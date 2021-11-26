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Жители Туркменистана пекут хлеб из корма для скота из-за дефицита муки

25.11.2021, 11:39 32239
АШХАБАД. 25 НОЯБРЯ - В Туркменистане ощущается нехватка продовольствия, особенно муки и хлеба, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Значительная часть населения Скарчагинского этрапа Марыйского велаята выпекает хлеб из джугары (также сорго - злаковое растение, используется в качестве корма для скота) и кукурузы. 
 
По данным издания "Хроники Туркменистана", мешок местной муки первого сорта стоит 750 манатов, таких денег у населения нет - годами нерешаемая в Туркменистане проблема безработицы усугубилась из-за коронавирусных ограничений. Тысячи людей, занимавшихся мелким бизнесом, за последние полтора года потеряли возможность зарабатывать. Никакой финансовой поддержки тем, кто остался без заработка, государство не оказывает.
 

В прежние годы осенью у безработных района была возможность наняться к арендаторам на сбор хлопка, чтобы иметь хоть небольшой доход. Ранее госСМИ сообщили об успешном выполнении плана по сбору урожая, однако в этом году, по словам жителей области, хлопка на полях почти нет, а потому их услуги остались невостребованными", - пишет издание.

 
Жители этрапа считают, что во всех проблемах виноваты местные власти. По их мнению, доклады хякимов об успешном выполнении планов по сбору пшеницы и хлопка вводят в заблуждение правительство страны, оно не в курсе реальных проблем населения.
 

Если бы полиция не гоняла попрошаек, уже половина Сакарчага, включая детей, сидела бы вдоль улиц с протянутой рукой", - рассказала одна из жительниц города.

 
В городе Гарабекевюл Лебапского велаята полиция пыталась пресечь незаконную торговлю хлебом собственного производства.
 
В Ашхабаде также сокращается количество хлеба, который завозится  в госмагазины. Уменьшается вес буханок и лепешек.
 
Жители окрестностей Ашхабада из Багира, Янбаша, Бемеина приезжают в столицу и обходят государственные магазины в надежде купить хлеб по госцене - один манат за буханку. 
 
Как сообщает информагентство, хлеб в эти магазины завозят только после закрытия, к 11 часам вечера, а продавать начинают с 6-7 часов утра. К этому времени к магазинам успевают подъехать не только жители сел, но и все ашхабадцы. Так как хлеб быстро заканчивается, многие просят проживающих у госмагазинов родных и знакомых купить им буханку или две.
 
В частных магазинах хлеб стоит 3-5 манатов.
 

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18 тонн наркотиков сожгли в Пакистане

25.11.2021, 16:29 21223
18 тонн наркотиков сожгли в Пакистане
Фото: Хабар 24
ИСЛАМАБАД. 25 НОЯБРЯ - В Пакистане полицейские обнаружили и уничтожили крупную партию наркотиков на 1,3 млрд долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
18 тонн вредных веществ сожгли в пригороде Исламабада пакистанские правоохранительные органы, сообщает "Хабар 24".
 
По словам властей, всего с начала года в стране перехватили 184 тонны наркотических средств. Среди них гашиш, кокаин, опиум, героин, а также таблетки-транквилизаторы. В правительстве Пакистана призывают граждан принять участие в борьбе с наркопреступностью и сообщать о правонарушениях. 
 

Это грязные деньги. Они губят нашу молодежь и разрушают нашу экономику. Пакистан граничит с Афганистаном, который производит более 80% героина в мире. Таким образом, при наркотрафике большая часть наркотиков проходит через территорию нашей страны", - сказала глава управления по борьбе с наркопреступностью Гулам Шабир Нарежо.



 

В Узбекистане задержали джихадистов, планировавших воевать в Сирии

23.11.2021, 19:52 79867
ТАШКЕНТ. 23 НОЯБРЯ - Правоохранители задержали в Ташкентской области группу лиц по подозрению в создании ячейки террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" и намерении воевать в ее рядах в Сирии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе доследственных мероприятий было установлено, что задержанные распространяли аудио- и видеоматериалы выступлений лидеров террористов, а также планировали отправиться в Сирию и воевать на стороне этой организации. Общее число задержанных не указывается, сообщает РИА Новости.
 
Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.
 
Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев "Катиба Таухид валь-Джихада" в различных регионах страны. 
 

В РФ 91-летняя блокадница сама себе сделала операцию

23.11.2021, 16:45 77653
В РФ 91-летняя блокадница сама себе сделала операцию
Фото: РИА Новости
МОСКВА. 23 НОЯБРЯ - В Ленинградской области 91-летняя блокадница сама себе сделала хирургическую операцию. Об этом в соцсетях рассказала сотрудница скорой помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящий момент пациентке оказывается вся необходимая помощь. Вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения состояния", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на комитет здравоохранения Ленинградской области.

 
О пожилой пациентке, которая сама порезала себе живот, чтобы избавиться от боли, рассказала в соцсетях сотрудница скорой помощи Виктория Шутова. Она же опубликовала предсмертную записку, которую блокадница оставила, опасаясь, что домашняя операция закончится ее смертью и в этом обвинят ее родственников.
 

Дорогая и любимая доченька, а также любимые мои внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля", - написала женщина.

lenta.ru

 По словам Шутовой, у блокадницы обнаружили онкологическое заболевание, но плановую операцию пришлось отложить, так как тест на коронавирус оказался положительным. При этом рак привел к осложнению - асциту, то есть скоплению жидкости в брюшной полости.

 

При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство - лапароцентез с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости", - пояснила Шутова.

 
В комитете по здравоохранению Ленобласти отметили, что сейчас состояние пожилой женщины оценивается как стабильное, она находится под наблюдением медиков.
 

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