24.04.2025, 15:02 45996

Сейсмолог прогнозирует еще более мощное землетрясение в Турции

Согласно исследованиям эксперта, землетрясение пройдет между 2045 и 2075 годами
Стамбул. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение в Стамбуле в среду было предвестником более масштабного магнитудой 7-7,2, которое ожидается между 2045 и 2075 годами, заявил РИА Новости турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.

Землетрясение в среду это предупреждение об ожидаемом в регионе Фракии землетрясении магнитудой 7-7,2, или своего рода тренировка перед ним. Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 километров, а вот толчки будут мощнее в 22 раза (...) Согласно моим исследованиям, это большое землетрясение произойдет, как ожидается, между 2045 и 2075 годами", - заявил эксперт.


Напомним, 23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (14.49 по времени Астаны), за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Власти страны призвали жителей готовиться к еще одному землетрясению в ближайшее время.  

В январе 2024 года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.

Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.

Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Особую обеспокоенность среди населения вызывает тот факт, что высотная застройка увеличит риски при землетрясении.

Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.

В МЧС рассказали, что из-за застройки, в городе невозможно в каждом районе создать палаточный городок на случай ЧС.

По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.

 
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Теги:ЗемлетрясениепрогнозТурция

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23.04.2025, 20:39 54076

Жителей Турции призвали готовиться к новому землетрясению

Жители и государственные учреждения должны быть готовы
Стамбул. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшее время в Турции произойдет еще одно землетрясение, жители и государственные учреждения должны быть к нему готовы. Об этом заявил спикер парламента страны Нуман Куртулмуш, сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.

По его словам, новое землетрясение, которое должно произойти в Стамбуле, "уже на пороге", оно может начаться в любой момент.

Наша страна, все наши институты и организации должны быть готовы, и нам нужно преодолеть возможное землетрясение в Стамбуле с наименьшими жертвами", - сказал спикер парламента.


Власти надеются, что обойдется без последствий, добавил Куртулмуш. Он отметил, что после первого землетрясения, которое произошло в Стамбуле 23 апреля, информации и погибших и пострадавших не поступало.

Напомним, сегодня сильное землетрясение произошло в Стамбуле. Магнитуда составила 6,2 балла. После землетрясения в городе последовали афтершоки. В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что обращений от граждан страны после землетрясения в Турции не поступало.

В январе 2024 года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.

Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
 
21.04.2025, 13:15 76371

Ушел из жизни папа римский Франциск

В феврале-марте понтифик проходил длительное лечение от пневмонии
Ушел из жизни папа римский Франциск
Фото: ria.ru
Рим. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ушел из жизни папа римский Франциск. Ему было 88 лет.

О кончине понтифика объявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл, сообщает РИА Новости.

В середине февраля папу госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность", - пишет источник.


Понтифика выписали из больницы меньше месяца назад - 23 марта. В воскресенье, за день до смерти, Франциск поздравил католиков с Пасхой с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.

Франциск (тогда еще Хорхе Марио Бергольо) был избран папой Римским в марте 2013-го, он стал первым в истории папой из Нового света (родился в Аргентине) и первым за более чем 1200 лет папой не из Европы", - пишет сайт.

 
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Теги:Кончинапапа римский
20.04.2025, 18:57 88156

Китай приостановил покупки сжиженного природного газа у США

Одновременно Китай нарастил ввоз газа из Австралии, Индонезии и Брунея
Пекин. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китай в марте остановил покупки сжиженного природного газа у США, одновременно нарастив его ввоз из Австралии, Индонезии и Брунея, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Соединенные Штаты в 2024 году входили в пятерку основных поставщиков СПГ на китайский рынок, экспортировав в КНР 4,15 миллиона тонн этого топлива на 2,4 миллиарда долларов. Еще в январе 2025 года Поднебесная закупила у американских компаний 194,2 тысячи тонн газа на 125,4 миллиона долларов, но уже в феврале в разы меньше - 65,8 тысячи тонн на 31,4 миллиона долларов. В марте же США среди поставщиков СПГ в Китай и вовсе не было. Это стало первым подобным перерывом с июня 2022 года", - пишет источник.


Выпадающие объемы СПГ Китай компенсировал за счет увеличения закупок у соседей по региону.

Среди крупнейших поставщиков экспорт нарастила Индонезия - в 1,7 раза месяц к месяцу, до 330,7 миллиона долларов, а также Австралия - на 18%, до 778,4 миллиона долларов. Кроме того, в марте Китай возобновил импорт из Брунея - на 51 миллион долларов", - уточняет сайт.


Напомним, 10 апреля В начале апреля США объявили о новом размере пошлины для Китая. Она составит 145%.

Свое решение президент США Дональд Трамп объяснил "неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам". Пекин принял против Вашингтона ответные меры, подняв ставки на все импортируемые из США товары с 34 до 84%, а до этого ограничил экспорт редкоземельных элементов, которые используются в производстве высокотехнологичных товаров.

2 апреля американский президент объявил об импортных пошлинах от 10 до 50% для 211 стран и территорий, включая крупнейших торговых партнеров США. Мировые рынки негативно отреагировали на допсборы. По словам Трампа, уже более 75 стран обратились к нему с просьбами пересмотреть решения по тарифам и торговым барьерам. С критикой по поводу введенных американских пошлин выступили несколько миллиардеров - сторонников Трампа.

9 апреля республиканец приостановил действие повышенных импортных тарифов для всех стран, кроме Китая, на 90 дней. Эта отсрочка также не затронет Канаду и Мексику.

В ответ на действия Трампа Китай повысил пошлины на американский импорт до 125%.
 
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Теги:СШАГазКитайторговая война
19.04.2025, 17:03 104131

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня  

По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Фото: REUTERS
Иерусалим. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, сообщает РИА Новости.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.

 
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Теги:ПасхаИерусалим
19.04.2025, 12:48 107631

Землетрясение произошло в 1167 км от Алматы

Магнитуда толчков в эпицентре составила 5,7
Кабул. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 19 апреля в 11.48 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Афганистана в 1167 км на юго-запад от Алматы.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда толчков в эпицентре составила 5,7. Максимальные подземные колебания пришлись на горную провинцию Бадахшан на северо-востоке Афганистана.
 
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Теги:АфганистанЗемлетрясение
17.04.2025, 19:41 124216

В России из числа террористических организаций исключили "Талибан"

"Талибан" находился в списке террористических организаций с 2003 года
В России из числа террористических организаций исключили "Талибан"
Фото: depositphotos.com
Москва. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности "Талибана" и постановил исключить движение из списка террористических организаций, сообщает РБК.

Решение подлежит немедленному исполнению, сообщил судья Олег Нефедов.

Поскольку заседание проходило в закрытом режиме, а прессу пустили только на оглашение решения, детали искового заявления неизвестны.

Талибан" стал первой организацией, которую исключили из списка террористических после прошлогодних поправок в федеральный закон "О противодействии терроризму". Согласно принятым тогда нововведениям, запрет на деятельность организации может быть приостановлен решением суда, если она прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений. В пояснительной записке авторы инициативы, отмечали, что создание такого механизма направлено на устранение правового пробела.


Талибан" находился в списке террористических организаций с 2003 года.


Напомним, в сентябре 2024 года Генеральная прокуратура Кыргызстана обновила перечень организаций, признанных в республике экстремистскими и запрещенными.

В конце 2023 года Казахстан исключил "Талибан" из списка запрещенных организаций. Позже это решение прокомментировал президент Токаев.
 
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Теги:ТалибанРоссияТерроризм
15.04.2025, 21:17 141976

Создатель группы "Синий кит" получил 9 лет лишения свободы

Погиблов вину признал полностью
Создатель группы "Синий кит" получил 9 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
Москва. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В России суд рассмотрел дело создателя группы "Синий кит". Его признали виновным и приговорили к 9 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

15 апреля Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело по обвинению Погиблова Ильи.

Подсудимый, имея патологический интерес к смерти других, с использованием интернета организовал деятельность, направленную по побуждение к совершению самоубийства путем создания публичного канала "Синий кит", который возглавил.

Организованная Погибловым группа в 2023 году в мессенджерах побуждала потенциальных жертв, которыми являлись и несовершеннолетние, к выполнению ряда заданий, необходимых для подготовки к самоубийству, сутью которых являлось выполнение действий, направленных на причинение себе телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья.

В судебном заседании Погиблов вину признал полностью.

Приговором суда Илья Погиблов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права на срок 4 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и (или) информационно-телекоммуникационных сетей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в начале сентября 2024 года в Казахстане произошла волна резонансных самоубийств. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. На момент написания материала стало известно еще об одной трагедии - в Астане покончила с собой молодая девушка. В целом статистика по самоубийствам в Казахстане неутешительная. В 2023 году, по данным организации Wisevoter, Казахстан занял 19-е место из 178 стран - 17,6 случая суицида на 100 тысяч населения.
 
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Теги:СудПриговорсиний кит
14.04.2025, 13:12 150806

США не могут действовать произвольно - глава МИД Китая высказался о международной обстановке

Вместе со всеми странами Китай готов противостоять любым попыткам нарушить справедливость и порядок в мире, заявило МИД КНР
Пекин. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Член политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси высказался о международной обстановке, сообщает Министерство иностранных дел КНР.

По его словам, текущая международная обстановка нестабильна и полна беспорядков, и одной из главных причин этого является то, что отдельные крупные державы слепо верят в приоритет силы и собственных интересов, действуя в духе одностороннего давления и притеснения.

В последнее время Соединенные Штаты повсеместно применяют тарифные барьеры, откровенно ставя свои собственные интересы выше общих интересов всех стран и откровенно игнорируя многостороннюю торговую систему и установленные правила. Международное сообщество не должно оставаться безучастным - США не должны вести себя произвольно, история не должна двигаться назад. Китай - достойная великая держава и ответственный член международного сообщества. Мы выступаем против доминирования силы не только для защиты своих законных интересов, но и ради общей пользы всего международного сообщества, чтобы не допустить возвращения человечества в мир, где царствует "закон джунглей", где выживает сильнейший", - говорится в сообщении.


Ван И подчеркнул, что в этом году исполняется 80 лет со дня основания Организации Объединенных Наций. Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, готов использовать эту годовщину как возможность для решительной поддержки международной системы с ООН в качестве ее ядра и международного порядка, основанного на международном праве. Отмечается, что вместе со всеми странами Китай готов противостоять любым попыткам нарушить справедливость и порядок в мире.
 
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Теги:СШАМИДКомментарийКитай

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