Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых атомных блоков в Китае

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи дали старт строительству новых атомных блоков в Китае, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прошла церемония начала сооружения четырех новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу".

Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной отрасли. С участием РФ в КНР уже были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Москва и Пекин взаимодействуют и в проекте строящегося в КНР энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600, уточняет РИА Новости

Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 с реакторами ВВЭР-1000 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый был передан в эксплуатацию в декабре 2020 года, на них также работают реакторы ВВЭР-1000.

Сейчас стороны готовятся к началу строительства четвертой очереди (блоки №7 и №8) Тяньваньской АЭС. В соответствии с ранее подписанным контрактом российская сторона будет проектировать так называемый ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков.

В июне 2019 года Росатом и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение энергоблоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу" на северо-востоке Китая в провинции Ляонин, округ Хулудао. Это два энергоблока российского дизайна также с реакторами ВВЭР-1200. Ранее сообщалось, что сооружение блока №3 намечено начать в октябре 2021 года, блока №4 - в августе 2022 года. Пуск блока №3 запланирован на 2027 год, блока №4 - на 2028 год.

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