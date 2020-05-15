Дань уважения ангелам в белых халатах

12 мая, в мире отметили Международный день медицинских сестер и 200-летие со дня рождения основательницы современного сестринского дела Флоренс Найтингейл. В этот день и в настоящее время медицинские работники всего мира продолжают вести самоотверженную борьбу с пандемией коронавируса. Тем самым они продолжают дело предшественницы сестринского дела, развивая ее благородный дух исцеления и спасения человеческих жизней.

В течение нескольких месяцев коронавирусная инфекция распространилась по всему миру и представляет собой беспрецедентную угрозу для человечества. В настоящее время коронавирусная инфекция поразила свыше 4 миллионов человек, число жертв превысило 280 тысяч человек. В это тяжелое время медицинские работники во всех странах, наперекор угрозе собственным жизням, мужественно сражаются на передовой линии борьбы с пандемией. В ходе этого самоотверженного противостояния медики проявляют высокий профессионализм, преданность своему служебному долгу. Медицинские работники относятся к больным как к своим родным людям, стойко преодолевают трудности, переносят много потерь. Стали известны многие трогательные истории, связанные с ними. По данным Международного совета медицинских сестер, около 90 тысяч медицинских работников во всем мире заразились коронавирусной инфекцией во время своей профессиональной деятельности. Именно их самоотверженность и бесстрашие наполняют мир добротой и духом победы над пандемией. Медицинские работники, простые и великие, вполне достойны звания "Ангелов", являясь подлинными героями нашего времени.

Во всем мире начинают понимать важную роль медицинских работников и их ключевое значение в борьбе с эпидемией, и их работа заслуживает наших наилучших пожеланий, так как они жертвуют своей жизнью ради спасения жизни других людей", - сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения господин Тедрос Адхан Гебрейесус.

Мужество, упорство, самоотверженность и уважение к жизни и здоровью людей, проявленные медицинскими работниками разных стран, раскрывают подлинный гуманизм и общечеловеческие ценности, вдохновляют народы мира на сплоченное сотрудничество и совместную упорную борьбу с пандемией. Это факт, что сегодня перед небывалой в истории глобальной эпидемией человеческие усилия давно уже перешли государственные границы, люди поддерживают друг друга, оказывают взаимную материальную помощь, информируют об эпидемической ситуации, делятся своим опытом и сотрудничают в разработке специальных медицинских препаратов и вакцин.

В борьбе с пандемией все эти действия превращаются в огромные объединенные усилия, которые с каждым днем укрепляются, в результате чего создается глобальная оборона от распространения вируса.

В этой борьбе против пандемии Китай и Казахстан, как вечные всесторонние стратегические партнеры, демонстрируют высокую степень согласованности действий, принимаемых мер против угрозы пандемии. Наши страны с чувством высокой ответственности прилагают огромные усилия в этой борьбе, осуществляют всестороннюю защиту жизни и здоровья своих граждан, проводят строгие профилактические меры для полной ликвидации коронавирусной инфекции.

Перед нынешними трудностями наши страны, включая медицинских работников, всячески поддерживают друг друга, вместе переносят бедствия и страдания. Наши государства осуществляют эффективную работу по профилактике и контролю за распространением эпидемии внутри своих стран, в то же время принимают активное участие в области международного сотрудничества по глобальной борьбе с пандемией и демонстрируют совпадение своих позиций по созданию Сообщества единой судьбы человечества и совместному противостоянию глобальным вызовам.

В настоящее время мировая борьба с коронавирусной пандемией достигла немалых результатов, и некоторые страны уже пережили самые трудные времена. Тем не менее глобальная эпидемическая обстановка остается по-прежнему тревожной и требует непрерывных совместных усилий всех стран по обузданию этой угрозы. В этот критический момент, еще раз воздавая дань высокого уважения мужеству и самоотверженности ангелов в белых халатах, давайте объединим все силы и умножим наши усилия по укреплению сотрудничества для защиты человеческих жизней и достижении окончательной победы над эпидемией.

Генеральный консул Китая в Алматы госпожа Гэн Липин

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