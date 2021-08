В честь 30-ти летия Независимости РК в столице Нур-Султан 26 и 27 августа состоятся гастроли Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая на сцене "Astana Opera". КазНАТОБ им. Абая - духовный символ казахского народа, история которого связана с за-рождением, развитием и расцветом национального оперного и балетного искусства. Свыше 300 произведений было поставлено на большой сцене театра первые казахские оперы и балеты, шедевры русской и европейской классики, что заложило мощный фундамент высокой культуры и мастерства в Казахстане и снискало мировую известность.

В программу гастролей вошли спектакли, которые уже полюбились, как алматинской публике, так и искушенным европейским зрителям. Под звуки музыки великих композиторов жителей и гостей столицы ждёт путешествие по страницам классического прочтения спектаклей, так и революционного классик-модерна с использованием новаторских художественных решений.

26 августа откроет гастроли опера Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале" от итальянского режиссера-постановщика Маттео Маццони, которая включает в себя огромное количество спецэффектов и перемещений "во времени". Все это создает сложную сценографическую историю с утонченным вкусом воссоздания итальянской атмосферы и стиля. Идея изменения времени преследуется нами и в дизайнерских решениях костюмов, в поисках материалов и линий в соответствии с модой разных эпох. Все это создает эффект, расширяющий оперу "Дон Паскуале" до веселой рапсодии жизни и любви. Зритель будет удивлен бутафорными решениями спектакля, интрига заключается в том, что впервые за историю театра на сцене будет построен настоящий Дом-особняк, в котором и будет происходить все действо картины. Главный герой будет разъезжать по сцене на мопеде VESPA, который был специально найден, чтоб передать эпоху 50-x годов XX века.

27 августа публике будут представлены три одноактных балета Ф. Шопена "Шопениана", И.С. Баха "Открывая Баха", М. Равеля "Болеро". "Шопениана" - балетная сюита на музыку Фридерика Шопена. Бессюжетный спектакль - оммаж эпохе романтизма с его вечным конфликтом между мечтой и действительностью, неуловимостью ускользающего идеала. Балетмейстер Гульжан Туткибаева языком пластических образов выразила настроение, характерное музыке Шопена. Эта классическая постановка с изменением па танцоров, новыми костюмами и декорациями, ведь все новое- это хорошо, забытое старое. Торжество танца, нежность и воздушность, легкость бытия вот, что видишь на сцене в новой обработке. Хочется самому воспарить в воздухе, закрыть глаза и улететь в грёзы и мечты.

Неоклассика "Открывая Баха" И.О. Бах абстрактная деконструкция классицизма, революционная постановка, всплеск эмоций, то новшество, которое так ждал зритель! От увиденного публика в зале погружается в некий транс-танец настолько погружает в пучину эмоций. Деконструкция всего классического должна рассматриваться, как преображение во что то новое, сначала процесс разрушения, за которым всегда следует перерождение. Фактически, это и усиливает красоту и силу танца. Балет "Открывая Баха" был номинирован престижным европейским журналом "Dance Europe" в номинации "New name to watch" ("Новое имя к просмотру").

Постановка "Болеро" от хореографа Рикардо Амаранте - это крик, бурление страстей и буйство танца. Классик-модерн присутствует во всем, что происходит на сцене, как перемещаются танцоры, как декорации и свет меняют настроение зрителя. Музыка, безусловно, только усиливает впечатление от увиденного.

Отдельно хочется отметить мастерство балетной труппы театра и работу хореографов, ведь во всех трех балетах задействованы одни и те же артисты. Им приходилось так быстро менять образы и костюмы, перевоплощаться эмоционально, перестраиваться из классики в модерн, менять амплуа и партнеров в танце, что даже постоянный зритель и поклонники артистов не узнают их в новых образах.

