В Атланте начались протесты из-за смерти афроамериканца, который был ранен при аресте

Нью-Йорк. 14 июня. Kazakhstan Today - Демонстрации начались в Атланте (штат Джорджия) в субботу в связи с тем, что афроамериканец был ранен полицейскими при задержании и умер в больнице, передает Kazakhstan Today.

По данным телеканала CNN, группа протестующих находится в центре города. Как видно на записи, опубликованной на сайте канала, в демонстрациях участвуют не менее нескольких десятков человек. Они требуют от властей пресечь чрезмерное применение стражами порядка силы, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев. По сведениям телеканала, представители местных правозащитных организаций также выступили за отстранение от должности начальника полиции города, пишет ТАСС

Бюро расследований Джорджии ранее сообщило, что начало разбирательство в связи с произошедшим. В заявлении ведомства отмечается, что в пятницу вечером сотрудники полиции выехали по вызову в ресторан быстрого питания в центральной части города. Темнокожий мужчина, которого, как установили позже, звали Рейшард Брукс, заснул в машине. Автомобиль стоял на проезде, из-за этого другим машинам было трудно подъехать к ресторану.

Полицейские установили, что Брукс был нетрезв. Они намеревались его задержать, но афроамериканец оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Во время борьбы полицейский выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь. Один из полицейских также пострадал. Ему оказали медицинскую помощь.

По данным ТАСС, во время протестов начался пожар в здании ресторана. Огнем охвачено здание ресторана быстрого питания Wendy's, рядом с которым в пятницу вечером был ранен Брукс. Сотрудники службы пожарной охраны не могут начать тушение из-за того, что сотни демонстрантов находятся на проезжей части. Горит также растительность рядом со зданием.

Протестующие перекрыли несколько автомагистралей в центре города. Они связывают Джорджию с соседними штатами. Сотрудники полиции ранее применили при разгоне протестующих слезоточивый газ.

Напомним, в конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

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