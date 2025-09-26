В Алматы пройдет балет Игоря Моисеева "Танцы народов мира"

Фото: Посольство РФ

Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы готовится принять уникальное культурное событие. 29 и 30 сентября 2025 года в Дворце Республики состоятся гастроли легендарного Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева с программой "Танцы народов мира", сообщили в посольстве РФ в РК.





Это будет первый визит коллектива в Казахстан за последние 13 лет - прошлые гастроли прошли еще в 2012 году.





Великая школа народного танца





Ансамбль имени Моисеева - это живое наследие хореографического искусства, известное во всем мире. В репертуаре коллектива сотни постановок, которые бережно сохраняют традиции и обычаи десятков народов.





Каждое выступление балета - это яркий спектакль с национальными костюмами, живой музыкой и невероятной энергетикой, где соединяются профессиональная техника и искренние эмоции.





Программа "Танцы народов мира"





Зрителей в Алматы ждет феерия красок и ритмов: от задорных русских плясок и грузинских лезгин до испанских и мексиканских мелодий.





На сцену выйдут около 80 артистов, а уникальные костюмы позволят каждому танцу раскрыться в полной красоте. Эта программа - настоящий культурный мост, который показывает, как через танец разные народы находят общий язык.





Алматы как центр мировой культуры





Гастроли коллектива - не только яркое событие для ценителей искусства, но и подтверждение культурного статуса Алматы. Город становится площадкой, где встречаются мировые традиции, вдохновляя зрителей и объединяя поколения.





Когда и где





Дворец Республики, Алматы, 29 и 30 сентября 2025 года. Начало в 19.00.





Билеты доступны на сайте almaty-ayenderi.kz





Это редкая возможность увидеть мировую труппу в Алматы. Балет Моисеева - это наследие, признанное ЮНЕСКО и вдохновляющее зрителей во всем мире. Программа "Танцы народов мира" подойдет и для взрослых, и для детей. В эти два вечера Алматы станет центром мировой сцены, где искусство танца соединит разные страны и эпохи", - отметили в посольстве.