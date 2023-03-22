Си Цзиньпин подтвердил курс на стратегическое сотрудничество с Россией

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Вашингтон. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Moody’s Investors Service изменило прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, это сделано, чтобы отразить "стремительное ухудшение операционной среды" после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank.





Усилия регуляторов - Минфина, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов - направлены на укрепление отрасли и поддержку пострадавших банков, но они заявили, что другие финансовые организации с нереализованными убытками или незастрахованными вкладчиками все еще могут подвергаться риску.





В Moody's ожидают, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится и процентные ставки останутся высокими, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС (сейчас он составляет 4,5-4,75%). В агентстве отметили, что некоторые банки сталкиваются с резким избытком депозитов, это может привести к снижению их доходов, информирует rbc.ru





Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. 12 марта Минфин объявил, что власти не будут спасать обанкротившийся банк и выкупать невозвратные кредитные обязательства у SVB. 13 марта закрылся Signature Bank - регулятор в штате Нью-Йорк принял такое решение из-за системных рисков, сообщил Минфин США. Незадолго до этого о сворачивании операций еще одного банка, работающего с криптовалютой, - Silvergate Bank объявила материнская компания Silvergate Capital Corporation.





В совместном заявлении американских финансовых регуляторов говорилось, что все вкладчики обанкротившихся банков смогут получить доступ к своим средствам. Регуляторы сообщили, что американские власти "предпринимают решительные действия для защиты экономики США путем укрепления доверия населения к банковской системе". Президент Джо Байден пообещал привлечь к ответственности виновных в ситуации с банкротством SVB и заверил, что банковской системе ничего не угрожает, а американские налогоплательщики не понесут потерь. Axios писал, что американская администрация должна найти покупателя для банка и устранить препятствия для его приобретения, в противном случае банковскую систему ожидает кризис.