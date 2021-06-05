Снова обострилась ситуация на кыргызско-таджикской границе

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БИШКЕК. 4 ИЮНЯ - Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как напряженная. Об этом сообщила Погранслужба ГКНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Таджикская сторона сегодня, в 03.00, начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя в глубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 06.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров, сообщает 24.kg

С таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. Погранслужба ГКНБ принимает все меры с целью недопущения эскалации конфликта. Однако погранпредставители РТ не отвечают на телефонные звонки. Подразделения Погранслужбы КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке границы, перешли на усиленный вариант несения службы", - сообщили в Погранслужбе.

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