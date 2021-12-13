В России изменили правила получения разрешения на временное проживание

МОСКВА. 12 ДЕКАБРЯ - В России с 11 декабря вступил в силу Федеральный закон №357-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, меняющий условия получения документов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно новому закону, медицинское обследование иностранцев для получения российского разрешения на временное проживание теперь будет проводиться только в России.

Изменения в законе касаются тех, кто планирует получить РВП в России, еще находясь на территории своего государства.

Таким образом, медицинские справки больше не входят в пакет документов, необходимых для подачи на РВП.

Как разъяснили в Консульском департамента МИД России и МВД России, иностранному гражданину, обратившемуся с заявлением о выдаче РВП в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение в государстве проживания, РВП будет выдаваться только при условии представления в территориальный орган МВД России на бумажном носителе необходимых медицинских документов, выданных исключительно российскими медицинскими учреждениями уже после переезда иностранца в Россию.

Перечень организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования на территории соответствующего субъекта России, устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти российского субъекта.