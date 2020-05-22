В Индии более 70 человек погибли из-за циклона Ампхан

Нью-Дели. 21 мая. Kazakhstan Today - Мощный тайфун "Ампхан" в среду днем ударил по побережью индийского штата Западная Бенгалия и бушевал в течение нескольких часов. В результате стихии погибли 72 человека. Об этом сообщает сегодня телеканал NDTV со ссылкой на власти штата, передает Kazakhstan Today.

Ранее газета Hindustan Times сообщала о 12 погибших в Западной Бенгалии, а также о двух погибших в индийском восточном штате Одиша и семи погибших в Бангладеш, пишет ТАСС





Между тем, по данным ряда СМИ, число жертв к данному часу превысило 80 человек.

Как сказала журналистам главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи, степень разрушений, причиненных циклоном, "невиданная прежде". Она отметила, что воздействие Ампхана оказалось для штата более разрушительным, чем пандемия коронавируса, и заявила, что попросит премьер-министра Нарендру Моди посетить штат.

Ранее власти сообщили, что в индийских штатах Западная Бенгалия и Одиша в преддверии удара стихии с прибрежных территорий вглубь материка эвакуировано около 450 тыс. человек, в Бангладеш эвакуировано более двух миллионов человек.

Циклон Ампхан (индийское произношение тайского названия "Ам-Пан" - "небеса") пришел со стороны Бенгальского залива. Средняя скорость ветра в циклоне составляла 155-165 километров в час с порывами до 190 километров в час.

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