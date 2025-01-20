В США заблокировали TikTok

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Нью-Йорк. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok прекратил работу в США из-за запрета, введенного американскими властями, сообщает - Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok прекратил работу в США из-за запрета, введенного американскими властями, сообщает ТАСС





Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok", - говорится в уведомлении при попытке зайти в приложение.





Сервис также не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple. В магазине приложений Google Play сервис доступен для скачивания, однако после установки приложение не работает.





Сервис в оповещении отметил, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал найти решение для восстановления его работы.





Как заявили в пятницу в TikTok, платформа прекратит свою работу в США 19 января, если не получит от уходящей администрации Джо Байдена четких гарантий того, что запрет не приведет к штрафам для технологических партнеров компании-оператора. Как поясняла телекомпания ABC, магазины приложений и хостинг-провайдеры после вступления запрета в силу могут "оказаться на крючке", если продолжат предоставлять услуги TikTok. Минюст будет вправе взыскивать с них штрафы размером до 5 тыс. долларов за каждого пользователя. Аудитория платформы в США насчитывает 170 млн пользователей.





Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что, по мнению Байдена, сервис TikTok "должен быть и далее доступен американцам, но находясь в американской собственности или той, при которой учитываются опасения в сфере национальной безопасности, изложенные Конгрессом" при подготовке закона. Согласно этому акту, подписанному Байденом в апреле 2024 года, китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, должна продать сервис компании из США до 19 января, чтобы избежать запрета.





Ранее предложение о покупке американских активов сервиса сделала некоммерческая организация Project Liberty, принадлежащая миллиардеру Фрэнку Маккорту. В списке потенциальных покупателей СМИ называли и Илона Маска. Предложение ByteDance о слиянии с TikTok сделала американская компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта.