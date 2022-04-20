МОСКВА. 19 АПРЕЛЯ - Экс-глава Донецкой Народной Республики Александр Бородай в интервью газете "Комсомольская правда" рассказал, что украинские националисты ежедневно получают до трех таблеток "наркотика джихада" - американского психостимулятора "Каптагон", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Украинские военнопленные говорят, что им выдавали до трех таблеток "боевых химикатов" в день. Это делало их жизнерадостными и нечувствительными к боли. Соединенные Штаты Америки поставляют химикаты в диких количествах и наблюдают, как это влияет на военных в долгосрочной перспективе, потому что им все равно, что будет с этими людьми потом", - заявил экс-глава ДНР и депутат российской Госдумы.

По его словам, внешний вид не только Владимира Зеленского, но и многих украинских националистов вызывает определенные опасения у российских медиков. Военнопленные часто выглядят сильно истощенными, а во время операций обычные дозы обезболивающих на них просто не действуют.

Бородай заявил, что речь идет о психостимуляторе "Каптагон", который состоит из амфетамина и теофиллина.

Первитин (действие то же, что у амфетамина) входил в паек гитлеровских солдат в шоколадных конфетах. Первитин с шоколадом немецкие солдаты жевали, чтобы бодро себя чувствовать на маршах, в бою. Через какое-то время из-за этого наркотика у них начинались проблемы с кишечником. Их целыми подразделениями отправляли в Европу на лечение минеральными водами. К концу войны в Третьем рейхе в санаториях оказались целые дивизии наркозависимых с испорченными кишечниками", - пишет газета.

Каптагон" находили на позициях террористов в Сирии. Эти таблетки даже получили соответствующие названия: "террористический наркотик" или "наркотик джихада". Он вызывал эйфорию, которая была в десятки раз ярче, чем от первитина. В похожем состоянии наблюдали украинских националистов на майдане и во время поджога Одесского дома профсоюзов.

По данным издания, к наркотикам в таблетках Украину приучают около десяти лет. С санкции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) там официально работают американские заводы по производству метадона. Ежегодно киевские власти абсолютно легально скармливали 11 тысячам украинских наркоманов более 2 тонн метадона, чтобы они только не кололись внутривенными наркотиками. В итоге те получали бесплатный метадон, продавали его школьникам, а сами продолжали колоться.

Шприцами сегодня на Украине завалены все огневые позиции украинских военнослужащих. Сегодня наркотический бизнес США на Украине оказался под угрозой. Заводики по производству метадона могут быть ликвидированы, а 11 тысяч наркоманов моментально вылечены и отправлены на принудительные работы", - пишет газета.





Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY публиковало материал об участниках массовых беспорядков в Алматы, которые находились под воздействием неизвестных препаратов. В статье также сообщалось о том, какие боевые психотропные вещества используют глобальные террористические организации для достижения боеспособности и агрессии в развязанных ими войнах.















