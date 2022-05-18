Система Orphus

Центробанк России смягчил ограничения по переводу нерезидентами средств за рубеж

17.05.2022, 12:04 3111
МОСКВА. 17 МАЯ - В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тысяч или эквивалент в другой иностранной валюте, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее лимит составлял $10 тысяч, сообщает Банк России. 
 
Также отмечается, что через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тысяч или эквивалент в другой валюте. 
 

Физические лица - нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета", - говорится в сообщении банка.

 
Кроме того, сообщается, что нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах $10 тысяч со счета и до $5 тысяч без открытия счета.
 

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года. До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств. Продолжают действовать и ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц - нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров", - добавили в банке. 

 
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.
 

новости по теме

В ОДКБ к концу года появится новое военное формирование

15.05.2022, 20:46 10941
МИНСК. 15 МАЯ - В Организации Договора о коллективной безопасности к концу нынешнего года появится формирование радиационной, химической и биологической защиты, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Проводимая сегодня специальная военная операция в Украине выявила ряд биологических лабораторий. Мы знали, конечно, что они существуют, но теперь есть веские доказательства. Это следующее направление развития нашей организации - противодействие биологическим угрозам. Кстати, к концу года у нас должны появиться соответствующие формирования радиационной, химической и биологической защиты", - цитирует Виктора Хренина РИА Новости со ссылкой на белорусскую военную газету "Во славу Родины".

 
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции. Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 

Более 296 тысяч случаев "незнакомой лихорадки" за сутки выявили в КНДР

15.05.2022, 11:46 13316
ПХЕНЬЯН. 15 МАЯ - В Корейской Народно-Демократической Республике за субботу зарегистрировали более 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще 15 погибших, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего заболели более 820 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). 
 
Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заразившихся коронавирусом.
 
По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, сколько именно пациентов могут быть больны именно COVID-19, не приводится. 
 
Как следует из сообщения ЦТАК "о ситуации с распространением и лечением пандемии", по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 13 мая до 18.00 (12.00 мск) 14 мая число "пациентов с повышенной температурой" в стране возросло более чем на 296 тысяч человек, умерли еще 15 человек. Более 252 тысяч пациентов выздоровели. 
 
Общее число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура, с конца апреля по 14 мая составляет более 820 тысяч человек, среди них 496 тысяч выздоровели, а более 324 тысяч все еще проходят лечение. 
 
На данный момент погибли 42 человека. Как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса омикрон BA.2, так называемый стелс-омикрон. 
 
Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию лидера страны Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
 

Новым президентом ОАЭ избрали принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна

14.05.2022, 19:47 16431
БЕЙРУТ. 14 МАЯ - Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал в субботу новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщило национальное информационное агентство WAM, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что совет единогласно избрал наследного принца Абу-Даби президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Заседание совета возглавил вице-президент и премьер-министр, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который временно исполняет обязанности главы государства, сообщает ТАСС.
 
Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.
 
Новый глава государства родился 11 марта 1961 года в городе Эль-Айн и является третьим сыном шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, первого президента и основателя ОАЭ. Женат на шейхине Саламе бинт Хамдан Аль Нахайян, у них четыре сына и пять дочерей.
 
После того как его старший брат в 2014 года перенес тяжелый инсульт, шейх Мухаммед бен Заид фактически управлял государством. Он носит звание генерала ВВС, окончил курсы военных летчиков в США и военную академию в Сандхерсте (Великобритания), стажировался в Египте.
 
В ОАЭ главой государства является президент, избираемый на пять лет Верховным федеральным советом, состоящим из правителей семи эмиратов. С момента основания государства этот пост принадлежит эмиру Абу-Даби и передается по наследству. Президент ОАЭ является верховным главнокомандующим Вооруженными силами и председателем Высшего совета обороны.
 

В возрасте 73 лет скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

13.05.2022, 17:20 21396
В возрасте 73 лет скончался президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
Фото: Abd Rabbo Ammar/ABACA via Reuters Connect
КАИР. 13 МАЯ - Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая", - сообщило информационное агентство страны WAM.

 
В стране объявлен национальный траур, который будет действовать 40 дней. Все это время будут приспущены государственные флаги. На три дня закрываются все министерства, государственные учреждения и предприятия частного сектора.
 

Северная Корея впервые признала вспышку COVID-19

13.05.2022, 10:06 23276
ПХЕНЬЯН. 13 МАЯ - Более 18 тысяч человек заболели COVID-19 в Северной Корее, шесть из них скончались, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на государственные северокорейские СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Днем ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал своему правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания, информирует РИА Новости.
 
В частности, Ким Чен Ын приказал заблокировать уезды и города страны.
 
По результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали вариант коронавируса BA.2, то есть штамм омикрон. Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации".
 

Лидеры ОДКБ обсудят совершенствование системы коллективной безопасности

12.05.2022, 18:47 26996
МОСКВА. 12 МАЯ - Лидеры ОДКБ на встрече 16 мая обсудят взаимодействие в рамках организации и меры по совершенствованию системы коллективной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Встреча 16 мая лидеров государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности приурочена к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации, сообщает РИА Новости.
 
В ходе встречи планируется обсуждение ключевых вопросов взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальных международных и региональных проблем, а также мер по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности.
 
Кроме того, по итогам встречи планируется подписать заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с юбилейными датами.
 

Орден "Достык" вручил посол Казахстана в России губернатору Омской области

12.05.2022, 11:01 29181
Фото: kazembassy.ru
ОМСК. 12 МАЯ - Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в ходе своего рабочего визита в Омскую область вручил губернатору региона Александру Буркову орден "Достык" II степени, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Омской области проводятся мероприятия, популяризующие казахскую культуру, фестивали с участием ведущих профессиональных творческих коллективов, обменные гастроли театров и филармоний. Духовным мостом с Казахстаном является казахская диаспора, численность которой в регионе по итогам переписи составляет порядка 78 - 80 тысяч человек. В связи с чем Ермек Кошербаев выразил признательность Александру Буркову за содействие соотечественникам в сохранении и развитии культуры и языка и вручил губернатору Орден "Достык" II степени", - сообщили в пресс-службе посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. 

 
Также в рамках поездки посол встретился с руководителями казахских общественных объединений Омской области. Были затронуты актуальные вопросы, волнующие соотечественников, в первую очередь касающиеся изучения казахского языка, и совместные гуманитарные проекты. Указанные темы посол обсудил и с директорами местных школ, в которых есть казахские центры.
 
В Омске Ермек Кошербаев возложил цветы к памятнику Чокану Валиханову и мемориальной доске Кемелю Токаеву. 
 
Кроме того, в ходе встречи с губернатором региона Александром Бурковым был обсужден широкий круг вопросов по всему спектру сотрудничества, в том числе договоренности, достигнутые во время апрельского визита делегации Омской области в Казахстан и переговоров с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. 
 
Было отмечено, что за последние годы сотрудничество вышло на новый качественный уровень и Омская область вносит здесь заметный вклад. Так, за 2021 год объем товарооборота между регионом и Казахстаном достиг $402,1, что на 12,3% выше показателя 2020 года.
 

Стороны подчеркнули, что потенциал двусторонних связей далеко не исчерпан и имеются хорошие возможности для их наращивания. В частности, открываются хорошие перспективы для взаимовыгодного взаимодействия и совместных проектов в сферах сельхозмашиностроения, здравоохранения, АПК, химической промышленности и туризма", - добавили в пресс-службе.

 

На Украине разбрасывались фальшивые купюры, зараженные туберкулезом

12.05.2022, 09:04 29881
МОСКВА. 12 МАЯ - В ходе специальной военной операции на Украине российским военным удалось получить дополнительную информацию о различных биоинцидентах. Об этом в среду сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, специалистами были изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза. Причем с "множественной лекарственной устойчивостью", информирует "Российская газета". 
 
Сообщается, что жуткий опыт с целью намеренного заражения населения был проведен в Славяносербском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Для этого были специально изготовлены бумажные листовки в виде фальшивых денежных купюр. Так называемые деньги банка приколов. Все эти фальшивые купюры были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены в населенном пункте Степовое. Причем фальшивки намеренно раскидывались в местах, где присутствуют несовершеннолетние.
 

Организаторы учли особенности поведения детей, ведь те имеют привычку все "тянуть в рот" и брать продукты питания немытыми руками", - пояснил генерал Кириллов.

 
В итоге результаты бактериологических исследований, по словам начальника Войск РХБЗ, подтвердили "устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда". "То есть вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддается лечению, а стоимость лечения намного выше", - разъяснил военачальник.
 
Эксперты Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции оформили заключение, согласно которому заражение фальшивых купюр "осуществлено, вероятнее всего, искусственным путем". Так как материал, установили специалисты, содержит чрезвычайно опасные штаммы возбудителя в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса.
 
Главврач Луганского республиканского противотуберкулезного диспансера также указал, что имеются все признаки "умышленного, рукотворного заражения листовок биоматериалом высокой патогенности".
 
Ранее российские военные установили, что опасные для жизни эксперименты на Украине проводились на пациентах психиатрической клиники. На них испытывали биологические препараты.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?

      Архив опросов