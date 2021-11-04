В Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Магнитная буря началась в воскресенье в магнитосфере Земли и продлится до середины понедельника, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Магнитная буря в воскресенье днем началась в магнитосфере Земли.

Как указано на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, буря слабая, ее уровень G1, пишет РИА "Новости"

По прогнозу, она продлится до середины дня понедельника.

Как сообщили в лаборатории, такая ситуация может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск сноса аппарата с орбиты. Кроме того, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи.

Магнитная буря стала последствием сильной солнечной вспышки класса Х зафиксирована на Солнце вечером в четверг 28 октября.