Система Orphus

В Кыргызстане проходят учения сил ОДКБ

03.08.2022, 15:51 5376
Фото: odkb-csto.org
БИШКЕК. 3 АВГУСТА - В городе Балыкчы на военном полигоне "Эдельвейс" состоялась церемония открытия тактико-специального учения "Кобальт-2022" с формированиями сил специального назначения, входящими в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным пресс-службы ОДКБ, в ходе учения сводные группы войск специального назначения государств - членов организации будут выполнять учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению. 
 
По плану учения предусмотрено проведение командно-штабной тренировки с Оперативным штабом ФССН КСОР ОДКБ по вопросам планирования специальной операции, организации взаимодействия и управления разнородными силами и средствами. В завершение учений будут организованы соревнования по стрельбе из различных видов оружия, а также спортивные соревнования по футболу и волейболу среди команд участников учений. 
 
Сообщается, что учение продлится до 5 августа 2022 года. 
 

новости по теме

Глава МИД Китая сделал заявление по поводу нарушения США суверенитета КНР

03.08.2022, 18:51 4156
Фото: Генконсульство КНР
ПЕКИН. 3 АВГУСТА - Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что игнорируя заявления Китая, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси нагло продолжила свой визит на китайский Тайвань, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Этим шагом США серьезно нарушают принцип одного Китая, злонамеренно посягают на суверенитет Китая и откровенно участвуют в политических провокациях, что вызвало сильное возмущение среди китайского народа и широкую оппозицию со стороны международного сообщества", - сказал Ван И.

 
По его словам, это еще раз доказывает, что некоторые американские политики стали "нарушителями спокойствия" в китайско-американских отношениях и что Соединенные Штаты стали "крупнейшим разрушителем" мира по обе стороны Тайваньского пролива и региональной стабильности.
 

США не следует и мечтать о том, чтобы воспрепятствовать воссоединению Китая. Тайвань - это часть Китая. Полное воссоединение Китая - это тенденция времени и историческая неизбежность. Мы не оставим места силам "независимости Тайваня" и внешнему вмешательству", - отметил Ван И.

 
В МИД КНР подчеркнули, что как бы Соединенные Штаты ни поддерживали и ни потворствовали силам "независимости Тайваня", все это будет напрасно. США лишь оставят в анналах истории еще более уродливые свидетельства грубого вмешательства во внутренние дела других стран. Тайваньский вопрос возник, когда страна была слабой и находилась в хаосе, и, несомненно, закончится национальным возрождением.
 
Соединенным Штатам не следует и мечтать о том, чтобы подорвать развитие и возрождение Китая. Китай нашел правильный путь развития в соответствии со своими собственными национальными условиями, и под руководством Коммунистической партии Китая (КПК) 1,4 миллиарда китайцев идут по пути модернизации в китайском стиле, отметили во внешнеполитическом ведомстве КНР.
 

Мы ставим развитие нашей страны и нации в основу наших собственных сил и готовы мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами. Но мы никогда не позволим какой-либо стране подорвать стабильность и развитие Китая", -- заявил Ван И, добавив, что провокации, связанные с тайваньским вопросом, в попытке задержать развитие Китая и подорвать мирный подъем Китая будут совершенно бесполезными и, несомненно, приведут к полному провалу.

 
По его словам, Соединенным Штатам не следует мечтать о геополитических играх и манипуляциях. Стремление к миру, стабильности, развитию и взаимовыгодному сотрудничеству является общим стремлением стран региона.
 
В МИД Китая считают, что включение США тайваньского вопроса в региональную стратегию, которое нагнетает напряженность и разжигает конфронтацию, противоречит тенденции регионального развития и идет вразрез с ожиданиями людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Это очень опасно и глупо.
 
Принцип одного Китая стал основной нормой, регулирующей международные отношения, и неотъемлемой частью международного порядка после Второй мировой войны, сказал китайский дипломат.
 

Что должны сделать Соединенные Штаты, так это немедленно прекратить нарушать цели и принципы Устава ООН и прекратить разыгрывать "тайваньскую карту" для дестабилизации АТР", - отметил он.

 
Соединенным Штатам не следует мечтать о том, чтобы по своему желанию искажать факты. Американская сторона утверждала, что Китай нагнетает ситуацию, но факты таковы, что Соединенные Штаты первыми спровоцировали Китай по тайваньскому вопросу и грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Китая, добавили в МИД.
 
Американская сторона утверждала, что существует прецедент визита на Тайвань спикера палаты представителей США. Однако правда заключается в том, что прошлые ошибки не могут быть использованы в качестве оправдания для их повторения сегодня.
 

Американская сторона заявила, что не может сдерживать Конгресс из-за разделения властей. Но основная норма международного права заключается в том, что Соединенные Штаты должны выполнять свои международные обязательства, а ключевые политики не должны вести себя неподобающе", - отметили в внешнеполитическом ведомстве.

 
США также утверждали, что стремление Китая к воссоединению представляет собой "угрозу" Тайваню, но логика заключается в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая. То, что Китай поддерживает свою территориальную целостность и выступает против сецессии, - законно и обоснованно.
 

Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является ключевой стабилизирующей силой для мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, а три совместных китайско-американских коммюнике являются настоящими "ограждениями" для мирного сосуществования КНР и США", - заявил Ван И.

 
Цепляться за Соединенные Штаты в стремлении к "независимости" - это тупик, а попытки использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая обречены на провал, добавил он.
 

Перед лицом великого дела национального объединения китайский народ полон мужества, чтобы не поддаваться заблуждениям и не бояться сил зла, не поддаваться запугиванию или подавлению, а также полон решимости, чтобы объединиться как единое целое и решительно защищать государственный суверенитет и национальное достоинство", - заключил Ван И.

 
Ранее информационное агентство Синьхуа опубликовало следующее уведомление: с 12:00 (по пекинскому времени) 4 августа по 12:00 (по пекинскому времени) 7 августа 2022 года Народно-освободительная армия Китая будет проводить важные военные учения и учебные мероприятия, включая учения с боевой стрельбой, в районах морской акватории и воздушного пространства со следующими координатами:
 
25-15.26N 120-29.20E, 24-50.30N 120-05.45E, 25-04.32N 119-51.22E, 25-28.12N 120-14.30E
 
26-07.00N 121-57.00E, 25-30.00N 121-57.00E, 25-30.00N 121-28.00E, 26-07.00N 121-28.00E
 
25-34.00N 122-50.00E, 25-03.00N 122-50.00E, 25-03.00N 122-11.00E, 25-34.00N 122-11.00E
 
22-56.00N 122-40.00E, 23-38.00N 122-51.00E, 23-38.00N 123-23.00E, 22-56.00N 123-09.00E
 
21-14.00N 121-33.00E, 21-33.00N 121-18.00E, 21-07.00N 120-43.00E, 20-48.00N 120-59.00E
 
22-43.00N 119-14.00E, 22-10.00N 119-06.00E, 21-33.00N 120-29.00E, 22-09.00N 120-32.00E
 
Из соображений безопасности судам и летательным аппаратам запрещено входить в вышеуказанные морские акватории и воздушное пространство.
Напомним, 2 августа самолет правительства США, на котором поездку по Азии совершает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань.
 

Армия Китая проведет учения вокруг Тайваня

02.08.2022, 21:25 10431
ПЕКИН. 2 АВГУСТА - Армия КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с четверга по воскресенье, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Global Times.
 
Заявление об учениях поступило на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. 
 
Официальный Пекин выражает решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США на Тайвань, и осуждает его, говорится в заявлении МИД Китая. Подчеркивается, что эта поездка нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. 
 

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань: Пекин выражает решительный протест

02.08.2022, 21:13 10836
ТАЙБЭЙ. 2 АВГУСТА - Самолет правительства США, на котором поездку по Азии совершает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань, сев в аэропорту Суншань, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыв на Тайвань, сошла по трапу самолета в аэропорту авиабазы Суншань в Тайбее, ее приветствовали местные официальные лица, сообщает РИА Новости.
 
Пелоси одета в розовый костюм, на лице - защитная медицинская маска, на шее - ожерелье, предположительно, из крупного белого жемчуга.
 
Официальный Пекин выражает решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань, и осуждает его, говорится в заявлении МИД Китая.
 
Подчеркивается, что эта поездка нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике.
 
Пекин призвал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны и перестать разыгрывать тайваньскую карту.
 

МИД КНР: Китай не будет безучастно наблюдать за визитом Пелоси на Тайвань

02.08.2022, 14:16 12956
МИД КНР: Китай не будет безучастно наблюдать за визитом Пелоси на Тайвань
ПЕКИН. 2 АВГУСТА - Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на ежедневном брифинге для журналистов заявил о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не будет безучастным наблюдателем, если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси нанесет визит на Тайвань, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как подчеркнул официальный представитель МИДа, Китай неоднократно высказывал США серьезную озабоченность и решительный протест в связи с возможным визитом Пелоси на Тайвань, а также подчеркивал риск наступления серьезных последствий в результате посещения.
 

Волю людей невозможно игнорировать, и те, кто играют с огнем, обожгутся им. Надеюсь, американская сторона полностью осознала сильный и четкий посыл Китая", - сказал Чжао Лицзянь. 

 
Официальный представитель указал, что Китай внимательно следит за маршрутом Пелоси. 
 

Ее визит на Тайвань станет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР, бесцеремонным попранием принципа одного Китая, весомой угрозой миру и стабильности в районе Тайваньского пролива и ощутимым уроном китайско-американским отношениям, приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям", - предостерег Чжао Лицзянь.

 
Китайская сторона в очередной раз предупреждает США, что КНР находится в состоянии повышенной готовности. НОАК никоим образом не останется безучастным наблюдателем и обязательно примет решительные и действенные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, заявил официальный представитель.
 
США должны строго соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, выполнять обещание президента США Джозефа Байдена о том, что Соединенные Штаты не будут поддерживать силы, ратующие за "независимость Тайваня", и отказаться от организации визита Пелоси на Тайвань, добавил Чжао Лицзянь.
 

США ликвидировали лидера "Аль-Каиды" в ходе спецоперации в Афганистане

02.08.2022, 10:44 14216
КАБУЛ. 2 АВГУСТА - США на минувших выходных провели в Афганистане контртеррористическую операцию, в результате которой им удалось ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири, пишет издание Politico со ссылкой на знакомые с деталями операции источники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подробности операции пока не приводятся. При этом ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил журналистам факт ее проведения. Не раскрывая подробностей, он отметил, что данная операция прошла успешно и не спровоцировала жертв среди мирного населения, информирует РИА "Новости".
 
Как информирует Politico, контртеррористическую операцию провело ЦРУ. Ожидается, что президент США Джо Байден выступит с речью, в которой проинформирует общественность о ее итогах.
 

В Японии произошла утечка радиоактивной воды на АЭС "Михама"

01.08.2022, 17:31 18126
ТОКИО. 1 АВГУСТА - В японской префектуре Фукуи на АЭС "Михама" произошла утечка семи тонн воды с радионуклидами внутри энергоблока третьего реактора, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Компания при этом утверждает, что влияния на окружающую среду это не окажет, сообщает РИА Новости.
 
Это первый реактор старше 40 лет, перезапуск которого состоялся после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Он возобновил работу в июне прошлого года, но уже в октябре его вновь остановили из-за несоответствия требованиям антитеррористической безопасности. Компания приняла необходимые меры и рассчитывала перезапустить реактор в этом месяце. К 6 сентября планировался выход на коммерческую загрузку.
 
По закону, максимальный срок использования реакторов на АЭС ограничен 40 годами, но его могут продлить еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований и прохождения проверки.
 

Косово и Сербия находятся на грани военного конфликта

01.08.2022, 10:36 20811
БЕЛГРАД. 1 АВГУСТА - Косово с 1 августа перестанет признавать сербские документы. На этом фоне в Белграде заявили о подготовке Приштиной силовой операции против косовских сербов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Сербии Александр Вучич, выступая в воскресенье вечером перед нацией, заявил, что полиция Косово в полночь 1 августа начнет силовую операцию против сербов проживающих на севере частично признанного государства. Власти страны перекроют въезд всем, у кого не будет косовских документов, а также будут принудительно перерегистрировать сербские автомобильные номера на местные. Информацию о готовности к таким мерам подтвердили и в кабинете премьер-министра Косово Альбина Курти, сообщает РБК.
 

Приштинский режим пытается выставить себя в качестве жертвы, воспользоваться ситуацией в мире, чтобы разыграть карту угрозы со стороны "мини-Путина", а сам Курти примеряет роль Зеленского...Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня", - заявил сербский президент, отметив, что Белград победит.

 
Депутат от правящей партии Сербии Владимир Джуканович опубликовал пост в Twitter, в котором заявил о возможной "денацификации Балкан".
 

Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", - написал политик.

 
Одновременно с этим в сербских СМИ появились сообщения о том, что в городах на севере Косово, где проживают этнические сербы, сработали сигналы тревоги, а к мосту, соединяющему север и юг Косовски-Митровицы, стянулось порядка 200 албанцев. Сербы начали возводить баррикады и перекрыли главную дорогу Приштина - Рашка. На место выехали косовские силовики и машины скорой помощи. Также полиция Косово сообщила в своем аккаунте в Facebook  о выстрелах со стороны протестующих. По их данным, обошлось без жертв. В свою очередь Минобороны Сербии заявило о непричастности к этим событиям.
 

Папа Римский заявил о готовности уйти в отставку

31.07.2022, 12:19 28156
Папа Римский заявил о готовности уйти в отставку
Фото: vaticannews.va
ВАТИКАН. 31 ИЮЛЯ - Папа римский Франциск рассказал о готовности уйти в отставку. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета во время возвращения из Канады в Рим, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Полагаю, в моем возрасте и с этим ограничением я должен перейти на немного щадящий режим, чтобы иметь возможность служить Церкви. Тогда, наоборот, я смогу подумать о возможности отойти в сторону, и это — со всей честностью — не катастрофа", — рассказал папа римский, сообщает iz.ru со ссылкой на "Радио Ватикана"

 
Как он уточнил, путешествовать в том же ритме, как и раньше, не получается.
 
Понтифик не увидел проблем в смене папы. Также он добавил, что придется ограничить себя в деятельности, так как необходимая ему операция на колене не является выходом, потому что врачи предупреждают о проблемах с анестезией.
 
В субботу завершился 37-й международный апостольский визит папы Франциска в Канаду. Папа пробыл неделю в Эдмонтоне, он извинился за роль Католической церкви в жестоком обращении с канадскими детьми коренных народов в школах-интернатах.

В 1876 году в Канаде был принят Акт об индейцах, который разрешал изъятие земель коренных народов под нужды федерального правительства. Спустя шесть лет документ дополнили поправкой о создании специальных школ, которые получили название резидентских.

Эти учебные заведения находились под управлением Католической церкви, туда принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Через такие школы прошло по меньшей мере 150 тыс. детей. Отмечается, что многие ученики подвергались насилию. Кроме того, дети были лишены медицинской помощи. Погибли как минимум 4 тыс. детей.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?

      Архив опросов