Цель провокации ВСУ на Запорожской АЭС назвали в Минобороны России

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В ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. Около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание", - цитирует Конашенкова РИА Новости.
Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе из ракетного комплекса "Точка-У" был обстрелян штаб спецотряда "Азов", отказавшийся выполнять приказы ВСУ.