В США прокомментировали информацию о звонках главы Комитета начальников штабов ВС в Китай

ВАШИНГТОН. 16 СЕНТЯБРЯ - Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли действовал в рамках своих полномочий и с целью поддержания стратегической стабильности, когда звонил китайским коллегам, передает KAZAKHSTAN TODAY.



Об этом говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя КНШ полковника Дэйва Батлера, сообщает ТАСС.



"Председатель Комитета начальников штабов регулярно общается с начальниками генштабов по всему миру, в том числе с китайскими и российскими", - отметил он.



По его словам, это делается с целью "улучшить взаимопонимание относительно национальных интересов США, сократить напряженность, представить ясность и избежать непреднамеренных последствий и конфликта". "Его разговоры с китайцами и другими в октябре и январе были в рамках этих полномочий и обязанностей, направленных на то, чтобы предоставить свои заверения с целью поддержки стратегической стабильности", - отметил Батлер.



Он опроверг утверждения о том, что Милли звонил в Китай тайно. "Все звонки председателя [КНШ] его зарубежным коллегам, в том числе и эти, о которых сообщалось [в СМИ]... координируются, и о них сообщается Пентагону и другим ведомствам", - подчеркнул представитель КНШ.



Ранее во вторник газета The Washington Post опубликовала выдержки из готовящейся к публикации книги ветерана американской журналистики Боба Вудворда, в которой говорится, что Милли считал Дональда Трампа в последние месяцы пребывания его на посту американского президента психически неуравновешенным и в тайне от него звонил в Китай с целью предотвращения возможного военного столкновения между двумя странами.



Глава КНШ ВС США якобы дважды беседовал по телефону с начальником Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэном, опасаясь того, что Трамп своими решениями и действиями может разжечь вооруженный конфликт между США и КНР. Американский военачальник, как утверждается в книге, пообещал заблаговременно поставить китайского коллегу в известность в случае разработки в Вашингтоне планов проведения военной операции против КНР.



Бывший президент США Трамп в ответ назвал возможные контакты Милли с Китаем государственной изменой.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства