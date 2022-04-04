Власти Шри-Ланки предотвратили переворот в стиле "арабской весны"

НЬЮ-ДЕЛИ. 3 АПРЕЛЯ - В Шри-Ланке предотвратили попытку смены власти в стиле "арабской весны", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полиция сообщила, что в Западной провинции с 22 часов до 6 утра были арестованы 664 человека. Комендантский час по всему острову был объявлен в преддверии акции протеста в стиле "арабской весны", которую планировалось провести в воскресенье", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Colombo Gazette.

Арабская весна - это серия антиправительственных протестов и вооруженных восстаний, охвативших большую часть арабского мира в начале 2010 годов. Она началась в ответ на коррупцию и экономическую стагнацию и впервые была отмечена в Тунисе. Далее протесты распространились, в частности, на Ливию, Египет, Йемен, Сирию и Бахрейн, где либо было свергнуто руководство страны, либо произошли крупные восстания, включая беспорядки, гражданские войны или мятежи.

Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове и ограничили доступ ко всем соцсетям.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.

В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

В Казахстане в начале года начались массовые протесты - жители Актау и Жанаозена выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были немедленно удовлетворены , но ситуация резко превратилась в организованную террористическую атаку, которая включала в себя спланированные действия террористических, экстремистских и криминальных бандгрупп под прикрытием беспорядков гражданского населения.