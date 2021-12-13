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В России изменили правила получения разрешения на временное проживание

12.12.2021, 09:41 192889
МОСКВА. 12 ДЕКАБРЯ - В России с 11 декабря вступил в силу Федеральный закон №357-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, меняющий условия получения документов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно новому закону, медицинское обследование иностранцев для получения российского разрешения на временное проживание теперь будет проводиться только в России.
 
Изменения в законе касаются тех, кто планирует получить РВП в России, еще находясь на территории своего государства.
 
Таким образом, медицинские справки больше не входят в пакет документов, необходимых для подачи на РВП.
 
Как разъяснили в Консульском департамента МИД России и МВД России, иностранному гражданину, обратившемуся с заявлением о выдаче РВП в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение в государстве проживания, РВП будет выдаваться только при условии представления в территориальный орган МВД России на бумажном носителе необходимых медицинских документов, выданных исключительно российскими медицинскими учреждениями уже после переезда иностранца в Россию.
 
Перечень организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования на территории соответствующего субъекта России, устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти российского субъекта.
 

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В Лондоне прошла акция протеста против экстрадиции Ассанжа в США

10.12.2021, 19:48 229582
ЛОНДОН. 10 ДЕКАБРЯ - Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию властей США на решение суда, которым была приостановлена процедура экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Судебное производство возвращено в нижестоящий Вестминстерский суд, который ранее отказал в выдаче Ассанжа, сообщает RT.
 
 
Напомним, в январе 2021 года лауреат Нобелевской премии мира 1976 года ирландка Мейрид Корриган выдвинула на эту награду бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его информатора Челси Мэннинг.
 
Также в январе суд в Лондоне отказался экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Основная причина, по которой суд принял такое решение, - это состояние психического здоровья Ассанжа. Лондонский судья пришел к выводу, что риск самоубийства слишком велик. Как посчитал суд, пребывание в американской тюрьме сейчас, когда представители разведки относятся к Ассанжу враждебно, может усугубить его состояние.
 

В одном из ТЦ Узбекистана произошел взрыв

07.12.2021, 13:26 300754
В одном из ТЦ Узбекистана произошел взрыв
Фото: vesiskitim.ru
ТАШКЕНТ. 7 ДЕКАБРЯ - В торговом центре в городе Денау в Сурхандарьинской области Узбекистана произошел взрыв. В результате трагедии пострадали 9 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана, взрыв произошел 7 декабря в 03.57 в двухэтажном торговом центре, в результате произошло обрушились стены здания. Прибывшие на место пожарные расчеты потушили возникший после взрыва пожар в 04.25.
 

В результате взрыва пострадали девять человек, все они доставлены в городскую больницу", - уточнили в МЧС. 



 
Также отмечается, что на место происшествия уже прибыла правительственная комиссия, которую возглавил первый вице-премьер Узбекистана Ачилбой Раматов, началось расследование причин произошедшего.
 
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в Сьерра-Леоне.
 

ООН: В 2022 году с проблемой голода могут столкнуться 45 млн человек

02.12.2021, 18:16 420499
ООН: В 2022 году с проблемой голода могут столкнуться 45 млн человек
Фото: ukrinform.ru
НЬЮ-ЙОРК. 2 ДЕКАБРЯ - В 2022 году с проблемой голода могут столкнуться 45 млн человек в 43 странах мира. Об этом сообщили в Организации Объединённых наций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Хабар 24", гуманитарный кризис, связанный с изменением климата в первую очередь затронул уязвимые группы населения в Афганистане, Мьянме, Эфиопии. Причиной роста бедности стала и пандемия COVID-19, говорят эксперты. В странах не хватает вакцин. От гуманитарной помощи и поддержки зависит каждый 29-й житель планеты. Особенно тяжелая ситуация в Йемене, Мьянме и Южном Судане.
 

По нашим оценкам, к 2022 году в гуманитарной помощи будет нуждаться около 274 миллиона человек. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Одна из основных причин роста бедности - это затяжные военные конфликты. Из-за этого растёт число беженцев", - сообщает заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

 
 

Первое в мире государство готовится к переезду из-за климата

02.12.2021, 09:52 433378
Первое в мире государство готовится к переезду из-за климата
Фото: airinme.com
МОСКВА. 2 ДЕКАБРЯ - Министр иностранных дел островного государства Тувалу (в Океании) Саймон Кофе рассказал, что в случае затопления государства жители будут вынуждены переехать, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Власти Тувалу рассматривают наихудший вариант развития событий из-за глобального потепления - территория острова будет затоплена мировым океаном и окажется непригодной для жизни. По словам Кофе, если это произойдет, Тувалу станет первым в мире государством, которое переедет из-за климатических катаклизмов, пишет Lenta.ru.
 
Около пяти тысяч жителей Тувалу уже переехали в Новую Зеландию. 
 

На данный момент это примерно 50 процентов от всего населения нашего государства", - заявил Кофе.

 
В стране уже начали подготовку к подобной ситуации - власти стремятся урегулировать вопрос с позиции международного права. 
 

Мы пытаемся придумать, чтобы страны признавали Тувалу, даже если мы потеряем нашу территорию. Также обсуждаются технологии, с помощью которых мы сможем создать цифровую нацию, чтобы продолжать действовать сообща, даже находясь в другом месте", - отметил министр. 

 
В качестве одной из мер в Тувалу планируют оцифровать все процессы, чтобы жители могли получать услуги онлайн.
 
Министр Тувалу прославился после своего выступления для конференции и появления в Сети фотографии, на которой он, одетый в деловой костюм, стоит по колено в воде. Кадры были сделаны на острове Фонгафале, где располагается столица государства. Таким образом власти Тувалу хотели привлечь внимание к проблеме изменения уровня мирового океана из-за климата.
 

РФ объявила о высылке дипломатов США, находящихся в командировке свыше трех лет

01.12.2021, 19:06 418933
МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Россия рассматривает отъезд российских дипломатов из США как высылку. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет", - цитирует Захарову ТАСС.

 
Захарова подчеркнула, что США не имеют полномочий диктовать параметры отъезда и прекращения командировок российских дипломатов. 
 

Туда их направляла РФ, выстраивая кадровую политику внутри нашего ведомства, дипломатической службы. Американские партнеры за нас придумали, как и кому из российских дипломатов уезжать из США, прекращая свою деятельность. Это, конечно, никак не вписывается в дипломатические нормы", - добавила она.

 
Официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона характеризует действия США как "неприкрытое посягательство на суверенное право государства, которое командирует своих представителей, дипломатов и само определяет сроки его нахождения в стране пребывания, причем делает это по тем законам и правилам, которые были написаны принимающей стороной".
 

Подчеркну, что выбор не наш. Нам подобную игру навязали американские партнеры. Мы долго и упорно пытались их вразумить и все-таки направить на какое-то конструктивное решение вопроса, но они сделали свой выбор", - сказала Захарова.

 
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января, еще столько же работников диппредставительства РФ уедут из страны 30 июня следующего года. Он добавил, что проблема с визами для российских дипломатов в США до сих пор не решена, их семьи намеренно разделяют.
 

Голосование на выборах депутатов в парламент завершилось в Кыргызстане

28.11.2021, 20:30 425872
Голосование на выборах депутатов в парламент завершилось в Кыргызстане
Фото: kenesh.kg
БИШКЕК. 28 НОЯБРЯ - Голосование на выборах депутатов парламента Кыргызстана завершилось, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Все расположенные в стране избирательные участки работали сегодня в течение 12 часов.
 
Как пишет ТАСС, исключение составляют несколько заграничных участков, которые находятся в Европе и США.
 
Согласно сведениям ЦИК, за 10 часов в голосовании приняли участие 28,36% избирателей, что в полтора раза меньше, чем на прошлогодних выборах, результаты которого пришлось отменить из-за протестов.
 
За ходом голосования в Кыргызстане следили 736 международных наблюдателей, включая российских. Самыми многочисленными по составу стали миссии от структур СНГ и ОБСЕ. Большинство наблюдателей уже отметили хорошую организацию подготовки и проведения нынешнего голосования.
 
Депутатов жогорку кенеша (парламента) седьмого созыва избирают по смешанной системе: 54 человека пройдут по партийным спискам, 36 - по одномандатным округам. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотировались по одномандатным округам.
 
Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.
 

Врач объяснил причину смерти Александра Градского

28.11.2021, 18:40 389800
МОСКВА. 28 НОЯБРЯ - Российский пульмонолог Сергей Пурясев объяснил проблемы со здоровьем, которые испытывал Народный артист Александр Градский, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ночь на 28 ноября артиста не стало: у 72-летнего Градского случился инфаркт головного мозга, он же - ишемический инсульт. Как выяснила "Комсомольская правда", в больнице у певца одним из первых взяли анализ на COVID-19, который оказался отрицательным. А вот антитела у Александра Борисовича были и в больших количествах. В сентябре СМИ писали, что Градский тяжело переболел коронавирусом, и, хотя сам он о болезни не распространялся и продолжал работать, тест на антитела расставил все по местам.
 
Смерть мэтра обыватели тут же связали с перенесенным COVID-19. Последние несколько эфиров "Голоса", как отмечали зрители, Градский выглядел неважно: было заметно, что наставнику порой тяжело говорить. Похвастаться крепким здоровьем Александр Борисович не мог и до COVID-19: у него болело сердце, отказывали ноги. Маэстро продолжал курить, несмотря на предостережения медиков. Сказывался не только возраст, но и лишний вес. Как рассказывал сам Градский, раньше он легко сбрасывал лишние килограммы, но с годами перестал обращать на это внимание. Последний раз артист худел в 2013 году: к началу второго сезона "Голоса" он сбросил 31 килограмм, но вскоре все они вернулись на место.
 
Пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что последствия перенесенного коронавируса, особенно при наличии сопутствующих заболеваний и несоблюдении рекомендаций по реабилитации, могут быть очень серьезными, вплоть до летальных.
 

В организме происходит тромбоз мелких сосудов, что может нарушить работу всех органов - почек, печени, сердца... Возникает полиорганная патология. У Градского слабым местом оказались сосуды головного мозга, но тем не менее, он продолжал работать, несмотря на риск инсульта", - добавил медик.

 
По словам доктора, увидев Градского в последних эфирах "Голоса", он сразу понял, что артист серьезно болен.
 

Серьезное поражение легких было налицо: он задыхался, даже не мог говорить. Я видел, что ему не хватало жизненного объема легких из-за поражения легочной ткани, развивалась гипоксия - так выглядят инвалиды. Конечно, Градскому нужно было лечиться, он нуждался в лечебно-профилактических процедурах: оксигенации, системах с янтарной кислотой, которая улучшает клеточное дыхание, и т.д. Он должен был постоянно находиться под присмотром специалистов. Например, в Европе есть хорошее правило дружить с врачом, иметь семейного доктора. А у нас даже нет понятия "домашний врач" - люди не хотят чувствовать себя немощными, обязанными кому-то. И это приводит к трагедиям", - сообщил Пурясев.

 
Известно, что дома Александр Борисович пользовался кислородным концентратором. Именно это больше всего насторожило пульмонолога.
 

Кислородный концентратор - это специальный маленький чемоданчик, который концентрирует из воздуха кислород и подает через маску, - объяснил доктор Пурясев. - Такие бесплатно выдают больным в поликлиниках. И это очень тревожный знак: больные с концентратором, как правило, не возвращаются к нормальной жизни. Увы, зачастую это обреченные люди, инвалиды второй степени с дыхательной недостаточностью, которым концентратор помогает обслуживать себя: буквально дойти от кровати до туалета и обратно. Они не могут даже нормально поесть. Поэтому, если состояние Градского требовало кислородного концентратора, ему следовало проявлять максимальную осторожность и отказаться от всех проектов. Ну какая работа, если человеку тяжело дышать?"

 
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. Фамилию Градский (урожденный Фрадкин) взял в 1963 году после смерти матери, в память о ней. Градский - заслуженный деятель искусств России (1997) и народный артист России (1999). Художественный руководитель театра "Градский Холл". 
 

Врач вводил желающим самодельную вакцину в аэропорту Любека

28.11.2021, 18:10 371980
ЛЮБЕК. 28 НОЯБРЯ - Профессор медицины Винфрид Штёккер, которого подозревают в ФРГ в нарушении закона о лекарственных средствах, устроил акцию вакцинации от коронавируса в аэропорту Любека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Власти города Любека в субботу, 27 ноября, прервали акцию по вакцинации желающих препаратом, который, судя по всему, не имел официальной регистрации. Речь идет о вакцине от коронавируса, созданной местным врачом и предпринимателем, профессором медицины Винфридом Штёккером, которому принадлежит аэропорт Любека. Если подозрения полиции оправдаются, его поступок будет квалифицирован как нарушение закона о лекарственных средствах, пишет Deustche Welle.
 
В апреле 2020 года немецкие СМИ, в том числе журнал Der Spiegel, рассказали историю профессора Штёккера, разработавшего в своей лаборатории вакцину от COVID-19. Изначально он тестировал препарат на себе, друзьях и членах семьи, позже сделать прививку согласились несколько десятков добровольцев.
 
В начале сентября 2020 года врач сообщил о результатах своих исследований в Институт имени Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Штёккер попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата, однако в ответ институт обратился в прокуратуру.
 
27 ноября в принадлежащем Штёккеру аэропорту Любека, где и проходила акция вакцинации, собрались около 230 человек. Более 50 добровольцев успели сделать укол до вмешательства полиции и служб охраны правопорядка.
 
По словам самого Штёккера, его препарат основан на "рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке". Разработанная профессором медицины вакцина сравнима с той, которую применяют против гепатита А и В. Аналогичный принцип действия имеет вакцина от коронавируса американского концерна Novavax, заявку о регистрации которой для применения в ЕС в настоящее время рассматривает регулятор EMA.
 
Поскольку антиген, в отличие от используемых в мРНК- и векторных вакцин, размножается не в организме человека, а в лабораторной пробирке, "можно не опасаться бесконтрольного распространения в организме человека внедренной в него посторонней генетической информации", поясняет немецкий врач.
 
Винфрид Штёккер не имел ни официального разрешения, ни исследовательского протокола, ни доклинического допуска. Кроме того, как указывает в своем блоге ветеринар из Австрии Петра Фальб, Штёккер не предоставил информации о возможном загрязнении его вакцины посторонними вирусами или микоплазмами, что ставит под угрозу здоровье добровольцев.
 
По данным изобретателя, его препарат эффективен на 97%. Однако эти выводы были получены лишь на основе серологических тестов, согласно которым его пробанды вырабатывали антитела к вирусу SARS-CoV-2. Полноценных клинических исследований препарата не проводилось. К тому же пока вакцина не получила отзывов ни в одном уважаемом медицинском издании.
 
В 1987 Штёккер основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоимунных и инфекционных заболеваний. Сейчас она имеет представительства в 17 странах. В 2017 году Штёккер продал Euroimmun американского концерну PerkinElmer за 1,2 млрд евро.
 

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