Решение о переносе общих выборов в Законодательный совет САР Сянган соответствует Конституции и Основному закону КНР о САР Сянган

Пекин. 3 августа. Kazakhstan Today - Канцелярия по связям Центрального народного правительства в САР Сянган в пятницу выразила поддержку решению администрации САР Сянган перенести общие выборы в Законодательный совет САР Сянган 2020 года из-за тяжелой эпидемиологической обстановки, передает Kazakhstan Today.

Это решение является ответственным шагом для защиты жизни и здоровья жителей района, говорится в заявлении канцелярии.

Поскольку эпидемия в Сянгане набирает обороты, жизнь местных жителей и общественное здравоохранение находятся в большой опасности", -отмечается в документе.

В соответствии с широко распространенным общественным мнением, решение о переносе общих выборов в Законодательный совет САР Сянган 2020 года, соответствует Конституции, Основному закону КНР о САР Сянган и местным законам. Кроме того, оно представляет собой меры научно обоснованной борьбы с эпидемией и воплощает чувство ответственности за жизнь и здоровье жителей Сянгана, пишет Синьхуа со ссылкой на заявление.

Согласно статистике, с момента вспышки COVID-19, по меньшей мере 68 стран и регионов приняли решение отложить национальные или местные выборы из-за эпидемии, отмечая, что уважать науку и ставить жизнь на первое место - это консенсус международного сообщества, сказано в документе.

Центральное правительство внимательно следит за новой волной распространения новой коронавирусной инфекции в САР Сянган и готово предоставить этому району необходимую помощь и поддержку в противоэпидемической борьбе в соответствии с потребностями, чтобы эффективно защитить жизнь и здоровье его жителей, отмечается в заявлении.

Также в заявлении выражается уверенность в том, что при твердой поддержке центрального правительства и значительной помощи внутренних районов страны, сянганское общество под руководством главы администрации и администрация САР в кратчайшие сроки одержит верх над эпидемией.

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