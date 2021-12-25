В России впервые назначили Google оборотный штраф в 7,2 млрд рублей

МОСКВА. 24 ДЕКАБРЯ - В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП <...> Google LLC признан виновным... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского районного суда.
Из единой базы данных московских судов следует, что ранее эта часть статьи не применялась.
Позднее аналогичный протокол рассмотрят в отношении Meta Platforms (бывший Facebook).
В компании заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.
Оборотный штраф - максимальное наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". Прежде этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.