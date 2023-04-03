В Мексике во время полета загорелся воздушный шар   

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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В центральной части Эквадора массивный оползень повлек за собой разрушение 57 жилых домов и гибель 27 человек.





27 жертв подтверждено после оползня, произошедшего в Алауси. Прокуратура Эквадора организовала извлечение еще двух тел, недавно найденных среди завалов. После опознания они будут переданы родственникам", - цитирует сообщение местного госведомства РИА Новости .





Оползень сошел в городе Алауси в провинции Чимбораcо неделю назад, в результате чего были уничтожены не менее 57 жилых домов, еще 163 получили повреждения. В последним данным Национального секретариата по управлению рисками, без вести пропавшими числятся 72 человека, еще 37 получили ранения, из-под завалов извлекли 32 человека.





Спасательные работы на месте оползня продолжаются шестой день с участием 4 спасательных и 15 оперативных групп реагирования из соседних регионов, а также спецтехники. Поиски затрудняют продолжающиеся осадки и опасность новых оползней. В секретариате управления рисками объем сошедшего грунта оценивают в 2 миллиона кубических метров, некоторые дома могут быть погребены на глубине более 40 метров под землей.





Как сообщалось ранее, алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай.





Стоит отметить, что для предгорной зоны города Алматы характерны обвалы и оползни. Оползнеопасные участки расположены в шести районах города. Наиболее оползнеопасные: гора Коктобе, Кенсай, Широкая щель, поселок Юбилейный, Бутаковское ущелье, частные жилые дома в микрорайонах и садоводческих обществах на присоединенных территориях в микрорайонах Алатау, Алмаарасан, Нурлытау, Жайлау, Кок-шокы, Ремизовское ущелье, Карагайлы, Рахат, Курамыс, Актобе, Эдельвейс, Пищевик, Арман, Казахстан-2030, Алатау, Медеу, Монтажник, Алма и др.





Ранее жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней.





В июне прошлого года акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города. В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.





Кроме того, предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, так как строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.





Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.





Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.





Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.





Напомним, город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.