде Коммунистической партии Китая председатель КНР Си Цзиньпин заявил о стремлении к воссоединению с Тайванем и допустил применение всех необходимых мер.
 

Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и крайне малого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также их раскольнической деятельности", - цитирует китайского лидера РИА Новости.

 
По словам политика, такие действия "ни в коем случае не будут направлены против большинства жителей Тайваня".
 
Китайский лидер также заявил о намерении продолжить реформы армии, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году добиться намеченной цели - получить вооруженные силы мирового уровня.
 
Официальные отношения между центральным китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая, перебрались на Тайвань.
 
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
 

XX съезд Компартии Китая открылся в Пекине

16.10.2022, 10:15 17276
Пекин. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Двадцатый съезд правящей Коммунистической партии Китая открылся сегодня в Доме народных собраний в Пекине.

Для участия в съезде со всей страны в столицу съехались 2296 делегатов, которыми могли стать члены КПК, обладающие высокими идейно-политическими качествами, хорошим стилем работы, компетентные в обсуждении государственных дел и добившиеся выдающихся успехов. Они определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство, сообщает РИА Новости.

Съезд является ключевым событием в политическом календаре КНР. Первый съезд КПК состоялся в год ее основания - в 1921 году, и тогда партия представляла собой лишь несколько отдельных "кружков" общей численностью чуть более 50 человек. На сегодня Компартия Китая выросла в гиганта численностью 96,7 млн членов, управляющего всеми процессами в стране с населением почти 1,5 млрд человек. Раньше съезды созывались с разными перерывами, а с 1977 года закрепилась практика проводить их каждые пять лет.

Съезд завершит работу 22 октября, за это время делегаты рассмотрят доклад ЦК КПК 19-го созыва, который в воскресенье зачитает генсек КПК Си Цзиньпин, изучат доклад о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва, рассмотрят и одобрят поправки к уставу КПК, а также изберут ЦК и Центральную комиссию по проверке дисциплины 20-го созыва.

После закрытия съезда состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Согласно устоявшейся традиции он должен пройти на следующий день. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет.

Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет выдвинут на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.
 

В Пекине открылся пресс-центр 20-го съезда Компартии Китая

15.10.2022, 17:09 21486
Фото: bigasia.ru
Пекин. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Для информационной поддержки 20-го съезда Коммунистической партии КНР в двух пекинских отелях заработал официальный пресс-центр мероприятия.

Внимание мировой общественности сейчас приковано к 20 Всекитайскому съезду Компартии Китая, который откроется 16 октября в Пекине. По его итогам будет назван состав Постоянного комитета Политбюро, который и будет определять политическое будущее Китая в ближайшие пять лет. Для журналистов уже открылся пресс-центр съезда", - говорится в сообщении.

Открытие пресс-центра съезда - одно из важнейших организационных событий. Основные площадки расположены в Пекинском медиацентре и отеле Нико Нью Центури. Журналисты из разных стран подали заявки на работу. В скором времени здесь начнутся брифинги и пресс-конференции. Кроме того, будет возможность и наблюдать за всеми событиями, которые пройдут во время съезда. Для удобства организаторы запустили официальный веб-сайт и аккаунты в китайских социальных сетях WeChat, Weibo и Toutiao. Здесь также будет размещаться актуальная информация и все необходимые для работы СМИ сведения.

Пресс-центр поможет китайским и зарубежным журналистам следить за повесткой дня, будет организовывать пресс-конференции, встречи с делегатами и интервью, в том числе по видеосвязи и в письменном виде. Также пресс-центр будет оказывать услуги трансфера и размещения в гостиницах, проводить для журналистов групповые интервью и экскурсии по Пекину", - сообщает телеканал.

По словам замдиректора пресс-центра 20-го съезда КПК Лю Сыяна, в Пекин съехались более двух тысяч журналистов из Китая и других стран, чтобы рассказать миру о 20-м съезде Компартии.

Мы поможем им осветить церемонии открытия и закрытия, организуем пять пресс-конференций и пять групповых интервью", - сказал Лю Сыян.

Журналисты также смогут пользоваться системой видеосвязи, которая соединит помещения пресс-центра с пресс-холлом Дома народных собраний и переговорными комнатами в гостиницах, где живут делегаты. Это поможет проводить интервью без угрозы распространения коронавируса.
 

Для нас и для всего мира очень важно, какое будущее ждет Китай в ближайшие пять лет", - говорит журналист итальянской телерадиокомпании Rai Марко Клементи.

 

Мне не терпится услышать о направлениях политики Китая в ближайшие годы и отношениях Поднебесной с другими странами", - подчеркнул журналист CNN из Филлипин Тристан Нодало.

 
У нового пресс-центра есть официальный сайт и аккаунты в социальных сетях. Также он запустил системы регистрации иностранных журналистов и приема заявок на интервью.


Я первый раз принимаю участие в таком большом и масштабном мероприятии, поэтому немного волнуюсь. Для сотрудников СМИ здесь созданы очень хорошие условия для работы. Например, специальный зал, где журналисты могут спокойно посидеть и обработать свои материалы. Также есть брифинг залы для проведения конференций преимущественно онлайн. А на первом этаже имеются специальные уголки для записи репортажей. Это очень важно, потому что я, как представитель своего телеканала, должна хорошо и качественно выполнить свою работу. А для этого в пресс-центре предусмотрены все условия", - отметила журналист китайского телеканала Гао Сяо.

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Я здесь, в Пекине, чтобы освещать 20-й Национальный съезд Коммунистической партии для моих СМИ в Бразилии. Это, пожалуй, самое крупное средство массовой информации на канале YouTube. В Бразилии мы называем это «почтовым телевидением». Да, мы очень рады этому, потому что это самый большой международный репортаж. Это очень важно для нас, не только для нас как новостного издания, но и для всего мира. Этот конгресс покажет нам, какой будет китайская экономика в ближайшие годы. И Бразилия, конечно же, является основным получателем китайских инвестиций, несмотря на то, что она не входит в инициативу "Один пояс – один путь", - прокомментировал открытие пресс-центра журналист из Бразилии Леонардо Собрейра.

 
Пресс-центр 20-го Национального конгресса КПК проведет пять пресс-конференций и пять групповых интервью. На пресс-конференциях журналисты будут проинформированы по актуальным темам и ответят на их вопросы, а групповые интервью будут посвящены изучению и обсуждению доклада Конгресса в различных делегациях и ответам на вопросы журналистов.
 
Первая пресс-конференция:
 
Руководители Национальной комиссии по развитию и реформам встретятся с прессой.
 
Вторая пресс-конференция:
 
Руководители Центральной комиссии по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, Организационного отдела Центрального комитета КПК и Управления политических исследований Центрального комитета КПК встретятся с прессой.
 
Третья пресс-конференция:
 
Руководители Комитета по политическим и правовым вопросам Центрального комитета КПК, Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры, Министерства общественной безопасности и Министерства юстиции встретятся с прессой.
 
Четвертая пресс-конференция:
 
Руководитель Министерства экологии и охраны окружающей среды встретится с прессой.
 
Пятая пресс-конференция:
 
Руководители Международного отдела Центрального комитета КПК и Министерства иностранных дел встретятся с прессой.

Репортаж об открытии пресс-центра 20-го Национального конгресса КПК - в программе "Китайская панорама", на сайте KAZAKHSTAN TODAY.
 

Центральный комитет Компартии Китая провел седьмое пленарное заседание

15.10.2022, 16:57 21866
Центральный комитет Компартии Китая провел седьмое пленарное заседание
Фото: bigasia.ru
Пекин. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине завершился седьмой пленум ЦК Коммунистической партии Китая 19-го созыва.  

На мероприятии присутствовали более 350 членов и кандидатов в члены центрального комитета. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил с отчетным докладом. Также лидер Китая дал разъяснения по проекту доклада центрального комитета партии 19-го созыва 20-му съезду КПК.

Кроме того, участники заседания одобрили поправки к партийному уставу и утвердили дату открытия 20-го съезда КПК - 16 октября. Пленум дал положительную оценку действиям политбюро за последний год, отдельно отметив успешную работу в сферах борьбы с коронавирусом, социально-экономического развития, безопасности, углубления реформ и объединения китайского народа.

За этот период партия расширила агитацию, пропаганду и культурно-просветительскую работу. Особое внимание уделялось повышению благосостояния граждан, защите окружающей среды и ускоренной модернизации вооруженных сил.

Участники пленума подвели итоги последних пяти лет, за которые стране удалось одержать полную победу над бедностью и достичь других стратегических целей. По словам докладчиков, это стало возможным благодаря слаженным действиям многонационального китайского народа под руководством ЦК Компартии.

Участники собрания уделили особое внимание анализу обстановки в стране и национальных приоритетов, а также развитию социализма с китайской спецификой и строительству модернизированного социалистического государства в соответствии с идеями Си Цзиньпина. Все это помогло провести всестороннюю подготовку к 20-му съезду партии.

Подробнее об итогах пленума - в программе "Китайская панорама", опубликованной на сайте KAZAKHSTAN TODAY.  
 

Число погибших при взрыве на угольной шахте в Турции возросло до 40

15.10.2022, 15:41 22571
Анкара. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате взрыва на угольной шахте на севере Турции в субботу возросло по меньшей мере до 40 человек, сообщает агентство AP со ссылкой на официальные лица.
По информации, предоставленной министром внутренних дел Сулейманом Сойлу, подтверждена гибель 40 шахтеров. Одиннадцать были ранены и госпитализированы, еще 58 человек выбрались из шахты самостоятельно или были спасены. Судьба еще одного шахтера пока неизвестна.
 

Министр энергетики Фатих Донмез заявил, что спасательные работы почти завершены. Ранее он сказал, что в галерее шахты, где оказались в ловушке более дюжины шахтеров, все еще горит пожар. По его словам, работы по локализации и охлаждению пожара продолжаются", - сообщает агентство.

 
По предварительной версии, взрыв был вызван дымовым газом, который относится к легковоспламеняющимся газам, обнаруживаемым в угольных шахтах, сказал Донмез накануне.
 
На месте происшествия дежурят кареты скорой помощи, в район также направлены спасательные команды, в том числе из соседних провинций, сообщило турецкое агентство по борьбе со стихийными бедствиями AFAD.
 
Агентство также сообщило, что самая страшная катастрофа на шахте в Турции произошла в 2014 году, когда 301 человек погиб в результате пожара в угольной шахте в городе Сома на западе Турции.

Сегодня президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на шахте.
 

Абдуллатыф Рашид избран президентом Ирака

14.10.2022, 10:04 26106
Багдад. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Ирака большинством голосов избрал президентом 78-летнего Абдуллатыфа Рашида.
 
Депутаты иракского парламента в четверг большинством голосов избрали новым президентом страны 78-летнего Абдуллатыфа Рашида, следует из результатов голосования. Президента удалось выбрать только с четвертой попытки за восемь месяцев, информирует РИА Новости.
 
В первом туре выборов на заседании в четверг Рашид набрал 157 голосов депутатов, Салех - 99. В заседании принимали участие 277 парламентариев. Ввиду того что ни один кандидат не смог получить две трети голосов депутатов, был объявлен второй тур.
 
Ко второму туру в зале присутствовали 269 депутатов из-за бойкота со стороны одного из блоков. "Рашид получил 162 голоса, Салех - 99", - сообщило госагентство INA. Восемь бюллетеней признаны недействительными.
 
По информации издания, Рашиду 78 лет, он был ярым противником режима Саддама Хусейна, с 2003 по 2010 годы возглавлял министерство водных ресурсов, а с 2010 года занимает пост старшего советника президента Ирака. Женат, имеет двух сыновей и дочь, говорит на арабском, курдском и английском языках.
 

 

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