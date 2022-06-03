Задержан министр здравоохранения Кыргызстана

Фото: оргкомитет Молодежного Научно-технологического и инновационного форума ШОС

ШЭНЬЧЖЭНЬ. 31 МАЯ - В акции "Зеленый велопробег в наукограде", которая прошла городе Шэньчжэнь провинции Гуандун, приняли участие около 30 представителей поколения Z, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в оргкомитете Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, в число участников акции также вошли интернет-знаменитости из Китая, России и Венесуэлы, участники Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, а также представители молодежи из разных кругов Шэньчжэня.

Сообщается, что маршрут велопробега начался в парке Ляньхуашань и финишировал у колеса обозрения в культурно-туристическом комплексе "Веселая гавань", включив в себя приморские небоскребы-близнецы компании Tencent, площадь Времени в промышленном районе Шэкоу, а также парк Шэньчжэньвань.

Мероприятие "Зеленый велопробег в наукограде" является предварительной частью Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, который пройдет с 31 мая по 2 июня в Шэньчжэне.

Форум под лозунгом "Инновации молодых - технологии будущего" направлен на содействие молодежному обмену в таких сферах, как инновационное сотрудничество и образование, сельскохозяйственное развитие, сокращение бедности в сельской местности, международное здравоохранительное сотрудничество, строительство информационной инфраструктуры и устойчивое развитие.