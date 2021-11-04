В Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12

ИРКУТСК. 3 НОЯБРЯ - 3 ноября в Иркутской области РФ потерпел крушение самолет Ан-12, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает ИА REGNUM, воздушное судно рейса Якутск - Иркутск пропало с радаров в 19.45 по местному времени.
Самолет упал в районе села Пивовариха и загорелся.
Стал известен полный список людей, которые находились на борту рухнувшего Ан-12. Погибли все семь членов экипажа. Также известно, что самолёт выполнял полётное задание - вёз товары народного потребления в чукотский аэропорт Кепервеем. Стартовал лайнер в Белоруссии и туда же должен был вернуться.