29.03.2025, 14:28 25516
Разрушительное землетрясение в Мьянме: число погибших превысило тысячу человек Дополнено
Фото: REUTERS/Stringer
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Нейпьидо. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Количество погибших при разрушительном землетрясении в Мьянме превысило тысячу человек, раненных около 2,5 тысячи, сообщает РБК.
По оценкам сейсмологов, это самое мощное землетрясение в Мьянме с 1946 года. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,7 находился к западу от Мандалая - второго по величине города страны, подземные толчки ощущались в ряде крупных городов, включая столицу Нейпьидо", - пишет издание.
Дополнено 29.03.2025, 16.00
Недалеко от столицы Мьянмы Нейпьидо произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает РБК со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Толчки зафиксировали около 15.50 по местному времени, они произошли на глубине 10 км. Землетрясение зафиксировали в 19 км от Нейпьидо. В столице страны проживают 925 тысяч человек. Информации о погибших и разрушенных зданиях нет.
Дополнено 29.03.2025, 20.38
В результате землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, пишет РБК со ссылкой на AFP.
По данным AP, число раненых возросло до 3408, а число пропавших без вести - до 139.
28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. На севере Таиланда магнитуда составила 4,2, в Бангкоке рухнуло 30-этажное строящееся здание. По предварительным данным, десять человек погибли и 16 пострадали, 101 считается пропавшими без вести. Толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода, пишет Reuters.
По последним данным, 694 человека погибли при землетрясении в Мьянме, 1670 человек пострадали, пишет РБК.
Отмечается, что власти Мьянмы попросили "любую страну, любую организацию" помочь с оказанием гуманитарной помощи и заявили, что "открыли все пути для иностранной помощи".
ООН направит 5 миллионов долларов США для оказания помощи стране и другим пострадавшим территориям. В организации подчеркнули, что природное бедствие усугубило "и без того тяжелую гуманитарную ситуацию" в Мьянме.
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30.03.2025, 19:24 1121
Угрозу цунами объявили у берегов Тонга после сильного землетрясения
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье у берегов королевства
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Нукуалофа. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов королевства Тонга в Океании. В регионе объявили угрозу цунами, сообщает РИА Новости.
По данным геологической службы США, толчки зафиксировали в 12.18 по времени UTC, в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек.
Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило, что, на основании предварительных параметров, волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения", - пишет источник.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. На севере Таиланда магнитуда составила 4,2. Подземные толчки также ощущались в Китае. Число жертв в Мьянме превысило 1700 человек, еще 3400 человек пострадали и 300 числятся пропавшими без вести. Число погибших в столице Таиланда Бангкоке возросло до 17. 32 человека получили ранения, еще 83 числятся пропавшими без вести.
30.03.2025, 15:08 4551
Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 1700 человек
Еще 3400 человек пострадали и 300 числятся пропавшими без вести
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Нейпьидо. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Около 1700 человек погибли, 3400 пострадали и 300 числятся пропавшими без вести в результате мощного землетрясения в Мьянме, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на государственный административный совет страны.
Число погибших в столице Таиланда Бангкоке возросло до 17. 32 человека получили ранения, еще 83 числятся пропавшими без вести.
После землетрясения власти Мьянмы обратились за помощью к разным странам, в том числе к России. Постоянный и гуманитарный координатор ООН в Мьянме Марколиги Корси во вчерашнем заявлении сказал, что всего от землетрясения пострадали около 20 миллионов человек.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. На севере Таиланда магнитуда составила 4,2, в Бангкоке рухнуло 30-этажное строящееся здание.
В январе прошлого года сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. После напугавших горожан подземных толчков на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
Ранее депутаты заявляли, что в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий. Южная столица располагается в десятибалльной зоне сейсмоактивности. Последний раз разрушительное землетрясение в Алматы произошло в 1911 году. Тогда был разрушен город Верный, это землетрясение было отнесено к 10 самым сильным землетрясениям прошлого века.
29.03.2025, 18:33 21926
Госдепартамент США официально уведомил о роспуске USAID
Фото: kabar.kg
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Вашингтон. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный департамент США официально уведомил Конгресс о роспуске Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает РБК.
Отмечается, что реорганизация USAID будет проведена к 1 июля. Часть его функций возьмет на себя госдепартамент.
Правильно оказанная иностранная помощь может продвигать наши национальные интересы, защищать наши границы и укреплять партнерские отношения с ключевыми союзниками. К сожалению, USAID давно отклонился от своей первоначальной миссии. В результате достижения оказались слишком малы, а затраты слишком высоки", - заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Напомним, глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА Новости.
В феврале суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск.
Ранее сообщалось, что США отменили 83% программ USAID, а оставшиеся (примерно 1000 программ) будет контролировать госдепартамент США. Позже USAID заявил о прекращении финансирования проектов в Казахстане.
28.03.2025, 12:36 41961
Высотное здание рухнуло в Бангкоке из-за землетрясения Дополнено
Фото: Ann Wang/Reuters
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Бангкок. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, сильные подземные толчки также ощущались в Таиланде, сообщает РБК.
Bangkok Post передает, что магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2, в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Associated Press передает, что в Бангкоке объявили эвакуацию из высотных домов из-за землетрясения. Тысячи людей, эвакуировавшихся из зданий и отелей, остаются на улицах. Толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода, отмечает Reuters", - пишет агентство.
Китайский сейсмический центр сообщил, что толчки также ощущались в провинции Юньнань на юго-востоке страны.
Дополнено 28.03.2025, 15.25
Два человека погибли в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения, семь человек спасены из-под обломков, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Ассошиэйтед Пресс".
К настоящему времени известно, что в жертвами землетрясения в Мьянме стали по меньшей мере 20 человек.
Кроме того, по информации местного портала DVB.no, произошло обрушение восьмиэтажного отеля "Аунг Панг" в штате Южный Шан. Два человека погибли, "а персонал отеля до сих пор находится в ловушке", сообщает iz.ru.
Напомним, сегодня землетрясение также произошло на территории Казахстана. Его очаг располагался в 323 км на юго-запад от Алматы. Сильнее всего подземные толчки ощутили жители Жамбылской области.
В январе прошлого года сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. После напугавших горожан подземных толчков на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
27.03.2025, 18:20 51036
Батискаф с десятками туристов затонул у берегов Египта
Четыре человека погибли
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Каир. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Батискаф "Синдбад", принадлежащий одноименной гостинице, с десятками туристов на борту затонул у берегов Египта, сообщает пресс-служба генерального консульства России в Хургаде.
Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе - несовершеннолетние. Все они - российские граждане, туристы компании "Библио Глобус". По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что на пирсе гостиницы "Синдбад" находятся дипломаты генконсульства.
Напомним, в 2022 году при шторме на Бухтарминском водохранилище затонул пассажирский катер.
25.03.2025, 18:57 88381
Правительство ФРГ во главе с Шольцем официально ушло в отставку
Между будущими партнерами по новой правящей коалиции уже наметились противоречия
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Берлин. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры его правительства 25 марта официально складывают полномочия. Тем временем между будущими партнерами по новой правящей коалиции уже наметились противоречия, сообщает РБК.
25 марта состоялось первое заседание бундестага нового созыва, сформированного после досрочных февральских выборов. Накануне завершился первый этап коалиционных переговоров о формировании нового правительства, которые ведут одержавший победу на выборах блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ). Глава ХДС Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера, обещал представить состав нового кабинета до 20 апреля. В соответствии с основным законом ФРГ прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока новое не будет сформировано.
Напомним, проведение досрочных выборов 23 февраля произошло после прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зеленых" и Свободной демократической партии из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между канцлером Олафом Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером.
Согласно данным последнего опроса института INSA накануне выборов, оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов все еще остается фаворитом с рейтингом в 29,5%, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" идет второй с 21%. На третьем месте - социал-демократы канцлера Олафа Шольца с 15% опрошенных, готовых за них проголосовать. На четвертом месте располагается партия "Зеленые" с рейтингом в 12,5%.
Продолжается рост партии "Левые", чей рейтинг еще недавно колебался в районе трех-четырех процентов, а сейчас составляет уже 7,5%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" имеет рейтинг пять процентов, что соответствует порогу попадания в парламент по итогам выборов. Между тем вышедшая из правившей коалиции Свободная демократическая партия пока рискует не пройти в законодательный орган из-за рейтинга в 4,5%.
25.03.2025, 15:44 92456
В США признали умершими 7 млн жителей старше 120 лет
Служба соцобеспечения провела масштабную чистку своих записей
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Вашингтон. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Служба соцобеспечения США за последние три недели признала умершими более 7 млн американцев старше 120 лет. Об этом сообщил департамент по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), который курирует предприниматель Илон Маск, сообщает РБК.
Служба соцобеспечения США провела масштабную чистку своих записей. Около 7 млн владельцев номеров (социального страхования), возраст которых превышал 120 лет, теперь отмечены как умершие. Осталось еще около 5 млн", - говорится в сообщении на странице DOGE в соцсети Х.
В конце февраля Илон Маск раскритиковал систему соцобеспечения США, назвав ее "крупнейшим мошенничеством в истории". Он опубликовал базу данных, из которой следовало, что число получателей пособий превышает население США, а среди них есть люди в возрасте до 369 лет. Маск пошутил, что получателями выплат являются "вампиры".
В начале марта группа профсоюзов и пенсионеров подала в суд на администрацию Дональда Трампа с требованием ограничить доступ DOGE к государственной информации. Они указали, что DOGE получает "почти неограниченный" доступ к личной информации граждан, тем самым нарушая законы о конфиденциальности.
После этого окружной судья США Эллен Холландер в штате Мэриленд временно заблокировала доступ DOGE к системам социального обеспечения. Действия команды Маска она назвала "экспедицией по выуживанию" личной информации.
Напомним, глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА Новости.
В феврале суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск.
Ранее сообщалось, что США отменили 83% программ USAID, а оставшиеся (примерно 1000 программ) будет контролировать Госдепартамент США. Позже USAID заявил о прекращении финансирования проектов в Казахстане.
25.03.2025, 15:27 93191
"Венесуэльские пошлины" Трампа угрожают частным НПЗ Китая
Новые тарифы приведут к увеличению расходов и сокращению поставок
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Вашингтон. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Решение президента США ввести 25-процентные пошлины в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, угрожает частным китайским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Новые тарифы приведут к увеличению расходов и сокращению поставок, значительную часть которых составляет именно венесуэльская нефть.
Китай - один из крупнейших покупателей венесуэльской нефти. Согласно расчетам Bloomberg за февраль, на Пекин пришлось более 40% всех экспортных поставок венесуэльской нефти. Большую часть нефтяных грузов из Венесуэлы перерабатывают независимые НПЗ в Китае, которые представляют собой обширную сеть компаний, сосредоточенных в восточной провинции Шаньдун.
24 марта Трамп заявил, что США со 2 апреля вводят пошлины в размере 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Он обвинил Каракас во "враждебном" отношении к Вашингтону, а также в "целенаправленной" отправке в США преступников.
Новые американские пошлины не окажут "разрушительного воздействия" на нефтяную промышленность Китая, но значительно увеличат затраты на поставки и сократят предложение для частных нефтепереработчиков, считают опрошенные Bloomberg эксперты.
Я думаю, что указ Трампа в первую очередь направлен на Венесуэлу - с целью разорвать ее экономические связи с глобальным рынком и оказать давление, чтобы она села за стол переговоров с США", - прокомментировал старший аналитик Kpler по рынкам нефти в Сингапуре Мую Сюй.
Трейдеры допускают, что нефтеперерабатывающие заводы могут временно приостановить закупки венесуэльской нефти, но полностью остановить поставки, скорее всего, не удастся. За время прошлых ограничений поставщики смогли найти обходные пути, включая перевалку нефти с судна на судно у побережья Малайзии, где, как писал Bloomberg, расположено крупнейшее в мире место встречи "теневого флота" нефтяных танкеров.
Китай уже приостанавливал импорт венесуэльской нефти после введения санкций США в 2019 году. Официально поставки были возобновлены в феврале 2024 года. Однако еще в ноябре 2020 года Reuters писал, что Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые до этого велись в подпольном режиме из-за санкций.
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