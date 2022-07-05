Россия снимает ковидные ограничения на пересечение границы

МОСКВА. 4 ИЮЛЯ - Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение государственной границы, введенные ранее в связи с распространением коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства", - сообщается на сайте правительства РФ.

Кроме того, оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию. Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются.

Ранее оперативным штабом в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.