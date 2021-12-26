В РФ планируют построить трассы из отходов

МОСКВА. 25 ДЕКАБРЯ - В России для строительства федеральных дорог планируют массово использовать вторичные материальные ресурсы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующий меморандум подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор, сообщает iz.ru.
Согласно меморандуму, к 2030 году применение отходов в строительстве дорог должно достичь 30%, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В федеральном проекте "Экономика замкнутого цикла" обозначено использование 30% вторсырья при строительстве дорог к 2030 году. Мы проведем комплексную работу для создания условий использования ВМР", - сообщил он.
В том числе в стройке будут применяться резиновая крошка из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов, вторичные полимеры и другие вторичные ресурсы, сказал Денис Буцаев.
С технической и природоохранной точек зрения вторичные ресурсы должны использоваться таким способом, чтобы не ухудшать эксплуатационные и экологические характеристики автомобильных дорог", - рассказали в правительстве России.
Использование вторсырья актуальное направление повышения экономической эффективности дорожной деятельности, а также улучшения экологии, считаю в Росавтодоре.
По словам руководителя комиссии по стройматериалам общественного совета при Минстрое, президента ГК "Основа" Александра Ручьева, зарубежный опыт показывает, при строительстве дорог может быть использовано до 80-90% вторресурсов. При этом себестоимость строительства автотрасс может снизиться на десятки процентов.