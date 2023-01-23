22.01.2023, 15:00 3636
Шесть стран отправили заявки на вступление в БРИКС
Присоединиться к БРИКС желают 13 стран
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Москва. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС, шесть из них подали официальные заявки на присоединение к организации.
Сейчас есть около 13 претендентов (на вступление в БРИКС. - Прим. ред.). Есть страны, которые официально подали заявки, их 6, а есть страны, которые выразили интерес. Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку", - сказал посол Южно-Африканской Республики в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости.
Он также пояснил, что среди претендентов - Алжир и Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.
По словам посла, все страны - участницы БРИКС приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов.
Вопрос расширения БРИКС стоит на повестке... Все входящие в БРИКС страны приветствуют расширение. Со стороны ЮАР могу сказать, что мы тоже выступаем за расширение, но для этого нужны соответствующие модальности - какие критерии мы используем", - отметил Макетука.
Он напомнил, что ЮАР присоединилась к организации в 2010 году, с тех пор она не расширялась.
Вопрос в том, какие механизмы использовать, потому что сейчас формата для этого нет. Этим вопросом ЮАР сейчас будет заниматься на посту председателя. В ходе нашего срока расширение БРИКС будет одним из приоритетов", - добавил посол.
Он подчеркнул, что решение о принятии новых членов будет коллегиальным.
Какие критерии будут использоваться, мы пока не знаем, но в этом процессе мы должны будем заручиться согласием всех участников БРИКС. ЮАР не будет принимать решение за всех. Так работает БРИКС - по принципу консенсуса, права вето у нас нет", - заключил спикер.
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19.01.2023, 18:44 13366
На Луне обнаружили залежи водяного льда
Фото: catherineasquithgallery.com
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Денвер. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые Колорадского университета США в своем исследовании заявляют, что на полюсах Луны имеются большие запасы водяного льда, возникшие в результате вулканической деятельности.
Водяной лед существует на полюсах Луны, но его происхождение, численность и распространение изучены недостаточно. Одним из потенциальных источников воды на полюсах является вулканическая деятельность и последующая конденсация извергнутого водяного пара в виде поверхностного льда", - говорится в публикации в журнале The Planetary Science Journal.
Ученые воссоздали модель, которая позволяет увидеть, как накапливался лед на поверхности Луны в период пика лунной вулканической активности (4-2 млрд лет назад). Затем они нанесли на карту полученные результаты распределения и плотности водяного льда, используя текущие данные о температуре поверхности Луны.
Наша модель предполагает, что около 41% всей массы H2O, извергнутой за этот период, могло сконденсироваться в виде льда в полярных регионах толщиной до нескольких сотен метров. Южный полюс накапливает примерно в два раза больше льда, чем северный, а южные отложения толще", - пишут ученые.
По их данным, примерно 15% массы водяного пара атмосферы образует иней на лунной ночной стороне, в то время как переходная атмосфера сохраняется.
Ученые предполагают, что на полюсах Луны находится около 8 квадриллионов килограммов льда.
18.01.2023, 15:41 20166
Высшее руководство МВД Украины погибло при падении вертолета в Киевской области
Всего известно о 18 погибших, среди них - трое детей
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Киев. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - 18 человек погибли при крушении вертолета ВСУ в украинских Броварах, среди них - три маленьких ребенка.
В вертолете находились 9 человек. Среди них - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.
Утром в среду, 18 января, в украинском городе Бровары (Киевская область) упал вертолет МЧС, обломки приземлились рядом с детским садом и жилым домом. На борту находились руководящие лица МВД Украины", - сообщают "Известия".
По данным украинской полиции, в числе жертв авиакатастрофы оказались глава МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
По данным главы администрации Киевской области Алексея Кулебы, которые он привел в своем Telegram-канале, в результате ЧП погибли 18 человек, среди них трое детей. Пострадали 29 человек, среди них - 15 детей.
Как рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, разбившийся вертолет выполнял задание ГосЧС. По данным издания "Политика страны", речь шла о спасательной операции, но подробности Игнат не привел.
Советник погибшего министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram-канале сообщил, что рассматриваются различные версии причин аварии. В их числе - неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсия.
Из-за падения воздушного судна рядом со зданием детского сада вспыхнул пожар. Во время ЧП в учреждении находились воспитанники и сотрудники. Всех находящихся в здании эвакуировали", - пишут "Известия".
15.01.2023, 15:46 29081
Более 70 человек на борту: в Непале произошло крушение самолета
Подтверждена гибель не менее 29 человек, находившихся на борту самолета
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Москва. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Непала объявили в понедельник, 16 января, однодневный траур в связи с крушением самолета с 72 людьми на борту.
Власти страны также распорядились создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения самолета, сообщает РИА Новости.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье, 15 января, между старым и новым аэропортом Покхары. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются.
По данным посольства России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. Как сообщил индийский телеканал News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.
По официальным данным, поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается, подтверждена гибель не менее 29 человек, находившихся на борту самолета.
13.01.2023, 14:30 36141
Объем внешней торговли Китая вырос на 7,7 процента в 2022 году
Фото: Агентство Синьхуа
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Пекин. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Годовой объем внешней торговли Китая в 2022 году впервые превысил 40 трлн юаней (около 5,94 трлн долларов США), это на 7,7% выше, чем в 2021 году.
Страна работает над повышением качества координации противоэпидемических мер с социально-экономическим развитием в условиях сложной и серьезной внутренней и международной обстановки", - сообщает агентство "Синьхуа".
Согласно данным Главного таможенного управления /ГТУ/ КНР, в 2022 году общий объем торговли товарами страны достиг рекордных 42,07 трлн юаней (около 6,25 трлн долларов США), увеличившись на 7,7 процента в годовом исчислении, что позволило стране 6-й год подряд лидировать по этому показателю в мире.
Экспорт вырос на 10,5%, до 23,97 трлн юаней, а импорт - на 4,3%, до 18,1 трлн юаней.
В прошлом году во внешней торговле Китаю удалось добиться прорыва в масштабе, качестве и эффективности, что, однако, далось нелегко, учитывая давление со стороны спроса, предложения и ожиданий", - заявил представитель ГТУ Люй Далян.
По данным ГТУ, в 2022 году внешняя торговля Китая с АСЕАН, ЕС и США увеличилась на 15% (5,6% и 3,7% соответственно).
Торговля Китая со странами вдоль "Пояса и пути" выросла на 19,4%, составив 32,9% от общего объема внешней торговли страны, в то время как торговля с другими членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства /RCEP/ выросла на 7,5%.
10.01.2023, 13:31 45876
В Перу 17 человек погибли в ходе антиправительственных протестов
Участники манифестаций требуют отставки президента Дины Болуарте
Фото: Кадр из видео
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Лима. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Хульяка погибли не менее 17 человек, 52 пострадали в ходе антиправительственных демонстраций протеста, сообщает система здравоохранения провинции Сан-Роман.
Ранее медики сообщали о гибели 12 человек в ходе столкновений. В новом отчете, опубликованном на странице системы здравоохранения в Facebook, появилась информации о еще пяти погибших, информирует ТАСС.
Столкновения между протестующими и полицией у аэропорта в Хульяке начались 6 января. Участники манифестаций требуют отставки президента Дины Болуарте и проведения новых выборов главы государства. Премьер-министр Альберто Отарола сообщил, что во вторник в Пуно отправится делегация для проведения диалога с манифестантами.
После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники перекрывали дороги, занимали аэропорты, штурмовали здания органов власти и силовых структур. В столкновениях в декабре прошлого года погибли около 30 человек, сотни пострадали.
08.01.2023, 22:18 51871
Китай отменяет антиковидные ограничения для туристов
Фото: Синьхуа
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Пекин. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китай снимает некоторые ограничения, действовавшие с начала пандемии, сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая.
С 8 января 2023 года от выезжающих в Китай потребуют сдать ПЦР-тест на коронавирус за 48 часов до рейса в КНР, они должны будут сообщить о своем результате при заполнении декларации о состоянии здоровья. По приезде в Китай больше не нужно проходить централизованную изоляцию и несколько ПЦР-тестирований, информирует РИА Новости.
Лицам с отрицательным результатом теста не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии, а тем, у кого тест окажется положительным, рекомендуется отложить свою поездку до выздоровления.
В декабре прошлого года КНР начала активно послаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.
Власти Китая выбрали путь постепенного снятия ограничений, которое повлекло за собой резкий всплеск заболевания по всей стране. Сначала отменили требования о предоставлении отрицательного ПЦР-теста в транспорте и общественных местах, зараженным, которые переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме, разрешили оставаться на домашней изоляции, хотя раньше всех с положительных тестом и даже лиц, близко контактировавших с зараженным, помещали в централизованный карантин, из-за чего китайское общество почти три года постоянно жило в страхе попасть в ковидный центр или стать причиной локдауна в своем жилом комплексе или районе. Вместе с тем отменили штрафы для выполняющих международные рейсы авиакомпаний, согласно которым при обнаружении зараженных на рейсе его выполнение приостанавливалось на срок от одной до четырех недель.
Заявление о наиболее важных корректировках комитет по вопросам здравоохранения КНР выпустил 26 декабря, согласно которому с учетом снижения патогенности коронавируса и текущей эпидемиологической ситуации внутри страны Китай с 8 января 2023 года начнет реагировать на COVID-19 с помощью мер, направленных против инфекционных заболеваний категории В, а не категории А, а само заболевание в Китае теперь станут называть "новой коронавирусной инфекцией", а не "новой коронавирусной пневмонией".
Тем временем в Таиланде, напротив, ужесточают меры для прибывающих в страну.
По информации Bangkok Post, с воскресенья каждый путешественник, намеревающийся въехать в страну, должен будет представить на стойке авиакомпании перед вылетом сертификат вакцинации минимум на две прививки двухкомпонентными вакцинами или одну прививку однокомпонентной вакциной, входящей в список разрешенных для въезда вакцин, причем прививки должны быть сделаны как минимум за 14 дней до предполагаемого въезда в Таиланд. Сертификаты будут подлежать повторной проверке на паспортном контроле в Таиланде, добавляет издание. Невакцинированные путешественники, переболевшие COVID-19 и выздоровевшие не позднее чем за семь дней до прибытия в Таиланд и не ранее чем за шесть месяцев до прибытия, должны будут предъявить справки, выданные медицинским учреждением, в котором они лечились.
Напомним, по словам главного санврача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, в Казахстане введение каких-либо ограничительных мер как при въезде в страну, так и при выезде в любые страны мира, в том числе в КНР, не планируется.
03.01.2023, 17:58 67926
Выход Турции из Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин признали законным
По мнению турецких экспертов, теперь эта конвенция используется западными активистами как пропаганда однополых браков
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Анкара. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал решение о выходе из Стамбульской конвенции соответствующим закону.
Совет большинством голосов принял решение отклонить возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону.
Там уточнили, что после того, как İDDK принял решение о выходе из соглашения, Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, информирует Lenta.ru.
Турция отозвала свою подпись под соответствующим документом 20 марта, при этом руководство страны пообещало бороться за права женщин в соответствии со "своими традиционными ценностями".
Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и с домашним насилием была принята в 2011 году. Она определяет психологическое, физическое и сексуальное насилие, а также принудительные аборт, брак и стерилизацию как уголовные преступления.
Это международная конвенция, которую первой ратифицировала именно Турция. Однако спустя годы Эрдоган заявил, что посыл конвенции изменили и теперь он несовместим с семейными ценностями страны.
По мнению турецких экспертов, теперь эта конвенция используется западными активистами как пропаганда однополых браков, информирует Sputnik Казахстан.
Документ подписали 47 государств, но ратифицировали лишь 33.
02.01.2023, 12:39 73236
Лула да Силва принял присягу президента Бразилии
Фото: sovross.ru
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Бразилия. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Бразилии прошла инаугурация Луиса Инасиу Лулы да Силвы на пост президента. Лула принял президентскую присягу в конгрессе.
В стране царит карнавальное настроение, десятки тысяч людей вышли на улицы бразильской столицы, сообщает Русская служба BBC.
В своей речи перед членами конгресса Лула заявил, что получает разоренную страну, куда вернулся голод. Он обвинил своего предшественника на президентском посту в том, что при нем правительство исчерпало ресурсы, необходимые для систем образования, здравоохранения и для сохранения лесов, а также подорвало основные права человека в стране.
Напомним, в октябре 2022 года бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит Бразилию на период 2023-2027 годы - во втором туре выборов он набрал 50,9% голосов. По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы
Луис Инасиу Лула да Силва назвал своими первоочередными задачами борьбу с голодом и неравенством, восстановление диалога между ветвями власти, климат и проблемы экологии.
Наше самое неотложное обязательство - снова покончить с голодом. Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать", - написал политик в своем блоге после того, как был объявлен избранным президентом.
Политик отметил, что правительству необходимо возобновить диалог с законодательной и судебной властью "без попыток отстранять, вмешиваться, контролировать, кооптировать, но стремясь восстановить гармоничное и республиканское сосуществование между тремя ветвями власти".
По словам Лулы, будущее правительство собирается восстановить доверие к стране, ее предсказуемость и стабильность, чтобы инвесторы могли снова поверить в Бразилию.
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