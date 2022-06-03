Задержан министр здравоохранения Кыргызстана

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры Кыргызстана
БИШКЕК. 2 ИЮНЯ - Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев подозревается в коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года Кыргызстан получил 451 тысячу 560 доз вакцин в виде безвозмездной гуманитарной помощи от международных организаций России, Китая, Азербайджана и Казахстана, сообщает 24.kg.
В рамках договоренности с главами Китая и России стране было выделено 6 миллионов доз вакцины в качестве гумпомощи. По личному указанию министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева в апреле, июне, июле и сентябре 2021 года от иностранных частных компаний поступило 1 миллиард 581 миллион 474 тысячи 315 сомов. Безосновательно было куплено 2 миллиона 460 тысяч доз вакцины. Деньги были перечислены на офшорные счета. Из-за того что больше 3 миллионов доз вакцины были лишними, у оставшихся препаратов заканчивается срок годности", - сообщили в Генпрокуратуре Кыргызстана.
Государству причинен ущерб на сумму 1 миллиард 581 миллион 474 тысячи 315 сомов.
По факту коррупции возбуждено уголовное дело. Расследуется пять уголовных дел в отношении министра и других сотрудников ведомства.