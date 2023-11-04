03.11.2023, 09:33 48171
В Казахстане цены на мясо и мясные продукты выросли на 9%
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В Казахстане в сентябре текущего года цены на мясо и мясопродукты выросли на 8,6% за год. В том числе мясо и птица подорожали на 8,3%, колбасы - на 9,9%, изделия из мяса - на 8,4%, сообщает energyprom.kz.
Непосредственно говядина выросла в цене на 10,6%, свинина - на 10,3%, конина - на 7,3%, баранина - на 6,7%, птица - на 2,8%. Среди колбас вареная подорожала на 10,4%, полукопченая - на 9,4%.
В региональном разрезе наибольший рост цен на мясо и мясопродукты был зафиксирован в Акмолинской области: плюс 13,9%. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (плюс 12,2%) и Астана (плюс 11,8%). Наименьшее годовое удорожание наблюдалось в Шымкенте: плюс 3,1%.
За январь-сентябрь текущего года в РК произвели 57,4 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных - на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Больше всего мяса было произведено в Костанайской области: 10,1 тысячи тонн, плюс 26% за год. В тройку лидеров также вошли Северо-Казахстанская (8 тысяч тонн, плюс 21,9%) и Актюбинская (7,8 тысячи тонн, плюс 3,5%) области.
За полный 2022 год в стране произвели 73,1 тысячи тонн мяса - на 11,4% больше, чем годом ранее.
На 1 октября текущего года в стране числилось 9,2 млн голов крупного рогатого скота - на 2,9% больше, чем годом ранее. Среди них насчитывалось 4,8 млн коров, плюс 4,9% за год.
Выросло также поголовье лошадей (на 8,2%, до 4,1 млн голов), верблюдов (на 5%, до 278,6 тысячи голов), овец (на 4,2%, до 21,8 млн голов) и птицы (на 4,2%, до 52,1 млн голов).
Поголовье коз сократилось на 3,5%, до 2,4 млн голов, поголовье свиней - на 2%, до 832 тысяч голов.
В целом скота и птицы было забито в хозяйствах или реализовано на убой в живом весе - 1,5 тысячи тонн (плюс 4,9% за год), в убойном весе - 891,1 тонны (плюс 5,2%). Также фермеры получили 5,2 млн тонн коровьего молока (плюс 2,7%) и 3,8 млрд куриных яиц (минус 1,9%).
Во втором квартале текущего года потребление мяса и мясопродуктов в РК составило 19,7 кг в среднем на человека - на 3,5% больше, чем годом ранее.
Больше всего казахстанцы потребляли говядину: 6,1 кг в квартал, годовой рост - на 7,8%. Второе и третье места по популярности заняли конина (1,4 кг, плюс 9,2%) и баранина (1,4 кг, минус 2,1%).
Среди мясных продуктов чаще всего казахстанцы потребляли мясной фарш (1,8 кг в среднем на человека), полукопченую колбасу (988 г), вареную колбасу (663 г), сосиски и сардельки (533 г), а также говяжью печень (185 г).
Главными любителями мяса и мясных продуктов оказались жители Атырауской области. На второй и третьей строчках расположились Акмолинская и Мангистауская области.
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25.10.2023, 23:50 18261
ШОС - встать на путь развития, чтобы не остаться на обочине
Фото: kabar.kg
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Бишкек принимает с официальным визитом премьера госсовета Китая и руководителя кабинета министров Монголии, а также саммит глав правительств ШОС. В текущей международной обстановке, переговоры высокого уровня в Кыргызстане нацелены на укрепление экономического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и расширения горизонтов совместного развития, сообщает ИА "Кабар".
Когда в разных частях планеты происходит хаотизация, множатся кризисы и вооруженные конфликты, фразы, которые совсем недавно воспринимались как дежурные политические штампы о важности дружбы и поддержания мира, уже не выглядят банальными протокольными реверансами. Между членами Шанхайской организации сотрудничества есть четкое понимание того, если не встать на путь устойчивого развития сейчас, то можно навсегда остаться на обочине.
В преддверии саммита ШОС главы правительств Монголии и Китая обсудили с руководством Кыргызстана вопросы двусторонней повестки, и в этом контексте ключевое место было отведено наращиванию объемов взаимной торговли и развитию транспортных коридоров. Улан-Батор имеет в ШОС статус наблюдателя, при этом поддерживает все интеграционные инициативы в экономической сфере. На встрече с президентом Садыром Жапаровым монгольский премьер Ухнаагийн Хурэлсух выразил заинтересованность в дальнейшем налаживании двухсторонних и многосторонних отношений. В ходе беседы он также поддержал инициативу кыргызской стороны присоединиться к межправительственному соглашению между Китаем, Россией и Монголией по развитию международного автомобильного сообщения.
Переговоры с премьером Госсовета КНР были посвящены наращиванию всестороннего взаимодействия с Кыргызстаном. Ли Цян отметил, что Китай будет стремиться к достижению исторического максимума в показателях совместного товарооборота. Также было подчеркнута готовность китайской стороны к углублению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Вызывает большой интерес к экологически чистой продукции, выращиваемой в нашей стране.
Ярмарки, ЭКСПО и другие подобные площадки могут стать отличным способом презентации продукции для китайского рынка. Наши "ворота" открыты для кыргызстанских партнеров, мы совместно можем использовать эти площадки", - подчеркнул высокий гость из Поднебесной.
Садыр Жапаров отметил активизацию кыргызско-китайских отношений за последние годы, свидетельством чему является динамика взаимных визитов на различных уровнях. Беспрецедентно высокий уровень сотрудничества, а лидеры Китая и Кыргызстана ведут диалог в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, позволил добиться значительных экономических результатов и наметить реализацию совместных инфраструктурных планов, способных изменить ландшафт логистики всего региона.
Президент Кыргызстана сделал акцент на самом крупном и основном проекте - строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, который станет важным звеном в укреплении сотрудничества двух стран в транспортно-логистической сфере.
Премьер Госсовета Китая так же говорил об этом проекте, отметив, что совместными усилиями завершена разработка технико-экономического обоснования, и сейчас идут согласования по модели финансирования строительства железной дороги, которая свяжет между собой крупные транспортные системы Азии и Европы.
В ШОС странам Центральной Азии отводится особая роль, это своего рода опора в выстраивании мощного моста взаимодействия между Москвой и Пекином. Регион в силу своего географического положения становится главным перекрестком железных и автомобильных дорог, трубопроводов для перекачки нефти и газа. Естественно, что для реализации столь масштабного проекта, то есть выстраивания транспортного каркаса Евразии, на пространстве ЦА должна быть обеспечена безопасность и политическая стабильность. В противном случае, инвестиции в развитие инфраструктурных проектов будут крайне рискованными.
Нестабильные государства, как это наглядно демонстрируют совсем свежие примеры в новейшей истории, выпадают из интеграционных процессов, втягиваются в затяжные конфликты с большим риском утраты территорий и даже государственности. Так что, выбор в определении будущего в странах ШОС сделан, и хотя в становление организация периодически сталкивается с внешним давлением, процесс формирования системообразующих направлений общего развития постепенно набирает обороты.
Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" по своей сути создает условия для совместного развития и процветания на всем Евразийском континенте. Фактически, это есть объединяющая идея ШОС, двери организации открыты для всех, кто готов к взаимовыгодному экономическому взаимодействию, без каких-либо условий, оговорок и препятствий. Не против кого-то, а ради совместного будущего в рамках концепции "Сообщество единой судьбы человечества".
Что касается саммита ШОС, то встреча в Бишкеке обещает стать поворотной для всей Организации. Инициатива "Один пояс, один путь", направленная на возрождение Шелкового пути, получает все большую поддержку партнеров, за десять лет в развитие транспортных коридоров уже инвестированы десятки миллиардов долларов.
Теперь же речь идет о значительном увеличении финансирования в создание нового транспортного каркаса Евразии. Диверсификация маршрутов грузовых перевозок и логистических цепочек необходима, чтобы страны, не имеющие выхода к морю, его получили, а континентальная часть была покрыта сетью железных и автомобильных дорог. Это сблизит и укрепит большое Евразийское пространство, которое постепенно становится самодостаточным субрегионом с колоссальными возможностями для развития всех партнеров и дружественных стран.
Автор: ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
19.10.2023, 13:36 31076
Потребительская уверенность стран Центральной Азии в сентябре: что больше всего волнует жителей региона?
Фото: Depositphotos
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Компания Freedom Finance Global провела исследование потребительской уверенности, инфляционных и девальвационных ожиданий жителей четырех стран Центральной Азии - Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В опросе приняли участие по 3600 респондентов из двух первых указанных стран и 1600 и 1200 информантов - из последних, отметили в компании.
Казахстан
Индекс потребительской уверенности казахстанцев в сентябре составил ровно 100 пунктов и продолжил медленно снижаться. Такая ситуация наблюдается уже второй месяц подряд. Этот показатель указывает на нейтральную позицию казахстанцев по вопросам изменений и прогнозов личного материального положения и экономики.
Нефтяные регионы - самые благополучные?
Главными факторами снижения индекса стали вопросы, касающиеся изменений экономической ситуации за последний год и благоприятности условий для совершения крупных покупок. Субиндексы по этим вопросам снизились на 1,8 и 1,4 пункта соответственно. Если в августе 18,2% казахстанцев считали, что экономика страны улучшилась в какой-либо степени, то в сентябре доля таковых упала до 16,4%. В целом же продолжает сохраняться тенденция к тому, что казахоязычные респонденты оказались более оптимистичными, чем русскоязычные. Также отчетливо видно, что чем старше опрашиваемый, тем меньше у него доля позитивных ответов. К примеру, если 22% молодежи выбрали положительные варианты ответов, то у людей старше 60 лет таких набралось лишь 12%. Самым пессимистичным регионом оказалась Павлодарская область, где индекс произошедших изменений в экономической ситуации составил 61,9 пункта, а в лидерах оказались Атырауская, Жетысуская и Мангистауская области, набравшие 86,6-90,1 пункта.
В вопросе благоприятности текущих условий для совершения крупных покупок 62,5% казахстанцев дали негативный ответ, тогда как не согласились с этим лишь 29,4% респондентов. В августе чуть меньше жителей страны ответили на этот вопрос негативно (61,4%). В этом случае разница во владении языками не оказала существенного влияния на результат, но возраст казахстанцев, напротив, повлиял на средний показатель. 43% молодежи отмечают благоприятность условий для совершения крупных покупок, тогда как в самой старшей возрастной группе к такому решению пришли лишь 20% информантов. Среди регионов в лидерах вновь вышеупомянутая тройка: Атырау, Жетысу и Мангистау. Последней в списке оказалась Восточно-Казахстанская область, где лишь 21% респондентов отмечает благоприятность условий для крупных покупок.
Несмотря на снижение двух вышеупомянутых субиндексов, падение несколько компенсировалось ростом ожиданий изменения личного материального положения. 49,4% казахстанцев так или иначе ожидают улучшения материального положения в течение года (47,7% - в августе). Казахоязычные опрошенные оказались намного более оптимистичными: 62% ожидают улучшения, тогда как русскоязычных респондентов с подобным мнением набралось лишь 46%. И здесь тоже прослеживается ухудшение результатов вместе с увеличением возраста респондентов. Лидером стал город Шымкент, где 60% людей ждут улучшения личного материального положения, а последнее место вновь заняла Восточно-Казахстанская область, где этот же показатель составил лишь 34%.
Инфляционные ожидания резко пошли вверх
Инфляционные ожидания казахстанцев резко выросли в сентябре, как и ожидалось в прошлом материале за август. Доля ждущих ускорения роста цен в течение месяца выросла с 20,7 до 26%, а в течение 12 месяцев - с 21,9 до 26,3%. Эти показатели оказались самыми высокими за много месяцев наблюдений. В случае с ожиданиями на месяц вперед показатель является самым высоким с декабря 2022 года, а в случае с ожиданиями на год вперед - самым высоким как минимум с ноября 2022 года. Хотя исследование Национального банка РК в сентябре, наоборот, показало снижение инфляционных ожиданий.
Оценки фактической инфляции оказались разнонаправленными: мнение относительно роста цен за последний месяц выросло, а за год - немного снизилось. 53,9% казахстанцев (48,6% - в августе) заметили сильное повышение цен в сентябре. Но вот в горизонте одного года доля таковых упала с 63,1 до 62,6%. Вероятнее всего, инфляционные ожидания отреагировали на рост курса доллара в сентябре на 4,4%. К тому же выросли ожидания по росту самого курса: 56,4% казахстанцев ждут укрепления доллара к тенге через год (54,7% - в августе), а 38,5% (34% - в августе) - через месяц. Эти показатели побили рекорды за все время исследования.
Цены на хлеб, муку и мясо волнуют население сильнее всего
Среди отдельных товаров и услуг казахстанцев больше всего волнует рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, муку, мясо и птицу, молоко и молочные изделия. По всем этим категориям от 32,5 до 35,2% респондентов заметили сильный рост цен в сентябре. Чаще казахстанцев начало беспокоить повышение стоимости хлеба и хлебобулочных изделий: их доля за месяц выросла с 27,8 до 35,2%. Второй месяц подряд продолжает снижаться доля беспокоящихся о подорожании бензина (до 10,6%), а также доля тех, кого волнует стоимость услуг ЖКХ - с 12,8 до 11,8%. Все меньше и меньше жителей страны беспокоятся о росте цен на последние два наименования, несмотря на социальную значимость и рост цен летом.
Узбекистан
Индекс потребительской уверенности узбекистанцев в сентябре продолжил расти и составил 139,1 пункта, тем самым указывая на продолжение роста позитива среди населения. Показали рост все компоненты-субиндексы, кроме благоприятности условий для совершения крупных покупок - этот показатель снизился с 89,8 до 88 пунктов.
Личное положение жителей улучшается
Наибольшее увеличение можно увидеть по оценке изменений личного материального положения, которая выросла сразу на 4,4 пункта. Если в августе доля тех, кто отмечал улучшение этого компонента, составляла 54,7%, то в сентябре показатель вырос до 57,5%. Как и в случае с Казахстаном, русскоязычные респонденты также чаще всего показывали более пессимистичные результаты. Однако нужно понимать, что в Казахстане доля русскоязычных респондентов в разы выше, чем в других странах региона, где почти полностью преобладают носители национального языка, и поэтому данный фактор практически не играет роли в анализе.
Молодежь также оказалась более оптимистичной: 66% ее представителей указывают на улучшение личного материального положения, тогда как среди старшего поколения таковых набралось лишь 47%. Сильнее всего оценка материального положения выросла в Андижанской и Бухарской областях, где этот фактор отмечают 65% респондентов. Регионом, где люди меньше всего видят улучшение, является Сырдарьинская область: доля таких информантов там составляет 47%. Дополнительно отметим, что результаты опроса отлично коррелируют с уровнем доходов населения. Среди наиболее богатых 81% отмечает улучшение личного материального положения за последний год, тогда как среди наиболее бедных таких набралось лишь 25%.
Также на 2,4 пункта выросли два субиндекса: ожидания по личному материальному положению и экономической ситуации в стране в течение 12 месяцев. Если, как отмечалось выше, более 57,5% респондентов указывают на фактическое улучшение материального положения, то на будущее большинство смотрит с оптимизмом. 70,9% узбекистанцев ждут улучшения материального благополучия, что немного выше результата в 70% в августе.
Разница в возрасте опрашиваемых продолжает играть свою роль. Однако различие в результатах между молодежью и старшим поколением намного меньше, чем это было в оценке фактического изменения личного материального положения. 78% молодежи ожидают улучшения, а среди самых возрастных таких набралось 62%.
В региональном разрезе также значительно снизилась разница в результатах среди регионов. Лидерами стали Ферганская и Андижанская области, где 76% людей ждут улучшения материального положения в течение года. Наименьший результат показали респонденты Республики Каракалпакстан, где доля оптимистов составила 65%.
Меньше пессимизма в оценке перспектив экономики
Что касается ожиданий экономической ситуации через год, доля позитивных ответов в сентябре изменилась незначительно - с 66,6 до 67%. Однако заметно снизился процент негативных ответов - с 7,5 до 6,2%. Интересна обратная корреляция ответов в разрезе возрастов: чем старше человек, тем более позитивный прогноз он дает по экономической ситуации. Среди молодежи доля таковых составила 65%, а среди старшего поколения - 70. Первой в списке вновь становится Ферганская область, где 73% людей ждут улучшения экономики страны. Последнее место занял Ташкент, где доля людей, имеющих такое же мнение, составляет 61%. Стоит подчеркнуть, что в разрезе личных доходов разница в ответах также не оказалась слишком высокой. Среди наиболее богатых респондентов оптимистов набралось 76%, а среди наиболее бедных- 63%.
Инфляция ощущается все сильнее
Оценки инфляции узбекистанцев резко выросли в сентябре. Если в августе 25,4% респондентов отмечали очень сильный рост цен, то в сентябре доля таких выросла до 40,1%. Месячная инфляция составила 1,24%, что стало самым высоким показателем в этом году, а годовая инфляция ускорилась до 9,2%. Опрос, проведенный Freedom Finance Global, также показывает, что узбекистанцы заметили резкий рост цен на муку. Таких оказалось 59,4%, что является наивысшим результатом среди всех товаров и услуг. Официальная статистика показывает увеличение стоимости муки на 15,7% за один месяц на фоне приостановки поставок из Казахстана. Также существенно выросли цены на яйцо (+7,8% м/м) и целый ряд овощей и фруктов. Эти товары заняли 6 и 7 места соответственно в опросе наиболее подорожавших товаров.
Сильнее всего ощущают инфляцию в Ташкентской области, где 49,7% людей отмечают очень сильный рост цен за месяц. Также увеличились оценки населения по росту цен за последний год. Теперь уже больше половины (50,6%) респондентов заметили их более быстрый рост. Хотя в августе доля таких людей составляла лишь 42,7%.
При этом инфляционные ожидания практически не изменились. То есть фактически рост цен и более высокие оценки инфляции не оказали значительного влияния на ожидания. Лишь 18,7% жителей страны ждут очень сильного роста цен в течение месяца, хотя в августе этот же показатель составлял 17,2%. При этом выросла даже доля тех, кто ждет снижения цен, - с 6,2 до 7,8%. Ожидания более быстрого роста цен в течение следующих 12 месяцев продолжают снижаться: доля пессимистов упала с 29,2% в августе до 27,7. Больше всего таких людей оказалось в Джизакской области - 35,6%. Отметим резкое снижение ожиданий увеличения цен в Навоийской области - с 40,4 до 26,8%.
Девальвационные ожидания стабильно высокие
В сентябре немного выросли девальвационные ожидания узбекистанцев. Напомним, что в августе они резко снизились во многом из-за увеличения доли затруднившихся ответить на фоне резкого роста курса доллара на 4% в августе. В сентябре же курс вырос незначительно - лишь на 0,6%, но доля затруднившихся ответить поднялась с 23,4 до 24,6% с горизонтом на год и с 25,8 до 29% - с горизонтом на месяц. Увеличилась и доля тех, кто ждет ослабление сума. В течение года 63,3% населения ждет ослабления, а в течение месяца - 49,1%.
Кыргызстан
В Кыргызстане индекс потребительской уверенности в сентябре составил 127,8 пункта, увеличившись на 2,5 пункта в сравнении с августом. Все пять субиндексов в Кыргызстане показали рост, но самое заметное увеличение продемонстрировала оценка благоприятности условий для совершения крупных покупок. Августовское снижение индекса CCI (индекс потребительской уверенности) было полностью отыграно, и сентябрьский показатель оказался немного выше июльского, составив 127,4 пункта.
Условия для совершения крупных покупок заметно улучшились
Скорее благоприятным время для крупных покупок посчитали 38% кыргызстанцев, тогда как в августе считавших аналогично было 33,8%. В сентябре снизилась доля тех, кто дал противоположный ответ - с 44,7 до 43,9%. Так же, как и в случае со всем регионом Центральной Азии, русскоязычные жители оказались более пессимистичными, тем не менее их доля в Кыргызстане тоже небольшая - 16,6%, так что этот фактор не играет заметной роли.
Стоит отметить больший пессимизм вместе с увеличением возраста опрашиваемых, что также является общей тенденцией для всего региона. Среди молодежи 43% людей посчитали, что условия для крупных приобретений - положительные, тогда как среди старшего поколения таких набралось лишь 30%. Обращает на себя внимание и то, что в случае с Кыргызстаном видна более заметная разница между результатами сельского и городского населения. В целом сельчане оказались куда более оптимистичными по целому ряду вопросов. Разница в композитном индексе CCI между горожанами и сельчанами составила 10,8 пункта, хотя в Узбекистане этот показатель равняется 4,5 пункта, в Казахстане - 3,7 пункта, в Таджикистане - 4,7 пункта.
Лидером опроса с большим отрывом оказалась Нарынская область: 48% людей дали позитивный ответ, тогда как в Бишкеке, занимающем последнее место, с ними согласились лишь 28% населения. Доходы людей также без особых сюрпризов показали ожидаемое распределение: 58% наиболее богатых жителей указали на благоприятность условий для совершения крупных покупок, среди наиболее бедных таких оказалось 19%.
Достаточно позитивное изменение показала оценка экономической ситуации, индекс которой вырос на 3,3 пункта относительно августа. 54,4% кыргызстанцев считают, что экономика страны так или иначе показала улучшение, хотя в августе таких было 53,9%. Более заметно снизилась доля пессимистов - с 19,4 до 18,2%.
Если в возрастном разрезе опрос не выявил вышеупомянутой корреляции, то вот сельское население заметно лучше оценивает изменения в экономике. 57% сельчан против 49% горожан дали позитивный ответ. Первой вновь стала Нарынская область, правда, с небольшим отрывом от Баткенской. В Нарынской области положительный ответ дали 70% жителей, тогда как в занявшей последнее место Чуйской доля позитивных ответов составила лишь 40%.
Инфляционные оценки идут вниз, а ожидания - вверх
Инфляционные оценки кыргызстанцев заметно снизились относительно показателей июля и августа. Если в августе 39,1% жителей считали, что цены значительно выросли за последний месяц, то теперь таких насчитывается 36,9%. Похожая история и с сильным ростом цен за последний год: в сентябре 60,6% людей ощутили более быстрый рост цен, чем раньше (в августе их было 62,7%). Инфляционные ожидания, наоборот, немного выросли и продолжают делать это второй месяц подряд. В течение месяца очень сильного роста цен ждут 11,6% жителей (против 10,3% - в августе), а в горизонте одного года доля таких людей за сентябрь выросла с 12,9 до 14,7%. Официально же инфляция в сентябре выросла с 9,5 до 9,6% в годовом выражении.
Кыргызстанцев так же, как казахстанцев и узбекистанцев, сильно беспокоит выросшая цена на муку. 72,8% респондентов отметили, что стоимость муки сильно увеличилась. Также в лидерах продолжают оставаться растительное масло (49,7%), овощи и фрукты (40,9%), сахар с солью (39,2%). Хотя официальная статистика не особо подтверждает рост цен на муку, в СМИ можно увидеть несколько сообщений об этом. Отмечается резкое увеличение цены на импортную муку из Казахстана, но, согласно статистике, средняя цена остается примерно на уровне 63 сомов за килограмм продукта высшего сорта.
Неожиданно растут девальвационные ожидания
Кыргызский сом в сентябре показал небольшое ослабление на 0,5%, но это не помешало заметно увеличиться девальвационным настроениям в стране. Если в августе 28,8% жителей ждали ослабления сома через год, то в сентябре таких набралось уже 31,2%. Также в вопросе роста доллара через месяц увеличение доли людей с таким мнением оказалось еще более заметным - с 17,6 до 21,3%. Именно в Нарынской области наблюдается наибольшая доля ожидающих ослабления сома через год, несмотря на самые положительные оценки по состоянию экономики и благоприятности условий для совершения крупных покупок.
Таджикистан
Индекс потребительской уверенности в Таджикистане в сентябре составил 143,2 пункта, что вновь является самым высоким значением среди рассматриваемых четырех стран Центральной Азии. За месяц индекс повысился на 2,4 пункта, а все 5 субиндексов показали рост. Сильнее всего увеличились два компонента, касающиеся изменения личного материального положения в течение года: "Прогноз" и "Оценка".
Личное материальное положение улучшается
Ожидания жителей Таджикистана в вопросе изменения личного материального положения через год заметно улучшились. Если в августе 71,2% жителей дали позитивный ответ, то в сентябре их доля выросла до 75,7%. В отличие от других стран региона старшее поколение в Таджикистане не оказалось более пессимистичным. Доля позитивных ответов в категории старейших составила 73,1%, что также идентично доле возрастной группы 30 лет - 44 года. Тем не менее самые молодые и здесь проявили наибольший оптимизм: 79,6% молодежи ждут улучшения личного материального положения в течение года.
Среди регионов пальму первенства с небольшой разницей делят между собой Горно-Бадахшанская автономная область и Согдийская область, набравшие 84,2 и 83,8% позитивных ответов. Остальные три региона отстали, но не так значительно, набрав 69,4-73,9%. Разница в доходах также показала ожидаемые результаты, как и во всех остальных странах Центральной Азии.
Оценки изменений личного материального положения в течение последнего года тоже заметно выросли, но в чуть меньшей степени, чем прогнозы. В сентябре доля тех, чье положение улучшилось, составила 58,1% против 55,7% - в августе. На этот раз старшее поколение заметно отстало от молодежи: 48,7% позитивных ответов против 67,2. Среди регионов первой вновь оказалась Горно-Бадахшанская автономная область с результатом в 65,6%, тогда как Душанбе снова стал последним, хотя доля позитивных ответов превысила 50% и составила 53,8%.
Также отметим выросшие оценки изменений экономической ситуации в Таджикистане. Данный субиндекс за сентябрь вырос на 2,6 пункта и находится на самом высоком значении за все три месяца наблюдений. Доля тех, кто считает, что так или иначе экономика улучшилась за последний год, выросла с 72% в августе до 74,8 - в сентябре. Лучший результат показала молодежь в 81,2%, но старшее поколение не слишком отстало, набрав средние по республике 74,8%. Самым позитивным регионом оказалась Хатлонская область, где 77,7% людей выбрали положительные варианты ответов, а Горно-Бадахшанская автономная область, наоборот, попала в аутсайдеры с результатом в 68,6%.
Инфляция становится актуальной темой
Инфляционные оценки и ожидания у населения Таджикистана резко выросли в сентябре и растут как минимум второй месяц подряд. Если в августе 15,5% жителей ждали очень сильного роста цен в следующем месяце, то в сентябре доля таких людей увеличилась до 20,8%. Незначительно выросли ожидания сильного увеличения цен в течение года - с 19,3 до 21,2%. Оценка фактической инфляции выросла куда более значительно. В сентябре 52,3% населения ощутили сильный рост цен за последний месяц, хотя в августе доля таких людей составляла 34,9%. Похожая ситуация и с оценкой роста за прошедшие 12 месяцев. В августе 37,4% жителей страны отмечали более быстрый рост цен, чем раньше, но в сентябре их набралось уже 50,3%.
Данных по инфляции за сентябрь еще нет, но в прошлом материале также поднимался вопрос резкого роста инфляционных оценок населения. Так, в августе годовая инфляция выросла до 4,2% (с 2,3% - в июле). Вероятнее всего, в сентябре увеличение цен продолжилось. И вновь здесь выделяется мука, рост цен на которую также повлиял на настроения жителей Таджикистана. 73% населения отметили, что рост цен на данный продукт оказался наиболее заметным среди всех основных товаров и услуг. Также значительно выросла доля растительного масла. Это отметили 51,4% респондентов, хотя в августе таковых было 35%.
Стабильный курс - низкие ожидания ослабления
Девальвационные ожидания в Таджикистане куда более стабильные и позитивные, чем в других странах Центральной Азии. Это неудивительно, учитывая, что курс доллара к сомони практически не менялся в течение последних семи месяцев. Доля тех, кто ждет ослабления нацвалюты в течение месяца, немного выросла с 20,6 до 20,8%, а в горизонте одного года ослабления ждут 26,4% населения страны (29,6% - в августе).
Итоги исследования за сентябрь
В сентябре все страны Центральной Азии, кроме Казахстана, показали улучшение потребительской уверенности. Кыргызстан полностью отыграл падение в августе, превысив первый июльский показатель на несколько долей пункта. Таджикистан продолжает показывать оптимизм, обновив новый рекорд индекса CCI среди всех стран. Узбекистан также старается не отставать от южного соседа и продолжает демонстрировать рост потребительской уверенности. Казахстан же несколько выбивается из этой группы, но снижение здесь оказалось незначительным - лишь на 0,3 пункта, что вполне в рамках статистической погрешности.
Рост индекса в Узбекистане и Таджикистане коррелирует в первую очередь с ростом позитива в вопросе личного материального положения. Жители этих стран отмечают улучшение своего положения и, ждут его улучшения в течение следующих 12 месяцев. Также население положительно оценивает текущее состояние и перспективы экономики своих стран. Но благоприятность условий для совершения крупных покупок продолжает оставаться в негативной зоне во всех четырех странах. Тем не менее Кыргызстан вышел в лидеры конкретно в этом вопросе. За месяц стало заметно больше жителей страны, которые считают, что могут сейчас позволить себе сделать крупные покупки. При этом у соседей лишь в Таджикистане наблюдается рост позитива в этом вопросе, и то степень роста - мизерная. В Казахстане и Узбекистане, наоборот, наблюдается снижение благоприятности условий для крупных приобретений.
Очень интересно отметить, что немного выросли инфляционные ожидания в Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане. В Казахстане рост более значительный, нежели в Кыргызстане и Таджикистане, вероятнее всего, на фоне роста курса доллара и ожиданий ослабления тенге. Также выделим резкое увеличение инфляционных оценок в Таджикистане, где инфляция заметно ускорилась в августе. Ввиду отсутствия данных пока неясно, какой оказалась инфляция в сентябре, но можно предположить, что цены продолжили расти и в сентябре. Такая же ситуация с оценкой инфляции прослеживается в Узбекистане и частично в Казахстане. Самой актуальной и острой темой для всего региона стала мука, цены на которую резко подскочили в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане на фоне ограничений экспорта из Казахстана. Почти 7 из 10 респондентов заметили сильный рост цен на данный продукт, тогда как в Казахстане показатель несколько ниже: это отмечают лишь трое из 10.
Ожидания по ослаблению национальной валюты выросли в Казахстане, Кыргызстане и в чуть меньшей степени - в Узбекистане. В Таджикистане же все неизменно на фоне стабильного курса доллара к сомони. В Казахстане ожидания по росту доллара достигли многомесячных рекордов за время исследования. В Узбекистане и Кыргызстане рост девальвационных ожиданий происходит, несмотря на относительно более стабильный курс в сентябре. Отметим, что в Узбекистане показатель роста хоть и оказался меньше, подавляющее большинство населения ждет ослабления сума в течение года.
Третья волна исследования за сентябрь потребительской уверенности жителей четырех стран Центральной Азии в большей степени подтвердила результаты второй августовской волны. Можно сделать осторожный вывод о наличии определенных трендов в некоторых странах, которые объясняются фундаментальными особенностями, официальной статистикой, сообщениями в СМИ и движением котировок национальных валют. Также наблюдается некоторая экономическая связь одного и того же товара в целом регионе. Если в прошлый раз отмечался рис, то в этот раз таким товаром оказалась мука. Такая более ясная и полная картина может оказаться полезной всем основным экономическим агентам Центрально-Азиатского региона.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
03.10.2023, 15:37 54991
Казахстанский рынок недвижимости движется к выходу из застоя - исследование Freedom Finance Global
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Аналитики Freedom Finance Global провели комплексное исследование рынка недвижимости Казахстана и проанализировали будущие тенденции на рынке. В исследовании раскрыты некоторые аспекты настроений населения, а также освещено мнение профессиональных участников рынка.
Исследование поддерживает концепцию, что на рынке сейчас превалирует стагнация, вызванная как рыночными факторами, так и прямыми решениями правительства, являющегося влиятельным участником рынка. Однако, по мнению аналитиков компании, в долгосрочной перспективе 2022-2023 годы будут, скорее, выглядеть как переходный период в росте рынка, который начался в 2018 году.
Текущие условия на казахстанском рынке недвижимости жесткие, и, вероятно, останутся таковыми в начале 2024 года. Положительным фактором в данной ситуации является тенденция к снижению ставок, что создаст поддержку для рынка в следующем году. Однозначно только снижение ставки не решит всех проблем, необходимо разумное вмешательство со стороны государства. Тем не менее такие меры должны улучшить покупательскую способность жителей страны, что, наряду с дефицитом обеспеченности населения жильем, является одним из важнейших факторов развития рынка недвижимости в Казахстане", - отмечает аналитик Freedom Finance Global Ансар Абуев.
Экспертная оценка рынка в рамках исследования включила в себя интервью с менеджерами высшего звена управления со стороны государства (регулирование рынка), застройщиков, агентств недвижимости, агрегаторов объявлений в сфере недвижимости и банков второго уровня. С количественной точки зрения ответы экспертов выглядят неоднозначно, поскольку мнения поделились поровну - одна сторона дает позитивную оценку, а вторая склонна к видению стагнации на рынке. В целом специалисты не готовы характеризовать рынок как снижающийся, а на вопрос о пузыре на рынке недвижимости отвечают, как "если и есть, то небольшой". Тем не менее поле проблем и недостатков они отмечают как обширное и признают низкую ликвидность и высокие ставки и цены, а также указывают на снижение стандартов работы со стороны застройщиков. За этим идет проблема недоверия потребителя. Большинство экспертов ставит государство на первое место по значимости влияния на участников рынка, что заставляет их быть более привязанными к решению правительства, нежели отражать рыночные тенденции.
Точка зрения потенциальных покупателей жилья в основном продиктована их покупательской способностью. Опрос, проведенный среди 1047 жителей Казахстана (561 планирующий покупку и 486 - купивших), косвенно подтверждает большой спрос на жилье. Однако довольно жесткий рынок ставок способствует ухудшению кредитного риска потенциальных ипотечных заемщиков, что, в свою очередь, препятствует развитию рынка, создавая так называемые "черные списки".
Опрос респондентов, планирующих купить жилье, показывает, что 90 % согласны с потребностью в его приобретении. Наибольшая часть (33,9 %) сообщает, что предпочтительным вариантом было бы решить вопрос покупки в текущем году. В течение трех лет приобрести жилье готово чуть меньшее количество людей - 31,6 %. При этом возраст большинства тех, кто хочет стать обладателем недвижимости в текущем году, составляет 25 лет - 34 года (37,7 %). Эта часть населения является экономически активной, однако уступает в покупательской способности лицам 35-55 лет.
Среди планирующих купить жилье наибольшая часть выбирает новые, но уже сданные в эксплуатацию дома, отказываясь от приобретения жилья в строящемся доме. Тенденция меняется в зависимости от возраста: молодежь 18-24 лет в 60 % случаев выбирает дома в сданных в эксплуатацию новостройках, однако с возрастом предпочтение, отдаваемое вторичному жилью, увеличивается вплоть до 41 %. Чаще это встречается у людей 35-55 лет. В вопросе о количестве комнат лидирует 3-комнатный вариант.
Что касется покупки жилья, 75 % опрошенных заявляют, что им не хватает средств на это. Среди тех, кто планирует купить квартиру, чуть более 60 % признаются, что воспользуются ипотекой. Данный результат расходится с долей ипотечных сделок, которые упоминались ранее (34-40 % в 2022 году). Это может помочь определить будущую тенденцию к сильной зависимости от рыночных ставок и показать снижение собственных накопленных средств из-за высокой инфляции в 2023 году.
Доля людей, которая считает, что может позволить себе ипотеку под текущие условия (~20 % годовых) составляет 40 %. Учитывая, что присутствуют тенденция к уменьшению уровня инфляции и некоторые вербальные сигналы со стороны правительства к ослаблению денежно-кредитной политики, снижение ставок может уверенно подтолкнуть рынок ипотечного кредитования. Однако оплата ставок от 10 до 20 % у половины опрашиваемых потребовала бы сторонней помощи (например, родственников) для полного погашения. Уровень в 15-20 % годовых для большинства является самой высокой ставкой, которую они могли бы оплатить (любыми способами), независимо от того, как оценивают свое финансовое положение. 70 % опрошенных заявляют, что не смогут выплатить ипотеку, если ставка будет выше 20 %.
Учитывая 40 % готовых брать ипотеку под высокие 20 %, и 70 %, которые заявляют, что не смогут платить по ставкам выше, складывается ощущение довольно натянутой ситуации с ликвидностью у населения. Прослеживается некая склонность к "финансовому авантюризму", поскольку для погашения данных 20 % потенциальные заемщики надеются на третьих лиц. Это несколько не укладывается в данные по просроченным платежам свыше 90 дней (NPL), которые на конец 2022 года составляли около 5 %. Но такое положение дел совпадает с высказываниями экспертов банковского рынка о низком качестве заемщиков в ипотеке", - говорит аналитик Freedom Finance Global.
Среди купивших чуть менее половины приходится на тех, кто совершал сделку на вторичном рынке. Тенденция также сильно зависима от возраста опрашиваемых - чем старше респондент, тем чаще он выбирает вариант вторичного рынка. Около 65 % заявляют, что покупали квартиру в многоквартирном доме. При этом самым популярным был вариант покупки 2-комнатной квартиры - ее выбирали 36,8 % опрошенных.
В случае использования ипотеки первое место занимает Отбасы банк (51,8 %), тогда как Народный банк и Банк ЦентрКредит делят второе место с показателем 13,6 %. Ровно половина из них сообщает, что оплачивали от 100 до 250 тыс. тенге ежемесячных платежей. Доля тех, кто вносил свыше 250 тыс. тенге, составила 14,6 %.
Сравнение базовой ставки и количества сделок показывает прямую корреляцию между жесткостью денежно-кредитной политики и активностью рынка. С одной стороны, базовая ставка должна играть роль инструмента замедления рынка. Но с другой, основным игроком на рынке ипотеки остался Отбасы банк, который может выдавать ипотеку по нерыночным ставкам. Исходя из этого, в 2022 году базовая ставка и количество выданных ипотек могли не зависеть друг от друга в полной мере. Однако начиная с 2023 года, когда условия получения льготной программы "7-20-25" значительно ухудшились, население будет чаще обращать внимание на рыночные ставки. Значение базовой ставки будет иметь еще большее влияние на рынок на фоне отсутствия новой льготной ипотеки и рисков ухода Отбасы банка из крупных городов. Также стоит учитывать, что в 2023 году доля рыночной ипотеки БВУ, зависимой от базовой ставки, выросла до 25 % и, вероятно, этот тренд продолжится", - прогнозирует Ансар Абуев.
На основе данных исследования аналитики Freedom Finance Global сформулировали следующие сценарии развития ситуации с рынком недвижимости. Согласно первому, правительство не объявляет новую льготную ипотечную программу либо не расширяет ассортимент до уровня, достаточного, чтобы покрыть спрос рынка. В данном случае ожидается, что рынок пойдет по сложному пути - продолжится увеличение доли программ банков второго уровня на рынке, а население продолжит ощущать давление высоких ставок до их снижения к более приемлемым показателям. Второй вариант сценария предполагает, что правительство объявит новую программу льготного кредитования для широкого рынка. В данном случае рынок пойдет по упрощенному пути. Тем не менее не ожидается того, чтобы ставки оказались такими же, как это было при запуске программы "7-20-25" в 2018 году. Они будут пересмотрены в сторону повышения. В обоих сценариях прослеживается рост инвестиционной привлекательности жилья в областных центрах. Доходность от аренды жилья и депозитов может сравняться, однако ставка в банках второго уровня будет выигрывать за счет отсутствия фактора амортизации жилья.
22.09.2023, 11:30 80936
Нищета подступает: численность казахстанцев, живущих в семьях с доходами ниже стоимости продовольственной корзины, выросла втрое
Фото: Depositphotos
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По итогам второго квартала текущего года в Казахстане насчитывалось 177,8 тысячи домашних хозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного минимума - на 9,4% больше, чем годом ранее. Это 5,1% от всех домохозяйств РК. В таких домохозяйствах проживал 1 млн человек, плюс 4,7% за год, сообщает ranking.kz.
В городах РК было 88,6 тысячи подобных домохозяйств с населением 455,7 тысячи человек, в селах - 89,2 тысячи домохозяйств, в них проживало 560,8 тысячи человек.
Что касается домашних хозяйств, имеющих доходы ниже стоимости продовольственной корзины, их в стране насчитывалось 9,4 тысячи - сразу в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Это 0,3% от всех домохозяйств страны. В них проживало 59,5 тысячи человек - в 2,7 раза больше, чем год назад. В городах было зарегистрировано 4,2 тысячи таких домохозяйств с населением в 24,2 тысячи человек, в селах - 5,2 тысячи домохозяйств с населением 35,2 тысячи человек.
В региональном разрезе наибольшее число домохозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, числилось в Туркестанской области: 27 тысяч - на 1,3% меньше, чем годом ранее. В них проживало 207,7 тысячи человек, минус 4,8%.
Далее идут Алматы (18,5 тысячи, плюс 40,5%) и Шымкент (13 тысяч, плюс 8,7%). В Алматы в таких домохозяйствах проживало 98,1 тысячи человек, в Шымкенте - 76,8 тысячи человек.
Меньше всего домохозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, насчитывалось в Улытауской области: 1,6 тысячи - на 86,8% больше, чем годом ранее. В них проживало 9,9 тысячи человек.
Средняя величина прожиточного минимума во втором квартале текущего года составила 47,9 тысячи тенге на душу населения в месяц - на 11,1% больше, чем годом ранее. В то же время доходы, использованные на потребление, достигли 88,4 тысячи тенге, увеличившись на 15,4% за год. Отношение доходов, использованных на потребление, к величине прожиточного минимума составило 184,7%, против 177,8% годом ранее.
Проще говоря, прожиточного минимума фактически не хватает на проживание.
Наибольший разрыв между доходами, использованными на потребление, и величиной прожиточного минимума наблюдается в Алматы: здесь отношение составило 240,2%. Далее идут Карагандинская (238,2%) и Северо-Казахстанская (231,8%) области.
15.09.2023, 10:13 89401
Какие правонарушения чаще всего совершают безработные?
Фото: Depositphotos
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Среди лиц, совершивших уголовные правонарушения, по итогам января-августа текущего года числилось 30,1 тыс. безработных - на 5,1% меньше, чем годом ранее. В том числе 5,5 тыс. граждан совершили проступки, 24,6 тыс. человек - преступления. Из этих 24,6 тыс. человек 10,7 тыс. человек совершили преступления средней тяжести, 8 тыс. человек - тяжкие преступления, 5 тыс. человек - преступления небольшой тяжести, 959 человек - особо тяжкие преступления, сообщает ranking.kz.
Численность безработных, нарушающих закон, уменьшается из года в год. Так, например, в 2022 году показатель снизился на 3,6%, до 31,7 тыс. человек, в 2021-м - на 21,8%, до 32,9 тыс. человек, в 2020-м - на 22,8%, до 42,1 тыс. человек, в 2019-м - на 6,5%, до 54,5 тыс. человек.
В региональном разрезе больше всего безработных, совершивших уголовные правонарушения, числилось в Алматы: 5 тыс. человек - сразу на 27% больше, чем годом ранее.
В тройку регионов-антилидеров также вошли Астана (3 тыс. человек, плюс 5,8%) и Алматинская область (2,4 тыс., минус 40,7%).
Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской (239 человек), Абайской (710 человек) и Кызылординской (781 человек) областях.
В разрезе статей уголовного кодекса 35,1% всех правонарушителей, не имевших официального трудоустройства, попались на кражах: 10,6 тыс. человек - на 8,3% меньше, чем годом ранее.
Из видов правонарушений, наиболее "популярных" среди безработных, стоит также отметить мошенничество (3,7 тыс. человек, плюс 13,9%), мелкое хищение (3,1 тыс. человек, минус 7,1%), незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта (1,6 тыс. человек, минус 6,9%) и нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (1,2 тыс. человек, плюс 8,4%).
08.09.2023, 18:17 114791
Экспорт угля сократился на 20% в натуральном выражении и на 19% - в денежном
Фото: Depositphotos
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За январь-июль текущего года в РК добыли 65 млн тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат, - на 2,1% меньше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.
На ключевые добывающие регионы - Павлодарскую и Карагандинскую области - пришлось 92% всего объема добычи угля, лигнита и угольного концентрата в стране. В Павлодарской области добыли 39,2 млн тонн угля (на 0,5% больше, чем годом ранее), в Карагандинской - 20,6 млн тонн (минус 3,3% за год). В тройку лидирующих регионов также вошла Абайская область: 4,2 млн тонн, минус 10,3% за год.
За полный 2022 год в стране добыли 117,8 млн тонн угля - на 1,4% больше, чем годом ранее.
Непосредственно каменного угля добыли 60,4 млн тонн - на 1,7% меньше, чем в прошлом году. В том числе добыча коксующегося угля составила 4,2 млн тонн (минус 6% за год), энергетического - 8,9 млн тонн (минус 4%).
Добыча бурого угля (лигнита) сократилась на 0,9%, до 2,6 млн тонн, добыча угольного концентрата - на 12,4%, до 2 млн тонн.
По итогам января-июня текущего года Казахстан экспортировал 13 млн тонн каменного угля на сумму 370,8 млн долл. США. В натуральном выражении сокращение объема экспорта составило 20,4%, в денежном - 18,9%.
В страны СНГ отправили 8,3 млн тонн угля - на 24,2% меньше, чем годом ранее. Основным импортером угля из РК ожидаемо стала Россия: 7,4 млн тонн, минус 27,2% за год. В тройку ключевых стран также вошли Кыргызстан и Узбекистан.
Экспорт в остальные страны мира составил 4,7 млн тонн угля - на 12,7% меньше, чем в прошлом году. В денежном выражении объем экспорта сократился на 12,3%, до 264 млн долл. США. Здесь основными импортерами казахстанского угля стали Польша, Латвия и Турция.
05.09.2023, 16:53 124436
Минторговли и Минцифры признаны самыми неэффективными ведомствами в Казахстане
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Министерство торговли и интеграции и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК продемонстрировали наихудшие показатели эффективности среди центральных государственных органов (ЦГО).
Наименьшую оценку среди ЦГО продемонстрировало Министерство торговли и интеграции (МТИ), набравшее 86,5 балла. Следом идут Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) с оценкой в 86,7 балла, а также Министерство науки и высшего образования (МНВО), получившее 87,3 балла", - сообщает Ranking.kz.
Наиболее эффективным ведомством, по результатам прошлого года, признано Министерство национальной экономики (МНЭ), набравшее 100 баллов. Годом ранее МНЭ также было на первом месте, но с 98,8 балла. Следом идут Министерство иностранных дел (МИД) с оценкой в 99,2 балла и Агентство по делам государственной службы (АГДС), набравшее 99 баллов.
По сравнению с 2021 годом свою оценку также значительно улучшили АГДС (сразу плюс 6,6 балла), Министерство здравоохранения (плюс 6 баллов) и МИД (плюс 5,2 балла).
Ухудшили свои оценки по сравнению с 2021 годом Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Министерство культуры и спорта (МКС): у обоих госорганов сразу минус 5,6 балла.
Общая оценка исполнения планов ЦГО по результатам 2022 года составила 93,9 балла из 100. Годом ранее средняя оценка по ЦГО составляла 92,9 балла.
В 2022 году в планах развития ЦГО было достигнуто 59 целей из 76. Для достижения целей было определено 302 целевых индикатора, взаимоувязанных с бюджетными программами, из которых были полностью достигнуты 242, частично достигнуты 25, не достигнуты 5 и не взяты в расчет 30. Также было достигнуто в полной мере 60 макроиндикаторов из 128, ещё 10 были частично достигнуты и 58 не взяты в расчет (в связи с отсутствием оперативных и итоговых данных Бюро национальной статистики АСПиР РК на момент проведения операционной оценки)", - говорится в информации.
Таким образом, общее количество целевых индикаторов составило 430. Из них полностью были достигнуты 302 (или 70,2%; в 2021 году - также 70,2%), частично достигнуты 35 (или 8,1%; в 2021-м - 9,4%), не достигнуты 5 (или 1,2%; в 2021-м - 1,1%), не взяты в расчет 88 (или 20,5%; в 2021-м - 19,3%).
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в рамках традиционного послания народу Казахстана подписал указ, в результате которого реорганизуются четыре министерства:
- Министерство экологии и природных ресурсов;
- Министерство индустрии и инфраструктурного развития;
- Министерство информации и общественного развития;
- Министерство культуры и спорта.
В результате созданы новые министерства:
- Министерство водных ресурсов и ирригации;
- Министерство транспорта;
- Министерство туризма и спорта;
- Министерство культуры и информации;
- Министерство промышленности и строительства.
Главой Министерства промышленности и строительства стал Канат Шарлапаев, ранее занимавший пост председателя правления НУХ "Байтерек". Министром транспорта стал Марат Карабаев, министром культуры и информации - Аида Балаева. Ермек Маржикпаев назначен министром туризма и спорта РК. Министерство водных ресурсов и ирригации возглавил Нуржан Нуржигитов.
04.09.2023, 10:07 129911
Казахстанцам приходится увеличивать расходы на еду в ущерб другим нуждам
Фото: Depositphotos
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Казахстан занял 104-е место в мире в рейтинге по затратам жителей на продукты питания и вошел в число мировых антилидеров по этому показателю. Всего сравнение проводили по данным из 110 государств. Судя по расчетам аналитиков международной компании по исследованию рынков Euromonitor International и сервиса Picodi.com, почти половину (49,4%) потребительских расходов казахстанцев составляет покупка еды. В сравнении с развитыми странами это очень много. Например, в США доля затрат на продовольствие составляет всего 6,7%, в большинстве европейских странах показатель колеблется в пределах 9%-19%. Даже в некоторых бедных странах Африки траты жителей на продовольствие меньше, чем у казахстанцев: в Уганде - 44,2%, в Камеруне - 45,2%, в Эфиопии - 41,3%, сообщает ranking.kz.
При сравнении месячных расходов в денежном выражении среди государств Европы и Центральной Азии Казахстан оказался примерно в середине списка (сравнивались показатели 41 страны). Оказалось, что жители РК в месяц тратят на продуктовую корзину 213 долл. США. Это 98 тыс. тг по курсу Нацбанка на 28 августа. Казалось бы, общий чек казахстанцев на продовольственные товары ненамного больше, чем у жителей Великобритании (202 долл. США) или Испании (190 долл. США). Но в этих странах 200 долл. США гораздо меньше бьют по семейному бюджету граждан. К примеру, в Туманном Альбионе 202 долл. США составляют лишь 8,7% от общих потребительских расходов, в Испании - 13,1%.
Обнародованная международными аналитиками сумма расходов казахстанцев в два раза превышает цифры, которые указывает национальная служба статистики. Судя по отчетам Бюро национальной статистики АСПиР РК, в январе-марте текущего года затраты жителей на продукты составляли 134 тыс. тг в квартал, или 44,7 тыс. тг в месяц. В сравнении с первыми тремя месяцами прошлого года казахстанцы стали тратить на эту обязательную статью на 21,9% больше. Рост был постепенным, по 4%-7% в квартал, но в итоге разница оказалась существенной.
Сыграли свою роль два фактора, один из них - общая продовольственная инфляция, которая в конце прошлого года и в начале 2023-го побила рекорды последних лет. С ноября до января общее подорожание продуктов было на уровне 24,1%-25,7%, в феврале цены подскочили на 26,2%.
Второй фактор связан с тем, что рост доходов казахстанцев не успевал компенсировать взлетающие цены на продукты. Это хорошо видно по разнице в динамике номинальной и реальной зарплат. Например, в первом квартале текущего года средняя номинальная зарплата казахстанцев выросла на 19,3%, а ее покупательная способность уменьшилась на 0,6%. В апреле-июне индекс реальной зарплаты был хоть и в плюсе, но этот плюс был настолько крошечным (1,2%), что, думается, казахстанцы его вряд ли заметили.
Согласно данным БНС АСПиР РК, доля затрат на продуктовую корзину за последний год увеличилась с 50,4% в первом квартале прошлого года до 51,2% в январе-марте текущего года. Незначительное отличие от данных Euromonitor International (49,4% в августе) объясняется как разными рассматриваемыми периодами, так и возможной разницей в методиках.
Чтобы компенсировать растущие затраты на продовольствие, казахстанцы стали делать меньше покупок в других категориях. Например, в первом квартале текущего года с 26,3% до 24,4% уменьшилась доля расходов на непродовольственные товары. Люди экономили на одежде и обуви, мебели и предметах домашнего обихода, материалах для ремонта. Чуть меньше стали также покупать алкоголя и сигарет: удельный вес этих трат сократился на один процентный пункт.
Примечательно, что в сложные времена казахстанцы не стали экономить на питании вне дома. Доля затрат на походы в кафе, гриль-бары и пиццерии даже немного выросла: с 1,7% до 2,2%.
В деньгах рост в категории "Питание вне дома" составил 57,3% за год. Если в начале 2022-го среднестатистический казахстанец тратил на фастфуд, кофе на вынос и ужин в ресторане 3,4 тыс. тг в квартал, то в январе-марте текущего года сумма увеличилась до 5,3 тыс. тг. Эта цифра кажется невероятно маленькой. Однако нужно учесть, что это математически вычисленная сумма, среднее арифметическое, и здесь мы ее приводим только ради расчета динамики.
Детализированная информация статистиков по отдельным продуктовым категориям дает понять, что у казахстанцев выросли затраты на все продукты, и рост этот был в среднем в пределах инфляционных показателей: плюс 20%-27%. Но самый большой вклад в растущие расходы на продовольствие внесли мясные и молочные продукты, крупы и мучные изделия.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?