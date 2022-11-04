Узбекистан и Кыргызстан подписали документы по госгранице и управлению водохранилищем

Фото: пресс-служба МИД Узбекистана

Бишкек. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 3 ноября в Бишкеке состоялся очередной раунд политических консультаций между Узбекистаном и Кыргызстаном, - 3 ноября в Бишкеке состоялся очередной раунд политических консультаций между Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщает пресс-служба МИД РУ.

Делегации, возглавляемые министрами иностранных дел Владимиром Норовым и Жээнбеком Кулубаевым, обсудили актуальные вопросы узбекско-кыргызского двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Отмечена важность продолжения конструктивного политического диалога по безусловной реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств.

Особое внимание уделено подготовке совместных мероприятий на высшем уровне, в том числе предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

Достигнута также договоренность о разработке и утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Состоялся обмен мнениями по вопросам делимитации государственной границы между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.

Подчеркивалось, что завершение юридического оформления линии прохождения госграницы на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и добрососедства отвечает интересам как двух стран, так и всей Центральной Азии.

Отмечено наличие значительного потенциала в области экономической кооперации. В частности, стороны согласились принять меры по увеличению объемов взаимной торговли и расширению ее номенклатуры, активизации деятельности механизмов двустороннего сотрудничества, расширению контактов бизнес-субъектов и регионов.

Отдельно обсуждены вопросы реализации крупных совместных инфраструктурных и энергетических проектов, в том числе строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

Подчеркнута взаимная заинтересованность в проведении ряда совместных мероприятий в культурно-гуманитарном направлении.

В рамках визита делегации Узбекистана в Бишкек подписаны:

Договор об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы;

Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища;

Соглашение о сотрудничестве между Международным институтом Центральной Азии и Дипломатической академией при МИД Кыргызской Республики;

Меморандум о сотрудничестве между агентством "Узархив" и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики.

Принято также совместное заявление министров иностранных дел и программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Кыргызстана на 2023-2024 годы.