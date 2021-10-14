В Индии из-за дефицита угля возможен энергетический кризис

НЬЮ-ДЕЛИ. 13 ОКТЯБРЯ - На 70 электростанциях Индии угля осталось всего на четыре дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно данным правительства Индии, 115 из 135 электростанций, находящихся в управлении центральных властей, испытывают критическую нехватку топлива. Запасов угля на 70 электростанциях осталось меньше, чем на четыре дня, сообщает телеканал NDTV

Однако, как заявил министр угольной промышленности, шахт и по делам парламента Пралхад Джоши, "уголь будет доступен в соответствии с запросами".

Правительство позволило производителям электроэнергии увеличить импорт угля для удовлетворения возросшего спроса. В свою очередь, это может увеличить и без того высокие мировые цены на уголь.

Как сообщает телеканал, некоторые штаты страны, воспользовавшись растущими ценами, вместо того, чтобы снабжать электроэнергией потребителей, начали продавать дефицитную электроэнергию на биржах. Однако министр угольной промышленности предупредил, что штаты, которые поступают таким образом, будут отключаться от поставок электроэнергии из федерального запаса.

Как цитирует телеканал министра Джоши, к дефициту угля привели повышение мировых цен на энергоносители, а также снижение уровня добычи из-за проливных дождей в тех районах Индии, где идет добыча угля.

Как раннее сообщал телеканал, в ряде штатов, в том числе Гуджарат, Пенджаб, Раджастхан, Тамилнад, Чхаттисгарх и Национальный столичный округ Дели (куда входит Нью-Дели), сохраняется обеспокоенность по поводу возможных отключений электроэнергии. В частности, главный министр Дели Арвинд Кеджривал в своем письме премьер-министру Нарендре Моди на прошлой неделе предупредил, что если объемы поставок угля на электростанции не возрастут, столица может остаться без электричества.