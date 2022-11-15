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В Индонезии завершилась встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена

14.11.2022, 19:44 4466
В Индонезии завершилась встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена
Фото: AP Photo / Alex Brandon
Джакарта. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена завершилась на полях саммита G20 в Индонезии.
 
Встреча продолжалась 3 часа 12 минут, сообщает РИА Новости.
 
Переговоры в понедельник стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Байдена после того, как Байден занял пост президента США. Последний раз они встречались очно в 2017 году в Давосе, тогда Байден был вице-президентом США.
 

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МВД Турции заявило, что Анкаре известны координаторы теракта в Стамбуле

14.11.2022, 16:39 6156
Анкара. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Турция отказалась принимать соболезнования от США после теракта на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.
 

Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Мы не вероломны ни к кому, но у нас больше нет терпимости к этим вероломным поступкам. Улица Истикляль - наше дитя. Если бы мы не поймали нападавшего, он бы сегодня бежал в Грецию", - цитирует министра РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Türk.

 
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле, а также выражают соболезнования родным погибших.
 
Напомним, накануне на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем. В их числе также трое россиян.
 

Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев

14.11.2022, 13:48 7831
Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев
Фото: pixabay.com
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай обновил требования к получению кода здоровья для пассажиров, направляющихся из Казахстана в Китай, сообщает посольство Китая в Казахстане.
 
Согласно новым требованиям пассажирам, направляющимся из Казахстана в Китай, нужно:
 
1. В течение 48 часов до вылета сдать один ПЦР-тест в лаборатории, официально зарегистрированной на территории РК (включая OLYMP и INVIVO, но не ограничиваясь ими). Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала.
 
2. Своевременно подать заявку на получение кода здоровья, загрузив и отправив необходимые документы (см. таблицу ниже), включая результат ПЦР-теста. После обработки заявки посольством или генконсульством Китая в Казахстане будет своевременно выдан "зеленый код здоровья". При прохождении регистрации на рейс предъявить сотруднику авиакомпании открытый через мобильное приложение "зеленый код здоровья" (заранее сделанный скриншот не принимается), оказывая содействие при его проверке.
 
Список необходимых документов для получения "зеленого кода здоровья":

  • отрицательный результат ПЦР-теста в течение 48 часов до вылета;
  • главная страница паспорта;
  • авиабилеты с указанием маршрута.
 
3. Пассажиры, вылетающие из Казахстана и следующие транзитом через третью страну, или пассажиры, вылетающие из третьей страны и следующие транзитом через Казахстан в Китай, могут пройти ПЦР-тест и подать заявку на получение "зеленого кода" в любом из пунктов транзита или отправления в соответствии со своим маршрутом поездки пассажиров. Пассажиры должны убедиться, что "код здоровья" все еще действителен, только при посадке в самолет в конечном транзитном пункте (при вылете в Китай).
 
Полезные советы:

  1. Граждане КНР для подачи заявки на получение кода здоровья должны открыть мобильное приложение WeChat, перейти на страницу "противоэпидемический код здоровья - международная версия", войти в систему, заполнить анкетные данные, загрузить результаты ПЦР-тестов и отправить заявку. Иностранные граждане для подачи заявки на получение кода здоровья должны перейти по ссылке, пройти регистрацию, заполнить анкетные данные, загрузить результаты ПЦР-тестов и отправить заявку.
  2. При подаче заявки на получение кода здоровья, если вы вылетите из Астаны, нажмите "Подать заявку на получение кода здоровья в посольстве Китая в Казахстане" в графе "Выберите учреждение для ПЦР-теста" в системе декларирования. Если ваш рейс вылетает из Алматы, нажмите "Подать заявку на получение кода здоровья в Генеральном консульстве Китая в Алматы" в графе "выберите учреждение для ПЦР-теста" в системе декларирования.
  3. В целях предотвращения задержки в Казахстане, у пассажиров, направляющихся транзитным рейсом из третьей страны в Китай через Казахстан, в принципе должен быть действительное разрешение на возвращение в страну пребывания (виза и т.д.).
  4. Если заявка была подана не вовремя, информация в ней оказалась не полной или ошибочной, заявитель лично несет ответственность за такие последствия, как не пройденная проверка, задержки рейса, репатриации и т.д. Невозможно получение кода здоровья в случае выяснения умышленного сокрытия имеющегося заболевания, обнаружения подделки результата ПЦР-теста, или заполнения ложной информации. Лица, нарушившие закон, будут привлечены к ответственности.
  5. Заявки на получение кода здоровья обрабатываются сотрудниками посольства и генконсульства Китая в Казахстане своевременно. При обработке заявок просьба не беспокоить телефонными звонками об их скором рассмотрении, в случае отсутствия экстренной ситуации. Заявки, отправленные заявителями до 23.00 обрабатываются в тот же день. Заявки, отправленные заявителями после 23.00, обрабатываются на следующий день с 08.00.
 

В Китае Tesla вышла из-под контроля и насмерть сбила двух человек

14.11.2022, 11:53 9241
В Китае Tesla вышла из-под контроля и насмерть сбила двух человек
Фото: Кадр с видео
Пекин. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае водитель электрокара Tesla потерял контроль над автомобилем, в результате чело автомобиль разогнался до огромной скорости.

Машина двигалась по дороге, снося все на своем пути. По всей видимости, водитель не смог справиться с управлением транспортным средством.

Остановиться машина смогла лишь после столкновения со зданием, сообщает портал «Известия».

Сообщается, что в результате происшествия два человека погибли, трое получили травмы. Как сообщает Reuters, американская компания Tesla заявила, что поможет полиции расследовать смертельный инцидент с участием своего автомобиля.

 

Подозреваемый в организации взрыва в Стамбуле задержан

14.11.2022, 11:44 9701
Подозреваемый в организации взрыва в Стамбуле задержан
Фото: Кадр из видео
Стамбул. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Турецкая полиция задержала подозреваемого, который мог оставить бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

Человек, оставивший бомбу, задержан", - приводит слова чиновника РИА Новости.


По его словам, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят организация "Рабочая партия Курдистана" (РПК) и курдские "Отряды народной самообороны" (YPG).

РПК и YPG признаны в Турции террористическими.

В воскресенье, 13 ноября, в туристическом центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек.

 

МИД РК: казахстанцев среди пострадавших и погибших при взрыве в Стамбуле нет

13.11.2022, 21:23 12606
МИД РК: казахстанцев среди пострадавших и погибших при взрыве в Стамбуле нет
Фото: Кадр с видео
Стамбул. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан заявили, что информации о пострадавших и погибших казахстанцах в результате взрыва в Стамбуле нет.
 

Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле находится на связи с турецкими властями. Информации о гражданах Казахстана нет", - информирует пресс-служба МИД РК.

 
 
По сообщениям правоохранительных органов Турции, в воскресенье, 13 ноября, в туристическом центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, четыре человека погибли, 38 ранены.
 

Северная Корея выпустила еще четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря

05.11.2022, 15:06 71706
Пхеньян. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Северная Корея сегодня утром выпустила еще четыре баллистические ракеты в рамках военно-воздушных учений.
 

Сегодня утром Северная Корея выпустила четыре баллистические ракеты малой дальности (БРПЛ). Пуски были произведены с 11.32 до 11.59 утра (по местному времени) из Донгрима (Пхенчхан) в сторону западного побережья и были на расстоянии около 130 км, высоте 20 км и скорости 5 Махов", - сообщает южнокорейское агентство Рехан.

 
Пуски были произведены в рамках военных учений. Всего за 4 дня КНДР выпустила по меньшей мере 30 ракет, а также совершила полет группы военных самолетов, которые не представляли угрозы для Южной Кореи и Соединенных Штатов.
 
Так двумя днями ранее КНДР осуществила пуск 6 ракет "земля-воздух" в сторону Желтого и Японского морей, сообщает РИА Новости.
 
Одна из них впервые упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это "исключительным и непростительным" случаем.
 
Из-за ракеты также сработала воздушная тревога на южнокорейском острове Уллындо. Жителям был дан сигнал эвакуироваться в укрытия. Это первое объявление воздушной тревоги в Южной Корее с февраля 2016 года.
 

ООН приняла российский проект резолюции по борьбе с нацизмом

05.11.2022, 13:57 72356
Женева. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН принял российский проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", сообщили в российском МИДе.

За документ проголосовали 105 государств, против выступили 52 страны, 15 воздержались.

Среди соавторов документа - Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

 

Жертвами шторма на Филиппинах стали 155 человек

05.11.2022, 12:42 72616
Жертвами шторма на Филиппинах стали 155 человек
Фото: SCANPIX/AFP
Манила. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Обрушившийся на Филиппины тропический шторм "Налджи" затронул более 4,23 млн человек, из них 155 погибли, 129 получили различные травмы, 34 числятся пропавшими без вести.
 
Как сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный сегодня отчет Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, 1,01 млн перемещенных лиц находятся в 1038 эвакуационных центрах. Более 355,4 тысячи человек заранее покинули свои дома.
 

В 13 регионах республики зафиксировали 1,53 тысячи связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни. Шторм повредил 24,9 тысячи домов и уничтожил более 3 тысяч зданий. Ущерб, нанесенный 671 инфраструктурному объекту, оценивают в 71,37 млн долларов. В результате удара стихии повреждены 503 дороги и 119 мостов. В 359 городах зафиксировали перебои в электроснабжении, но в 252 его восстановили, в 38 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в 11 - с водоснабжением", - говорится в отчете.

 
Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 223 предприятиях. В 520 городах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивают в 48,33 млн долларов. На оказание помощи правительство выделило 2,73 млн долларов.
 

Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей заранее эвакуировали из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. Шторм 30 октября покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября - зону филиппинской ответственности. Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты", - пишет ТАСС.

 

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