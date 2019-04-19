В Пекине прошел показ документального фильма о людях, живущих в странах-участницах инициативы "Один пояс и один путь"

Пекин. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Пекине прошла презентация первого документального фильма под названием "Единая судьба" в рамках инициативы "Один пояс и один путь", передает Kazakhstan Today.

16 апреля 2019 года в рамках 9-го Международного кинофестиваля в Пекине состоялась презентация первого в мире документального фильма под названием "Единая судьба" в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Данный фильм был создан при участии специалистов из Китая, Великобритании, США и других стран при финансовой поддержке Beijing Silk Road Media Corp. Ltd.", - сообщили в Генконсульстве КНР в Алматы.

В фильме рассказывается пять историй совершенно разных людей, живущих в странах-участницах инициативы "Один пояс и один путь". Среди них водитель грузовика, кенийская девочка, пожилой мастер ручного изготовления бумаги из Испании, иорданская студентка и баскетболист из СУАР.

В фильме рассказывается об обычных людях, живущих в разных культурных условиях и накопивших разный жизненный опыт, но трудности, неудачи и разочарования, с которыми они сталкиваются, общие. Дух стремления к сотрудничеству, исполнению мечты и созданию будущего объединяет этих людей", - отметили в дипмиссии.

Работа над фильмом длилась два года, съемки проходили в Китае, Испании, Чили, Иордании, Казахстане, Кении, общий маршрут составил около 300 000 километров.

В ходе презентации директор картины Лэй Цзяньцзюнь, режиссеры Чуй Цзянтао и Дэн Фэй, сценарист Цзоу Лэй и монтажер Чжу Линь поделились своими впечатлениями о работе создания фильма.

Главный монтажер фильма Чжу Линь призналась, что отснятого материала было более чем 300 часов, но из-за ограниченности во времени конечный фильм пришлось сократить до 90 минут.

Вместе с желанием сохранить, насколько это возможно, первоначальный стиль историй, я попыталась создать единое настроение", - уточнила монтажер.

Фильм "Единая судьба" в первой половине этого года выйдет в кинотеатрах Китая и зарубежья, вместе с этим будет транслироваться в главных международных СМИ и на медийных платформах стран-участниц инициативы "Один пояс и один путь".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства